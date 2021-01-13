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Чем отличается русский язык от других славянских?

Чем отличается русский язык от других славянских? (6 фото)

Автор:
13 января 2021 08:44
Сообщество : Факты
Метки: интересно   русский язык   факты   фото   языки   
146
6
Каждый из нас хоть однажды страдал от непонимания не только братьев-чехов или словаков, но и братьев-украинцев.
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Метки: интересно   русский язык   факты   фото   языки   
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2  комментария
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alexis 15 минут назад
В Боснии и Герцеговине прикольно, ты их понимаешь полностью, а они тебя нет.
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−16
Васек повесил трубача 49 секунд назад
Есть малороссийский диалект, а дупо-мову придумали жиды, они же провели уркоинизацию во время жидо-коммуняцкой оккупации Малой Руси.
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