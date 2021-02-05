Забавная белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру

"Эти фотографии были сделаны с лодки, и когда медведица подплыла к нам, я использовал камеру на конце монопода, чтобы получить крупные планы. Эта молодая самочка была любопытной и миролюбивой, но я бы не советовал делать то же самое с крупным самцом," - говорит фотограф.