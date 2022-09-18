Куда исчез Дэвид Копперфильд, самый именитый иллюзионист планеты

В 80-е годы к Копперфильду пришла всемирная известность. Он не был похож на других иллюзионистов — его трюки поражали размахом и невероятной сложностью. Дэвид сбегал из самой надежной тюрьмы США Алькатрас, проходил сквозь Великую Китайскую стену, перелетал через Большой каньон, похищал статую Свободы. Публика была в восторге, а деньги текли рекой.

В начале 90-х в его команде работали более 300 специалистов, помогавших Дэвиду творить магию. Все они были связаны жесткими контрактами и не имели права даже заикаться о «кухне», в которой готовились невероятные чудеса. Популярность его шоу была фантастической. Копперфильд даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, продав самое большое в мире количество билетов на свое представление. Всего же за свою карьеру он заработал 4 млрд долларов (около 300 млрд рублей).

В 1993 году рядом с Дэвидом начала появляться юная и очень успешная немецкая модель Клаудия Шиффер. Их считали семейной парой до 1999 года, пока знаменитости не расстались и не всплыла первая неприятная история, связанная с Копперфильдом. Появилась информация, что брак был всего лишь пиар ходом, а Шиффер просто отрабатывала контракт.