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Американский ровер успешно приземлился на Марсе и прислал первые снимки

Американский ровер успешно приземлился на Марсе и прислал первые снимки (11 фото)

Автор:
19 февраля 2021 02:18
Сообщество : Космос
Метки: nasa   perseverance   марс   марсоход   приземление   фото   
430
11

Посадка длилась долгих 7 минут. По предварительным данным, все системы и оборудование марсохода в полном порядке.

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Метки: nasa   perseverance   марс   марсоход   приземление   фото   
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11  комментариев
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950
Максим Алтадуков 46 минут назад
я смотрю с 70-того года мало что изменилось, все те же черно белые фото
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1k
Вася Куралесофф 8 минут назад
Американтосы чудаки те еще. Про "Высадку на Луну" до сих пор засекречено. На марс не успели приземлить робота, как тут же по всему миру фото развесили. По моему это очередное косвенное доказательство их отсутствия на Луне.
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69k
Чёрный человек. 8 минут назад
Рогозин молчит... Наверно жена не дала с утра..
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391
Электроник 17 минут назад
Молодцы!
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4k
Адил 40 минут назад
А в Техасе минус 30 - сейчас прибегут долб.е.бы и будут вставлять фотки и радоваться....
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14k
vikklu Адил 23 минуты назад
Щас в Техасе 0 по Цельсию.
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4k
Адил vikklu 19 минут назад
Мне честно говоря без разницы, просто народ поражает, радуется чужому горю
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323
Mike Brennan 44 минуты назад
Любопытно, будет ли "Роскосмос" по этому поводу выкладывать в недавно появившемся разделе своего сайта новые песенки? Или разродится очередным сто первым обещанием скорого покорения всея Галактики? :)
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0
павел 49 минут назад
Комментарий к фото
Я так понимаю в тридцатом еще и с марса какую нибудь заразу привезут. Остановитеся)
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79
Племянник Путина 53 минуты назад
ну ну...
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3k
RALEXXX 54 минуты назад
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