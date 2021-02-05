FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9683 поста • 1190 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Забавная белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру

Забавная белая медведица помахала туристам, и решила изучить камеру (7 фото)

Автор:
05 февраля 2021 21:48
Сообщество : Животные
Метки: белые медведи   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   природа   редкие животные   фото   
394
7
Французский фотограф Филипп Рикордель (Philippe Ricordel) заснял у берегов Аляски забавную белую медведицу. Сначала та "помахала" туристам, лежа на снегу, а затем подплыла ближе и начала исследовать камеру фотографа.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: белые медведи   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   природа   редкие животные   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) 25 лучших фото дикой природы с конкурса Wildlife Photographer Of The Year 25 лучших фото дикой природы с конкурса Wildlife Photographer Of The Year В Сингапуре родился первый "Симба из пробирки" В Сингапуре родился первый "Симба из пробирки" Лев показал туристам на сафари, кто тут настоящий хозяин саванны Лев показал туристам на сафари, кто тут настоящий хозяин саванны Полный релакс: молодой белый медведь наслаждается водичкой Полный релакс: молодой белый медведь наслаждается водичкой 5 животных со странными и жуткими пищевыми привычками 5 животных со странными и жуткими пищевыми привычками
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

326190



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сатирические и злободневные иллюстрации
28
98
Сатирические и злободневные иллюстрации
Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка?
9
68
Два мира, два детства: как сложилась жизнь героев знаменитого снимка?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Шутер в дополненной реальности Pixeloco выходит на улицы реальных городов
0
10
Шутер в дополненной реальности Pixeloco выходит на улицы реальных городов
Кина не будет: еще одна ракета Илона Маска взорвалась при посадке
2
26
Кина не будет: еще одна ракета Илона Маска взорвалась при посадке
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#аварии#Разное#авто аварии#картинки#позитив#автомобили#прикольные
#фото#факты#интересно#дтп#природа#подборка#кино#автомир#неожиданно#Россия
#история#интересное#люди#приколы#сша#собака#коты#Душевное#навальный#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться