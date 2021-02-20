Посетителей шокировал зоопарк Самутпракан в Таиланде

Зоопарк осмотрела группа защитников животных с репортерами - они подтвердили, что обитатели зоопарка живут в не лучших условиях и нуждаются в более чутком уходе. Но директор зоопарка Утен Янгпрапакорн сказал, что все животные в порядке: "Тигры абсолютно здоровы. Им необязательно быть того размера, какими их привыкли видеть туристы. Африканские коровы худые от природы, а крокодилы с возрастом становятся худее. Главное, что у них нет проблем со здоровьем," - сказал директор.