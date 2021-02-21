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Говори по-русски: иностранные заимствованные слова, у которых есть замена в русском языке

Говори по-русски: иностранные заимствованные слова, у которых есть замена в русском языке (17 фото)

Автор:
21 февраля 2021 07:53
Метки: говори по-русски   замена иностранных слов   русский язык   
1593
17
В соцсетях много пользователей, выступающих за чистоту русской речи. Основной посыл - использовать русские слова вместо заимствованных иностранных. Многие откровенно бесят, например, лайфхак, тинейджер, девайс, но есть и другие иностранные заимствования, которые мы каждый день используем, даже не подозревая, что они имеют зарубежное происхождение.
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Метки: говори по-русски   замена иностранных слов   русский язык   
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375
Чудак 38 минут назад
Размер может быть у любой части предмета, а габаритом называют только наибольший размер всего предмета в целом.
Эксперимент преследует определённую цель, которая является для учёного основной. Это способ проверки идей, подтверждение гипотезы, уже возникшей в представлении исследователя. Опыт может выполняться без какой-то конкретной цели, а спонтанно, и перед учёным – «вилка» возможных исходов.
(отсюда https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-opyt-ot-eksperimenta/https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-opyt-ot-eksperimenta/ )
Конкурс и состязание различаются типажом, конкурсом чаще всего называют творческие (ну или скажем красоты), а состязанием более привычно называть спортивные соревнования.
Термин "преступный" может быть применен тоже несколько более узко, чем "криминальный".
Во многих случаях в посте берут более общее понятие и сравнивают его с "узкопрофильным", точно так же можно "спарить" в пост "не ножовка, а пила".
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235
konstantinkaz2016 9 секунд назад
Ой, не страдайте херней, как удобно, пусть так и говорят. Я живу в Казахстане и у нас казахи борются за чистоту своего языка, придумывают новые слова, чтобы не было заимствования русских слов. Пока получается плохо: интернет-галамтор, мое любимое : пианино-куйсындык
. Т.е сундук с песнями
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−2
AceChanson 3 минуты назад
У Солженицына был персонаж - радикальный русофил. Он СФЕРУ назвал ОШАРИЕ. Ну и ещё много подобного...
Современный лэнгвич Инстаграма - как говор Брайтон-Бич. Наслайсать чиза полпаунда. Но, похоже, всегда будет какая-то феня, это естественный процесс. Хотя подбешивает при злоупотреблениях.
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 4 минуты назад
Не гей , а пи. Д. Ор
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6k
Ф Ив 5 минут назад
Раздражают больше всего англицизмы, которые засоряют язык, например: "рандомно", "фреш", "голкипер", "бойфренд", "шоу" и т.д. то есть слова имеющие синонимы в русском языке. Причем английский язык не заимствовал из русского ничего.
А вот, например, "менталитет" - нужное слово, так как "склад ума" это два слова, а нам удобно, когда одно понятие - одно слово. Или слово "диалог", есть слово "беседа", но "диалог" имеет дополнительный оттенок - это беседа двух человек.
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6k
Иркутск. Байкал. Сибирь 6 минут назад
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1k
3,14здун-фантаст 9 минут назад
ну-ну... ничего, что в техническом языке русских слов практически нет - одни немецкие, голландские или французские, у моряков - сплошной инглиш, а так да - великий и могучий
как раз хватит описать как плохо на душе и предложить пойти бухнуть
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−36
aCe1 12 минут назад
[мат] КАК ДЫШИТЕ А ДЫШИТЕ ЧАСТО ...
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2k
Запускайте Берлагу! 12 минут назад
Эти-то ещё ладно...
Раздражает рандомное, епикфейлы, чилить, фреши и др. (не путать с etc)
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60k
Доктор Джонс 16 минут назад
Вечные споры пушкинистов и карамзинистов... Не кий, а шаропёх, не галоши, а мокроступы...
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19k
Вишенка Крокодилова 17 минут назад
Говори по-русски - не БИФИНГ, а БРИФИНГ! Нет ничего плохого в заимствованиях, от этого язык только богаче становится. Многие из вышеприведенных заимствованных слов уже образовали устойчивые словосочетания с другими словами русского языка.
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14k
Lynx 19 минут назад
Технический язык и термины не скажут спс русскому.
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14k
Lynx 12 минут назад
Больше волнует коверканье языка. Когда публичные или официальные люди применяют это.
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1k
Имбецыл 23 минуты назад
Какая ахинея. Осталось выяснить, кто должен дать за это автору по шапке - лингвист или языковед. Какое-то название, насколько я помню, в языковедческо-лингвистической среде закрепилось за копающими вглубь структуры языка вообще, а какое-то - за изучающими иностранные языки.
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6k
Славон 24 минуты назад
Не бифинг, а бРифинг....пойду посмотрю предсказание погоды)
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15k
анатолий 24 минуты назад
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353
Дмитрий Полчаса назад
Я прям так и вижу в эфире:" А теперь, предсказание погоды".
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2k
Генрих Дмитрий 19 минут назад
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3k
San_Fajanse Генрих 9 минут назад
ну вообще, ее надо сделать официальным лицом гидрометцентра
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37k
Сергей Полчаса назад
Не Вокалист, а - Горлодранец.
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50
Мамука Полчаса назад
Не оргазм, а кончун ))) Разницу-то между бойфрендом и приятелем, думаю, все знают
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4k
Александр Иванов 36 минут назад
Если при мне скажут "лайфхак", я с такими людьми больше не общаюсь!
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6k
Славон Александр Иванов 24 минуты назад
лайфхак - это ещё пол беды, а когда говорят лайфак)))
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1k
Eugene 38 минут назад
Да нормальные слова.

Ну давайте говорить:
Размерные огни или автообслуживание. Многие слова уже применялись в русском когда автор не родился еще.
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3k
ezhik 38 минут назад
джинсы, кроссовки, свитер
ноутбук, смартфон...
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