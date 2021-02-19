Американский ровер успешно приземлился на Марсе и прислал первые снимки

Perseverance будет собирать образцы породы и грунта. Для этого у него на борту есть 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую часть образцов в 2026 году заберет другой марсоход. Он погрузит контейнеры в специальный пусковой аппарат и выведет их на орбиту Марса. Затем образцы подберет другой аппарат, который и доставит их на Землю. Правда, ждать придется долго - в NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-м году.