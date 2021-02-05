Забавная белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру

Французский фотограф Филипп Рикордель (Philippe Ricordel) заснял у берегов Аляски забавную белую медведицу. Сначала та "помахала" туристам, лежа на снегу, а затем подплыла ближе и начала исследовать камеру фотографа.
Филипп Рикордель заметил эту забавную белую медведицу во время экскурсии в Национальном Арктическом заповеднике, что расположен в северо-восточной части Аляски, США. Он был на расстоянии примерно двух метров, и сделал несколько снимков хищницы.
После этого, любопытная медведица решила подплыть к туристической лодке. Фотографу удалось заснять ее близко с помощью специального монопода, когда она начала исследовать и обнюхивать камеру. Он предупредил, что с более крупными самцами такой номер не пройдет.
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"Эти фотографии были сделаны с лодки, и когда медведица подплыла к нам, я использовал камеру на конце монопода, чтобы получить крупные планы. Эта молодая самочка была любопытной и миролюбивой, но я бы не советовал делать то же самое с крупным самцом," - говорит фотограф.
После того, как медведица открыла рот, решив попробовать фотоаппарат на вкус, фотограф убрал камеру. Он рассказал, что белые медведи любопытны и не боятся людей, но с ними нужно быть осторожнее, и держаться подальше.
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