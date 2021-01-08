Объявления как отдельный жанр эпистолярного искусства

Давно замечено, что наши люди даже объявления пишут как-то по-особенному проникновенно, чтобы понял даже несмышленый мледенец. Не верите? Убедитесь в этом сами!
Каким должно быть объявление? Кратким, емким и чтоб пробирало до печенок. Авторы эпистол этого поста, кажется, овладели искусством написания обращения к разуму окружающих в полной мере. Предлагаем в этом убедиться.
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Метки: Юмор объявления приколы русский язык смешно фото
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А что же о свечках забыли дописать?