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Куда исчез Дэвид Копперфильд, самый именитый иллюзионист планеты

Куда исчез Дэвид Копперфильд, самый именитый иллюзионист планеты

Автор:
18 сентября 2022 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дэвид Копперфильд   Илюзионист   интересное   люди   магия   факты   фото   
1971
8

Пик популярности американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда пришелся на 90-е годы. Трудно было найти человека, который не слышал его имя.

А в «нулевых» он исчез, как и положено волшебнику — просто растворился и перестал появляться в шоу и на публике. 16 сентября легендарному магу исполняется 66 лет, но поздравить его будет непросто — Дэвид уже много лет избегает поклонников и журналистов. Куда он пропал и как сложилась его жизнь, после заката карьеры?


Дэвид Сет Коткин (David Seth Kotkin), а именно так по-настоящему зовут нашего героя, родился в 1956 году в самой обычной американской семье в штате Нью-Джерси. Любовь к чудесам ему привил дедушка, показавший любознательному внуку несколько несложных карточных фокусов и их разоблачение.

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Кстати, дед иллюзиониста был одесским евреем, эмигрировавшим в США вместе с женой, подальше от «фокусов» советской власти.  Ловкость дедовских рук так впечатлила Дэвида, что он твердо решил стать великим магом и погрузился в мир иллюзий и трюков. Школьные годы будущей звезды прошли в постоянных поисках, экспериментах и выступлениях перед одноклассниками и родными.

В 12 лет Дэвид стал профессиональным иллюзионистом, самым молодым в истории США — его приняли в Американское сообщество магов. Уже в 16 лет Дэвид преподает магию студентам университета в Нью-Йорке и сам параллельно учится в Фордхемском университете.

В студенческие годы маг едва не сменил профессию — он так успешно сыграл главную роль в мюзикле «Волшебник», что ему пророчили актерскую карьеру. Но призвание оказалось сильнее — в 1974 году Дэвид Коткин исчез, а вместо него появился маг и волшебник Дэвид Копперфильд. Псевдонимом артиста стало имя одного из его любимых героев Диккенса.

В 80-е годы к Копперфильду пришла всемирная известность. Он не был похож на других иллюзионистов — его трюки поражали размахом и невероятной сложностью. Дэвид сбегал из самой надежной тюрьмы США Алькатрас, проходил сквозь Великую Китайскую стену, перелетал через Большой каньон, похищал статую Свободы. Публика была в восторге, а деньги текли рекой.


В начале 90-х в его команде работали более 300 специалистов, помогавших Дэвиду творить магию. Все они были связаны жесткими контрактами и не имели права даже заикаться о «кухне», в которой готовились невероятные чудеса. Популярность его шоу была фантастической. Копперфильд даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, продав самое большое в мире количество билетов на свое представление. Всего же за свою карьеру он заработал 4 млрд долларов (около 300 млрд рублей).

В 1993 году рядом с Дэвидом начала появляться юная и очень успешная немецкая модель Клаудия Шиффер. Их считали семейной парой до 1999 года, пока знаменитости не расстались и не всплыла первая неприятная история, связанная с Копперфильдом. Появилась информация, что брак был всего лишь пиар ходом, а Шиффер просто отрабатывала контракт.

После этого Копперфильд еще дважды связывал свою жизнь с моделями, в браках рождались дети, но все заканчивалось разводом. Кроме этого, иллюзионист становился фигурантом дела о домогательстве — на него подавала в суд бывшая «Мисс Вашингтон», якобы пострадавшая от любвеобильного чародея в отеле на Багамских островах. Тогда дело развалилось и репутация Дэвида не была запятнана.



Копперфильд наслаждался деньгами, известностью и обществом красавиц, но его время уходило. В «нулевых» интерес к его магическим шоу резко упал, а трюки начали разоблачать один за другим. Иллюзионист больше не мог собирать стадионы и его доходы сильно упали. К тому же появилось немало персон, которые хотели потрясти кошелек мага и один за одним подавали против него судебные иски.

Самым громким стал процесс 2016 года, когда один из 13 добровольцев, «исчезнувших» во время шоу, Гвен Кокс, заявил, что получил в ходе представления серьезное увечье. Сумму он хотел немалую и, чтобы отбиться от истца и его адвокатов, Копперфильд сам разоблачил свой трюк. Оказалось, что добровольцы покидали зал по специально оборудованным темным коридорам в сопровождении ассистентов. Именно там, в темноте, травмировал руку и получил сотрясение мозга Гвен Кокс.

Копперфильда объявили невиновным и компенсацию с шестью нулями платить не пришлось. Но это его, по-прежнему баснословно богатого, особо и не беспокоило. Гораздо хуже было то, что суд и разоблачение уничтожили остатки мистического ореола, который еще кое-как сохранялся вокруг прославленного иллюзиониста.

Артист решил полностью завязать с карьерой, благо у него был капитал и большие возможности. Копперфильд инвестировал сотни миллионов долларов в недвижимость и стал жить в свое удовольствие с очередной женой, разумеется, моделью Хлоей Глоссин. Она моложе супруга на 31 год и, если верить слухам, в 2011 подарила ему дочь.

Жизнь великого мага покрыта тайной. Одни говорят, что он живет в свое удовольствие в четырехэтажном охраняемом пентхаусе в центре Нью-Йорка, другие утверждают, что артист нашел умиротворение на личном острове на Багамах в роскошном бунгало у берега океана. Одно известно точно, что у 65-летнего юбиляра все хорошо, ведь денег он заработал на несколько жизней вперед, а на здоровье никогда не жаловался.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дэвид Копперфильд   Илюзионист   интересное   люди   магия   факты   фото   
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7  комментариев
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6k
rutt Час назад
Красавец! Поднял денюшки и сидит не гундит. Вот все бы так.
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32k
ACU900 14 минут назад
Девушка с парнем после секса лежат расслабившись в постели.
Она (с нежностью в голосе) :
- Как мы назовем нашего сыночка?
Он (снимая презерватив и выбрасывая его в дальний угол, небрежно):
- Если он оттуда выберется, то я его Дэйвидом Копперфильдом назову.
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7k
Енот Потаскун 24 минуты назад
Согласно тексту, у него будет день рожденья два дня назад. Хот бы проверяли текст, прежде чем бездумно копипастить.
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
Для иллюзионистов никаких секретов от своих нет. Все все понимают. Копперфильд все делал с размахом как и положено для шоу. Деньги, деньги. Америка же.
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9k
Летучий Мыш 42 минуты назад
А ещё ходили байки, что он гей, оттого и контракты с моделями, для прикрытия
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6
ascauto 53 минуты назад
что за чушь я сейчас прочёл, у него шоу в Лас Вегасе в отеле MGM Grand, был на нем несколько лет назад, и сейчас посмотрел билеты можно хоть на завтра купить
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