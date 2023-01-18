"Она билась как мужик": единственная женщина, ставшая командиром морской пехоты

Как-то раз, в полк где Евгения Николаевна была санитаркой, прибыли офицеры из морской пехоты, чтобы выбрать для своей части новых солдат. Один из офицеров увидел Завалий и попросил её показать документы:

"Раскрывает мой литер и читает: "Старший сержант Завалий Евдок." Это в госпитале имя мое так сократили. "Завалий Евдоким?"

- Так точно, товарищ командир! Завалий Евдоким Николаевич!"

- "Даю пятнадцать минут на сборы!" - ответил он мне."

Да, именно так. Командир просто не понял, что она девушка - волосы были коротко пострижены во избежание вшей, выправка солдатская, гимнастёрка. Сложно было догадаться и девушка целых восемь месяцев была для всех мужчиной.