На Урале казаки создали виртуальные патрули для борьбы с матом в интернете

Казаки из кибердружины "МедиаЩит", созданной при Уральском государственном университете, займутся борьбой с нецензурной лексикой в интернете.





По информации издания "Подъем", которое ссылается на руководителя кибердружины Андрея Замятина, участники его группы будут серфить по социальным сетям и, завидев нецензурную брань, станут обращаться к модераторам и администраторам, чтобы те удалили противный всякому одухотворенному человеку комментарий.



