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Посетителей шокировал зоопарк Самутпракан в Таиланде

Посетителей шокировал зоопарк Самутпракан в Таиланде (17 фото)

Автор:
20 февраля 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   жестокость   животные   зоопарк   зоопарки   таиланд   фото   
632
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Печально известный тайский зоопарк и крокодиловая ферма Самутпракан разочаровал посетителей, вновь открывшись после пандемии. Люди рассказали про несчастных медведей, выпрашивающих еду у туристов в крошечных вольерах, истощенных тигров и крупный рогатый скот, крокодилов, плавающих в грязной воде, и орангутангов, которые отчаянно тянули лапы к туристам через прутья клетки..

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Метки: дикая природа   дикие животные   жестокость   животные   зоопарк   зоопарки   таиланд   фото   
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3  комментария
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1k
Eugene Час назад
Поехали мы как то в таиланд, еще до ковиды. Потусовались пару дней, очень не понравилось. Развернулись и улетели в Сингапур. Там покруче было.
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11k
Oleg 6 минут назад
ковид, мать его...
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13k
Hairy. Полчаса назад
Таю плохо без туристов, туристам без Тая. Пусть скорее всё вернётся на круги своя! Тай хорошая страна и люди там живут приятные и позитивные.
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