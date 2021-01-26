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На Урале казаки создали виртуальные патрули для борьбы с матом в интернете

На Урале казаки создали виртуальные патрули для борьбы с матом в интернете (4 фото)

Автор:
26 января 2021 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: борьба   казаки   кибердружина   нецензурная лексика   русский язык   соцсети   урал   
2462
4

Казачья кибердружина примется бороться за чистоту великого и могучего. Никаких банхаммеров (или лучше - кибернагаек) им, конечно, никто не предоставил. Казачки просто будут строчить доносы и требовать удалить тот или иной комментарий. Киберпанк, который мы заслужили.

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Метки: борьба   казаки   кибердружина   нецензурная лексика   русский язык   соцсети   урал   
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92  комментария
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79k
Taras Kozalupko 9 часов назад
Кибер-казак стукач это, что-то новое
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118k
arek14 Час назад
Казаки такие казаки.
Казаки такие казаки.
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1k
Педигри 2 часа назад
Силы не равны. Русский мат НАМНОГО сильней.
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35k
Бабай 2 часа назад
Иэххх, казачкИ числом до сотни...
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6k
Сгусток позитива 2 часа назад
Дебилы [мат] д ь
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1k
Руслан Новак 3 часа назад
И за каждый найдены в сети мат они будут получать по медальке.
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1k
Руслан Новак 3 часа назад
Ой ипанашки!!!
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10k
Онотолей 3 часа назад
Киберкизяки
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5
Sten 4 часа назад
Почему без масок?
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1k
Анатолий 4 часа назад
Они окончательно кукухой поехали?
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2k
Андрей Анатолий 3 часа назад
Та дохрена кто кукухой поехал, почему им нельзя?
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10k
Максим 4 часа назад
а не пошли бы они на х,уй
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12k
Денис 5 часов назад
"Это изи ваще. Чилишь, сёрфишь в инете, ловишь рофл с олдов если не в теме пранка. Ну и гуглишь всякие баззворды. Мейн адвайс - если вдруг кринж - то оу май гад! Делитьте мессадж абьюзера асап и чати модеру. Войси о трабле, иначе пипяо. Инфа - сотка!" - поделился с нашим корреспондентом Старший Казачий Атаман.
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335
Hexo4uha 6 часов назад
А именоваться по английски они как будут - MediaShit?
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2k
Allmaster 6 часов назад
Клоуны освоили компьютер???
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4k
Alex 6 часов назад
На Урале казаки создали виртуальные патрули для борьбы с матом в интернете
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4k
Alex 6 часов назад
Хорунжий Смит! Доложить обстановку.
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5k
Дельфин Красивый 6 часов назад
эти ублюдки знают что сословия отменили в 1917 году? нет ни каких казаков уже 100 лет. а клоунов, жаждующих лизнуть жопу в припадке патриотизма, нам не надо
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117
Sergel Fman 6 часов назад
Не так я представлял будущее... Матрица не самый худший вариант...
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720
Валд Sergel Fman 3 часа назад
Но согласись киберказаки однозначно веселее.
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8k
Атеист 6 часов назад
По ip вычислять будут?
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5k
SR 6 часов назад
Страна дураков. Ряженные клоуны, на которых пахать нужно, занимаются х...й. Всех, сука в Сибирь, снег убирать! Причем, весь.
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57k
Опиум для народа 7 часов назад
Страна нуждается в героях,п"зда рожает кизяков.)
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