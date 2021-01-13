Чем отличается русский язык от других славянских?

Деян, филолог, русист, носитель сербского и македонского:



Не думаю, что знание двух славянских языков мне хоть как-то помогло в изучении русского. Скорее усложнило задачу. Самые большие препятствия для меня – это порядок слов в предложении, управление и произношение некоторых звуков.



Но это всего лишь мой пример. Я знаю сербку, которая говорит на чистейшем русском. При этом она не в состоянии объяснить ни одного грамматического правила русского языка. И также знаю немало сербов, которые живут в России десятилетиями и говорят на «пиджин» русском.



Лексика, конечно, похожая, но есть и множество однокоренных слов, которые означают разные вещи и заставляют вас сказать совсем не то, что вам хотелось. Знакомая мне лекторша русского языка (наполовину македонка) могла, говоря по-русски, буквально перевести македонское выражение «лопнуть со смеху» (пукнав од смеа) словами «я пукнула со смеху».



Славянские языки, конечно, похожи. Но если ставить себе высокие цели, для славянина должно быть все равно: изучает он русский или папуасский. Задачи те же.



Светослава, филолог-сербокроатист, носитель русского и болгарского языков:



Я выросла в двуязычной русско-болгарской семье. Мои родители прекрасно овладели языками друг друга. Оставшись жить в России, со временем папа выучил русский в совершенстве и полностью ассимилировался в России. Хотя, приехав в Москву 20-летним студентом, знал язык на школьном уровне (при социализме в Болгарии он входил в обязательную программу). Поначалу случались языковые курьезы. Например, однажды, рассказывая моей (будущей) маме о своем родном городе, он добавил: «А крыши у нас покрыты... – повисла пауза, он подбирал правильное слово, - черепашками...» (Конечно же, имелось в виду «черепицей»).



Канамэ, филолог-славист, преподаватель русского и сербского языков, носитель японского языка (владеет русским, сербским, болгарским, русинским, словацким и польским):



У меня нет сомнений, что знание русского языка помогает при изучении других славянских языков, но нельзя сказать, что оно всегда приводит к успешному их усвоению. На начальном этапе изучения [других славянских языков] русский язык помогает быстро сориентироваться в грамматической системе языка, и кажется, что все очень просто и понятно именно благодаря русскому. Но потом, на более позднем этапе, придётся о нем «забыть», так как он мешает проникнуть в особенности изучаемого языка и овладеть им более естественным образом. Лучше начать думать на том самом языке, избегая мысли: «Как это будет по-русски?» Я тоже не раз сталкивался с этой проблемой, когда учил, например, сербский, болгарский и русинский. Но мне, с одной стороны, приятно вспомнить, что во время своей первой поездки в Сербию я заметил, что говорю по-сербски «с русским акцентом», а, с другой, осознал тогда, что надо как-то избавиться от своих «плохих» привычек, чтобы заговорить по-сербски по-настоящему. После этого у меня в голове русский и сербский стали совсем разными языками, и я перестал путать слова или грамматики.