Американский ровер успешно приземлился на Марсе и прислал первые снимки

Посадка длилась долгих 7 минут. По предварительным данным, все системы и оборудование марсохода в полном порядке.
В четверг американское космическое агентство НАСА успешно посадило на Марс новый ровер Perseverance ("Упорство"). Посадка произошла в 9 часов по Гринвичу.
Посадка длилась около 7 напряженных минут. Все операции в это время проводились в автоматическом и штатном режиме: для снижения скорости аппарата раскрылся его парашют, отделился кожух марсохода для защиты от высоких температур и на финальном этапе заработали тормозные двигатели посадочного модуля.
Here goes! Lighting the engines on my “jetpack” for final descent. Wheels down in less than a minute.#CountdownToMars pic.twitter.com/AQKPEBGr0o— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021
После успешного приземления специалисты NASA выдохнули и позволили себе бурные эмоции.
Touchdown confirmed. The #CountdownToMars is complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9— NASA (@NASA) February 18, 2021
Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если там и существовали живые организмы, то в период от 3 до 4 миллиардов лет назад, когда на планете еще была вода.
Исполняющий обязанности Стив Юрчик сообщил, что отправка аппарата происходила в особенно сложных условиях из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Однако, по его словам, это только увеличило радость от успеха.
Сразу после приземления "Персеверанс" прислал несколько тестовых фотографий с поверхности планеты.
Сейчас специалисты проверяют все системы и оборудование марсохода.
Посадка произошла в районе кратера Йезеро, в котором ранее с помощью данных со спутника была обнаружена бывшая дельта реки, впадавшая в большое озеро. Именно здесь, по мнению ученых, вероятнее всего должны сохраниться следы жизни.
В НАСА пообещали 22 февраля опубликовать видео с камеры марсохода, а через несколько недель предоставить ролик с процессом посадки, который был заснят с разных камер в высоком разрешении.
Perseverance будет собирать образцы породы и грунта. Для этого у него на борту есть 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую часть образцов в 2026 году заберет другой марсоход. Он погрузит контейнеры в специальный пусковой аппарат и выведет их на орбиту Марса. Затем образцы подберет другой аппарат, который и доставит их на Землю. Правда, ждать придется долго - в NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-м году.
Источник:
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