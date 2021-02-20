Посетителей шокировал зоопарк Самутпракан в Таиланде

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Печально известный тайский зоопарк и крокодиловая ферма Самутпракан разочаровал посетителей, вновь открывшись после пандемии. Люди рассказали про несчастных медведей, выпрашивающих еду у туристов в крошечных вольерах, истощенных тигров и крупный рогатый скот, крокодилов, плавающих в грязной воде, и орангутангов, которые отчаянно тянули лапы к туристам через прутья клетки..
Посетители тайского зоопарка и крокодиловой фермы Самутпракан, что находится в одноименной провинции, были шокированы состоянием животных. Зоопарк открылся впервые после карантина, и по словам людей, на здешних животных нельзя взглянуть без жалости. Эти снимки сделал местный фотограф Умпон Тонмеунлуан (Umpon Thongmeungluang).
По словам фотографа, он чуть не плакал, смотря на бедных животных: "Все животные были тощими, и мне было их очень жалко. Исхудавшие тигры, например, беспокойно ходили кругами, и были голодны. У меня было много теплых воспоминаний о зоопарке, но все выглядело по-другому, когда я вернулся после пандемии," - говорит Умпон.
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Фотограф сделал снимки разных обитателей зоопарка, которые отчаянно выпрашивали у туристов еду или просто находились в плохих условиях - медведей, которые с надеждой смотрели на прохожих, обезьян, вытягивающих лапы из клетки, и крокодилов, плавающих в грязной воде. Позже их показали защитникам дикой природы, а затем зоопарк осмотрели представители Государственного департамента Национальных парков.
Зоопарк осмотрела группа защитников животных с репортерами - они подтвердили, что обитатели зоопарка живут в не лучших условиях и нуждаются в более чутком уходе. Но директор зоопарка Утен Янгпрапакорн сказал, что все животные в порядке: "Тигры абсолютно здоровы. Им необязательно быть того размера, какими их привыкли видеть туристы. Африканские коровы худые от природы, а крокодилы с возрастом становятся худее. Главное, что у них нет проблем со здоровьем," - сказал директор.
Департамент охраны также направил в зоопарк ветеринаров. Те подтвердили, что у животных нет проблем со здоровьем, однако, отметили, что животные действительно истощены, потому что их вольеры слишком тесны, а пищи недостаточно. Эксперты дали рекомендации руководству зоопарка, и надеются, что в скором времени ситуация в нем улучшится.
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