На Урале казаки создали виртуальные патрули для борьбы с матом в интернете

Казачья кибердружина примется бороться за чистоту великого и могучего. Никаких банхаммеров (или лучше - кибернагаек) им, конечно, никто не предоставил. Казачки просто будут строчить доносы и требовать удалить тот или иной комментарий. Киберпанк, который мы заслужили.
Казаки из кибердружины "МедиаЩит", созданной при Уральском государственном университете, займутся борьбой с нецензурной лексикой в интернете.
По информации издания "Подъем", которое ссылается на руководителя кибердружины Андрея Замятина, участники его группы будут серфить по социальным сетям и, завидев нецензурную брань, станут обращаться к модераторам и администраторам, чтобы те удалили противный всякому одухотворенному человеку комментарий.
"Мы ищем деструктивный контент в интернете, просматриваем все вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи", - рассказал журналистам
атаман руководитель кибердружины.
Кибердружина "МедиаЩит" отпочковалась от центра патриотического воспитания "Святогор", который был создан на базе Уральского государственного горного университета. Проект финансируется Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
Кибернагайками стегать начнут, по роутеру и по айпи? 🤨— Альянс грачей (@znuYohaKdDwC3rh) January 26, 2021
У меня одного приступ от одного словосочетания "казачья кибердружина"?— некто ❌ неизвестный (@SuvatosLabo) January 26, 2021
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