Говори по-русски: иностранные заимствованные слова, у которых есть замена в русском языке

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В соцсетях много пользователей, выступающих за чистоту русской речи. Основной посыл - использовать русские слова вместо заимствованных иностранных. Многие откровенно бесят, например, лайфхак, тинейджер, девайс, но есть и другие иностранные заимствования, которые мы каждый день используем, даже не подозревая, что они имеют зарубежное происхождение.
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Эксперимент преследует определённую цель, которая является для учёного основной. Это способ проверки идей, подтверждение гипотезы, уже возникшей в представлении исследователя. Опыт может выполняться без какой-то конкретной цели, а спонтанно, и перед учёным – «вилка» возможных исходов.
(отсюда https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-opyt-ot-eksperimenta/https://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-opyt-ot-eksperimenta/ )
Конкурс и состязание различаются типажом, конкурсом чаще всего называют творческие (ну или скажем красоты), а состязанием более привычно называть спортивные соревнования.
Термин "преступный" может быть применен тоже несколько более узко, чем "криминальный".
Во многих случаях в посте берут более общее понятие и сравнивают его с "узкопрофильным", точно так же можно "спарить" в пост "не ножовка, а пила".
Современный лэнгвич Инстаграма - как говор Брайтон-Бич. Наслайсать чиза полпаунда. Но, похоже, всегда будет какая-то феня, это естественный процесс. Хотя подбешивает при злоупотреблениях.
А вот, например, "менталитет" - нужное слово, так как "склад ума" это два слова, а нам удобно, когда одно понятие - одно слово. Или слово "диалог", есть слово "беседа", но "диалог" имеет дополнительный оттенок - это беседа двух человек.
Раздражает рандомное, епикфейлы, чилить, фреши и др. (не путать с etc)
Ну давайте говорить:
Размерные огни или автообслуживание. Многие слова уже применялись в русском когда автор не родился еще.
ноутбук, смартфон...