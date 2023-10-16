Ангел Смоки: собака Второй Мировой войны

Смоки помногу часов висела в солдатском рюкзаке, рядом с пулемётчиком, отражавшим атаки истребителей. Малышка получила восемь боевых наград за свои вылеты, пережила 150 воздушных бомбардировок, преодолела окинавские тайфуны. Не обошлось и без прыжков с парашютом, который специально для неё сконструировали военные умельцы.

Смоки лаем и беспокойным поведением всегда безошибочно предупреждала о том, что сейчас начнётся бомбёжка и, по словам Уильяма, как минимум трижды спасла ему жизнь. Он ласково называл её "ангел из окопа".

В 1944 году журнал Yank Down Under прозвал Смоки "Лучшим талисманом войск в юго-западной части Тихого океана".