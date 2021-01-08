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Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства

Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства (21 фото)

Автор:
08 января 2021 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   объявления   приколы   русский язык   смешно   фото   
1496
21
Давно замечено, что наши люди даже объявления пишут как-то по-особенному проникновенно, чтобы понял даже несмышленый мледенец. Не верите? Убедитесь в этом сами!
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Метки: Юмор   объявления   приколы   русский язык   смешно   фото   
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5  комментариев
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26k
Acu900 50 минут назад
Полтора землекопа :)
Полтора землекопа :)
Полтора землекопа :)
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11k
Вася Александрович 14 секунд назад
Комментарий к фото
Начал с господ, но не удержался. Видно, долго копил.
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7k
Andrei 21 минуту назад
А ведь в варежках ещё и теплее.
А ведь в варежках ещё и теплее.
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27k
a.fey 42 минуты назад
Пожалуйста, прекратите плевать на пол. Плюйте в траву!
Пожалуйста, прекратите плевать на пол. Плюйте в траву!
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Борьба с конкурентами?

Борьба с конкурентами? А что же о свечках забыли дописать?


А что же о свечках забыли дописать?
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