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«Удобства» с изюминкой: 10 уникальных общественных туалетов

«Удобства» с изюминкой: 10 уникальных общественных туалетов

Автор:
19 ноября 2022 16:15
Сообщество : Путешествия
Метки: вокруг света   интересное   путешествия   туалет   
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Самые необычные нужные места планеты

О культуре страны можно судить по состоянию ее общественных туалетов. Кто это первым сказал, неизвестно, но человек знал толк в культуре. В наше время публичные «удобства» могут стать даже достопримечательностью, которую посещают не ради нужды, а из интереса.


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В сентябре 1899 года художник Джованни Сегантини удалился в альпийскую хижину на горе Шафберг над Понтрезиной, чтобы закончить триптих «Жизнь. Природа. Смерть» для Всемирной выставки в Париже. Свою смерть он встретил на этом самом месте. А жизнью и природой и сегодня можно наслаждаться здесь, на высоте 2731 м, обедая в горном ресторанчике или сидя в туалете. Имени Сегантини.


Последний проект австрийца Фриденсрайха Хундертвассера, завершенный при жизни художника, а также единственный его проект в Южном полушарии. Произведение искусства функционирует в стандартном режиме общественного туалета, но чаще фотографируется, чем используется по назначению.


Группа крошечных островков в центре Белизского барьерного рифа — охраняемый морской заповедник, прекрасное место для дайвинга и просто купания в кристально чистой воде. Только море, белоснежный песок, пальмы и биотуалет с двумя кабинками. Для особо интеллигентных туристов.


Гора Ама-Даблам не самая высокая в Гималаях, но одна из самых живописных. К этому выводу нетрудно прийти, созерцая ее великолепие на выходе из туалета, идеальным образом поставленного на высоте 4730 м в поселке Чукхунг на склоне Эвереста. Здесь главное — не замерзнуть.


Самый большой и шикарный общественный туалет мира сделан в стилистике Гауди и рассчитан на 2000 посетителей. Здесь есть писсуары в виде голов чудовищ и мадонн, эротические скульптуры, веселые картинки, играет музыка… Фарфоровый дворец больше похож на парк развлечений.


«Мы стремимся предоставить нашим клиентам именно то, что они заслуживают», — сказано на сайте американского поставщика портативных туалетных кабинок, работающего по всей стране, в частности в Долине монументов. Среди кинематографических скал-останцов типовые кабинки бежевого цвета выглядят вполне органично.


Берлин, как город современный и культурный, не испытывает недостатка в автоматизированных кабинках с самоочисткой. Однако осталось здесь около 30 исторических уборных конца XIX — начала XX века, получивших название «Кафе „Восьмиугольник“». В одной из них, кстати, дрались герои фильма «Агенты А.Н.К.Л.». Café Achteck изначально создавались для мужчин, но сейчас некоторые перестроены для нужд обоих полов.


Пестрые кабинки посреди пустынных ландшафтов планеты Татуин обещают, что внутри будет комфортно. Туалеты на краю большого солончакового озера находятся неподалеку от места съемок «Звездных войн», а именно от фермы Ларсов, на которой вырос Люк Скайуокер.


Самый, пожалуй, загадочный и при этом открытый санузел мира находится чуть в стороне от дороги, ведущей на геотермальную станцию Krafla, недалеко от одноименной кальдеры. Посреди большого пятна грязи стоит унитаз с душем. Душ работающий и, более того, горячий, так как питается от термального источника. Вода чистая. Туалет очень популярен у туристов. Как арт-объект.


Штурмовой лагерь Барафу расположен на высоте 4600 метров. Здесь соединяется несколько маршрутов. После холодной ночевки в палатке еще шесть часов пути на вершину (5895 м). Утро над пропастью в лагерном туалете типа long-drop, что бы это ни значило, — самое время подумать, стоит ли идти дальше.


Фото: dave stamboulis / Alamy / Legion Media (в анонсе) Getty Images (x2), Alamy / Legion-media (x2), Diomedia, AP / East News, Legion-media (x5)


Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 4, апрель 2017, обновлен в ноябре 2022


Источник:

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Метки: вокруг света   интересное   путешествия   туалет   
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Андрей Иванов 2 часа назад
Лагерь может всё же штормовой?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
5216



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