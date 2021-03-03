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10 русских слов, которые невозможно перевести на английский

10 русских слов, которые невозможно перевести на английский (10 фото)

Автор:
03 марта 2021 13:52
Сообщество : Факты
Метки: непереводимо   русский язык   филология   
1523
10
В английском языке более миллиона слов. Тем не менее иногда возникают трудности с точным переводом некоторых русских слов, особенно если их смысл связан с загадочной русской душой.
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Метки: непереводимо   русский язык   филология   
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22k
Vazari 4 часа назад
"Стушеваться"-это, не придуманное слово, а переделанное из французского Туше (toucher). Это слово произносили, когда один фехтовальщик, наносил результативный укол другому. Потом оно перешло в обычную жизнь. Стушеваться-выходит ощутить свое поражение.
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11k
Хреноффф 57 секунд назад
Ссылка youtu.be
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6k
Alexandr Barhudarov Час назад
Хамство- это неуважение к старшему. (см. историю Хама)
И страшим может быть как старый так и главный .
Как то так ....
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Косил косой косой косой
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7k
kaboza 2 часа назад
переводите) автор mudak
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68
Дядя Витя 2 часа назад
Минус автору.За:Poshlost,...,Podvig. За хамское отношение к русскому языку и его алфавиту!
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1k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
какое счастье
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9k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
"10. Podvig"
==================
Есть "Джихад".
Учитывая миграционную политику Великобритании и к чему она привела - это вполне себе слово из английского языка.
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38k
Нанук Паналык 4 часа назад
Автор,ты не поверишь,но в английском языке тоже наберется сотня слов,дословно не переводимых на русский!
Кстати подвиг вполне переводится...Это "exploit".
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38k
Нанук Паналык costa 3 часа назад
Heroic act-героический акт.Подвиг-exploit.
Я так думаю.
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7k
costa Нанук Паналык 3 часа назад
Ха - проверил - вы правы, но забавно то что Exploits - ударение на первую гласную и при этом только в множественном числе.
Так что вы правы, в Английском есть Подвиги но не Подвига :)
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2k
Frank Borman costa 2 часа назад
Подвиг - heroic deed
Бытие - every-day life
Тоска - to feel the blues
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7k
costa Frank Borman 2 часа назад
Именно поэтому важно знать контекст :)
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14k
vikklu costa 2 часа назад
Вот насчёт пошлости не соглашусь, всё-таки вульгарность это нечто другое.Можно быть пошлым, но не вульгарным. А остальное, да, спокойно переводится.
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12k
Андрей Дядя 4 часа назад
особенно если их смысл связан с загадочной русской душой

в любом языке есть непереводимые слова , не только в русском .
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1k
Eugene costa 2 часа назад
Помогающий?
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7k
costa Eugene Час назад
Helpful - это прилагательное. как щедрый, скупой.
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7k
costa Андрей Дядя Час назад
Абсолютное большинство Американцев отлично понимают слово horny, то же касается шотландии и обоих Ирландий.
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1k
Eugene costa Полчаса назад
И дальше что?
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7k
costa Eugene 8 минут назад
Помогающий - причастие.
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23k
Е-Лена 4 часа назад
Говорят, в английском нет и точного соответствия слову "совесть"...
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9k
Агент Безопасной Национальности Е-Лена 4 часа назад
И "смекалка".
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12k
Объект реальности Е-Лена 4 часа назад
Нет совести, нет и слова.
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23k
Е-Лена Объект реальности 3 часа назад
Вот именно.
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7k
costa Е-Лена 3 часа назад
Че за бред
Совесть - Сonscience
Doing something in good conscience - делать что либо по совести.
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