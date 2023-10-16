Ангел Смоки: собака Второй Мировой войны

Шёл февраль 1944 года, когда американский солдат случайно нашёл в джунглях Новой Гвинеи йоркширского терьера. Сначала подумали, что эта крошка принадлежит японцам, но после того, как солдаты принесли её в лагерь для военнопленных, то стало ясно, что собака не знает команд ни на английском, ни на японских языках.
Солдат решил продать йорка капралу Уильяму Винну за пару австралийских фунтов. Капрал назвал свою подопечную Смоки и следующие два года она стала его верной боевой подругой. Смоки было очень непросто выживать в жарких джунглях Новой Гвинеи, но она не сдавалась. А ведь у неё не было ничего, что было у официально взятых на службу собак Второй Мировой: ни специальной еды, ни ветеринаров. Она ела то, что ел капрал, но при этом никогда не болела, несмотря на то, что эта порода довольно нежная и требует особого ухода.
Ежедневно Смоки бежала по коралловым островам, калечащим лапы других собак, больше размером, но её маленьким лапкам было проще оббегать какие-то препятствия.
Винн писал: "Смоки служила в южной части Тихого океана в составе 5-х военно-воздушных сил, в 26-й эскадрилье фотографической рекогносцировки, участвовала в 12-ти воздушных и морских спасательных и фоторекогносцировочных миссиях".
Смоки помногу часов висела в солдатском рюкзаке, рядом с пулемётчиком, отражавшим атаки истребителей. Малышка получила восемь боевых наград за свои вылеты, пережила 150 воздушных бомбардировок, преодолела окинавские тайфуны. Не обошлось и без прыжков с парашютом, который специально для неё сконструировали военные умельцы.
Смоки лаем и беспокойным поведением всегда безошибочно предупреждала о том, что сейчас начнётся бомбёжка и, по словам Уильяма, как минимум трижды спасла ему жизнь. Он ласково называл её "ангел из окопа".
В 1944 году журнал Yank Down Under прозвал Смоки "Лучшим талисманом войск в юго-западной части Тихого океана".
Во время отдыха между сражениями и переходами Смоки обучилась разным трюкам, которыми развлекала раненых в госпиталях.
Но Смоки помогала солдатам отвлечься от печальных будней. Она принимала участие в строительстве авиабазы в Лингайенском заливе. Этот аэродром был очень важным для самолётов союзников и в самом начале военной кампании нужно было протянуть провод в трубу, длина которой составляла 21 метр. А труба была диаметром всего-то 20 см. К Смоки прицепили провод, а Винни в это время побежал к другому концу трубы:
"Я не мог ее видеть в трубе, я не знал застряла ли она и сможет ли выползти. Я звал и умолял, не зная наверняка, придет она или нет. Наконец, на расстоянии около 20 футов, я увидел два маленьких янтарных глаза и услышал слабый хныкающий звук, на расстоянии 15 футов она побежала. Мы были так счастливы Смоки, что хлопали и хвалили её целых пять минут."
А ведь для прокладки кабеля, если бы не Смоки, пришлось бы использовать 250 человек и 40 боевых самолётов. Это заняло бы несколько дней, а вместо этого команда и Смоки справились за минуты.
По возвращении с войны Смоки и Винна опубликовали на развороте "Кливленд Пресс" и уже 7 декабря 1945 года Смоки превратилась из маленькой собачки в национальное достояние.
За последующие 10 лет малышка Смоки покорила сначала Голливуд, а потом весь мир, показывая те фокусы, которым её обучили во время войны. После войны Смоки дарила радость миллионам людей, выступая на телевидении.
Смоки умерла 21 февраля 1957 году, в весьма приличном возрасте - 14 лет. Уильям похоронил своего друга в штате Огайо, положив её в коробку из-под патронов времён Второй мировой войны.
Источник:
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для прокладки американцам требуется 250человек и 40самолётов....
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