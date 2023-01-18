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"Она билась как мужик": единственная женщина, ставшая командиром морской пехоты

"Она билась как мужик": единственная женщина, ставшая командиром морской пехоты

Автор:
18 января 2023 20:40
Сообщество : Военное
Метки: ВОВ   Прошлое   война   женщины   интересное   отвага   солдаты   
1329
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Многие смеялись, когда Евдокию Завалий назначили на командование взвода отдельной роты автоматчиков 83 бригады морской пехоты. Один из бойцов даже в лицо ей сказал, что "бабе подчиняться не буду". Потом этот боец, Иван Посевных, в одном из боёв спасёт ей жизнь, закрыв собой от пули.
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Метки: ВОВ   Прошлое   война   женщины   интересное   отвага   солдаты   
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8  комментариев
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73k
Viktor 2 часа назад
Да, геройская женщина! Вечная ей память.

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658
Nastromo 11 минут назад
Низкий поклон, спасибо...
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41k
KiploksAKS 15 минут назад
«Я выступала в школах, чтобы дети знали правду, а не росли Иванами, не помнящими родства. Привезла из Севастополя тридцать комплектов тельняшек и бушлатов для ребят из 104-й школы в Пуще-Водице, куда с радостью ходила каждый год 9 мая. А 1 сентября 2007 году этой школе торжественно присвоили имя фашистского головореза Романа Шухевича. Нужна ли теперь там моя правда?»
Евдокия Николаевна Завалий умерла 5 мая 2010 года.
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17k
Александр Сучков 51 минуту назад
ПОКЛОНЯЮСЬ!!!
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Вот бы кем хохлам гордиться...
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12k
Kostick 2 часа назад
т.е. никто из сослуживцев ни разу не спалил, что камрад не обсыкает деревья? что за бред?
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