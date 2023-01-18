"Она билась как мужик": единственная женщина, ставшая командиром морской пехоты

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Многие смеялись, когда Евдокию Завалий назначили на командование взвода отдельной роты автоматчиков 83 бригады морской пехоты. Один из бойцов даже в лицо ей сказал, что "бабе подчиняться не буду". Потом этот боец, Иван Посевных, в одном из боёв спасёт ей жизнь, закрыв собой от пули.
Завалий было 17 лет, когда началась ВОВ. Боевые действия вскоре дошли до Николаевской области и родного села девушки - Новый Буг. Евдокия Николаевна позже вспоминала, каково было переживать первые налёты бомбардировщиков, когда рядом взрывались снаряды. Вот тогда она и спасла человека впервые - затащив раненого пограничника в дом и оказав ему первую помощь. Именно после этого она решила, что непременно пойдет на фронт и уговорила командира второго кавалерийского корпуса взять её с собой.
Завалий первый месяц была санитаркой, но она хотела на передовую, защищать Родину, держа оружие в руках. Рядом с Хортицей получила первое ранение, но на следующий день после выписки из госпиталя спасла офицера, вытащив его из-под бомбёжки. За это девушка получила орден Красного Знамени.
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Как-то раз, в полк где Евгения Николаевна была санитаркой, прибыли офицеры из морской пехоты, чтобы выбрать для своей части новых солдат. Один из офицеров увидел Завалий и попросил её показать документы:
"Раскрывает мой литер и читает: "Старший сержант Завалий Евдок." Это в госпитале имя мое так сократили. "Завалий Евдоким?"
- Так точно, товарищ командир! Завалий Евдоким Николаевич!"
- "Даю пятнадцать минут на сборы!" - ответил он мне."
Да, именно так. Командир просто не понял, что она девушка - волосы были коротко пострижены во избежание вшей, выправка солдатская, гимнастёрка. Сложно было догадаться и девушка целых восемь месяцев была для всех мужчиной.
"Раскрывает мой литер и читает: "Старший сержант Завалий Евдок." Это в госпитале имя мое так сократили. "Завалий Евдоким?"
- Так точно, товарищ командир! Завалий Евдоким Николаевич!"
- "Даю пятнадцать минут на сборы!" - ответил он мне."
Да, именно так. Командир просто не понял, что она девушка - волосы были коротко пострижены во избежание вшей, выправка солдатская, гимнастёрка. Сложно было догадаться и девушка целых восемь месяцев была для всех мужчиной.
В 1942 году, под Моздоком, ей удалось взять в плен немецкого офицера и Завалий отправили в отделение разведки, где она вскоре стала командиром.
Летом того же года подразделение Завалий оказалось в окружении рядом с рекой, где бойцы оборонялись семь суток. Заканчивались провизия и боеприпасы. Евгения Николаевна смогла перебраться через реку и собрала там оставшиеся после боя вражеские гранаты и патроны.
Летом того же года подразделение Завалий оказалось в окружении рядом с рекой, где бойцы оборонялись семь суток. Заканчивались провизия и боеприпасы. Евгения Николаевна смогла перебраться через реку и собрала там оставшиеся после боя вражеские гранаты и патроны.
А секрет Евдокии Николаевны раскрылся только во время боёв на Кубани. Во время одной из атак её ранило и госпитальные хирурги узнали тайну, которую она так долго скрывала.
Но девушку не только не наказали, но и отправили на курсы младших лейтенантов, а после этого назначили командиром взвода отдельной роты автоматчиков в 83 морскую стрелковую бригаду.
Сначала над ней смеялись и называли её бойцов "Дунькин взвод", но о бесстрашии Завалий вскоре заговорили даже немцы, прозвав её "фрау "Чёрная смерть".
Но девушку не только не наказали, но и отправили на курсы младших лейтенантов, а после этого назначили командиром взвода отдельной роты автоматчиков в 83 морскую стрелковую бригаду.
Сначала над ней смеялись и называли её бойцов "Дунькин взвод", но о бесстрашии Завалий вскоре заговорили даже немцы, прозвав её "фрау "Чёрная смерть".
Бои в Будапеште. Евдокия Николаевна решила провести своих солдат через канализационные каналы и напасть с тыла. Немецкий бункер был захвачен и даже пленили немецкого генерала.
За срок своей службы Евдокия Николаевна Завалий получила больше десяти медалей и стала кавалером пяти боевых орденов.
Она была единственной женщиной, которая стала командиром морской пехоты.
За срок своей службы Евдокия Николаевна Завалий получила больше десяти медалей и стала кавалером пяти боевых орденов.
Она была единственной женщиной, которая стала командиром морской пехоты.
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Евдокия Николаевна Завалий умерла 5 мая 2010 года.