«Удобства» с изюминкой: 10 уникальных общественных туалетов

В сентябре 1899 года художник Джованни Сегантини удалился в альпийскую хижину на горе Шафберг над Понтрезиной, чтобы закончить триптих «Жизнь. Природа. Смерть» для Всемирной выставки в Париже. Свою смерть он встретил на этом самом месте. А жизнью и природой и сегодня можно наслаждаться здесь, на высоте 2731 м, обедая в горном ресторанчике или сидя в туалете. Имени Сегантини.