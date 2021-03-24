10 самых странных штук, упавших с неба

Попасть под ливень само по себе неприятно, а теперь представьте, каково попасть под дождь из тысяч рыб! Что, не впечатляет? А как насчет целой армии пауков-парашютистов? Начинайте искать укрытие, потому что это еще не самое страшное, что есть в этом списке.
Большинству из нас идея падающих с неба рыб покажется абсурдной, о12 зьднако в некоторых странах подобное явление вовсе не выдумка, а считается вполне себе в порядке вещей. Настолько, что в Мехико для него есть даже свое название — lluvia de peces, «дождь из рыб». Так в чем же причина этого удивительного феномена? Хотя существует несколько теорий о его происхождении, наиболее вероятное объяснение — водяные смерчи. Это такие маленькие торнадо, которые возникают над водой и затягивают рыб, которых затем уносит ветром, в результате чего они падают где-то на суше. В некоторых местах, например, в Гондурасе, жители отмечают это событие как праздник. Еще бы — это же бесплатная еда!
Как и в случае с рыбами, лягушек тоже могут затягивать смерчи, и было зарегистрировано множество случаев — как в древности, так и совсем недавно — падения лягушек с неба. Помимо очевидного примера из Библии, можно вспомнить еще древнегреческого философа Гераклида Лемба, который писал, что однажды с небес свалилось так много лягушек, что «они заполонили дома и дороги». А в 2005 году после грозы в Сербии пролился дождь из тысячи крохотных лягушек. Самое удивительное то, что эти сербские лягушки пережили свое путешествие, и после падения сразу же ускакали прочь.
Когда ранним утром 2014 года жители Заморы на северо-западе Испании проснулись, их ожидало страшное зрелище: ночью на их сонный городишко пролилась кровь с небес и окрасила его в жуткий красный цвет. Они тут же бросились на улицу, пытаясь понять, что же произошло, и к своему ужасу обнаружили, что этой ночью воскрес древний могущественный демон и наслал на город апокалиптический дождь из крови проклятых… Шутка. Оказалось, во все виноваты водоросли. Да, обычные водоросли! Конкретно эти красные микроводоросли обычно не водятся в Испании — их принесло грозовое облако и вместе с дождем обрушило на Замору, пока город спал.
Жители округа Лейк, штат Калифорния, на своей шкуре узнали, каково это — жить на шоколадной фабрике Вилли Вонки. В 1987 году здесь выпал дождь из леденцов — дважды! Автор Лайман Л. Палмер назвал случай, когда куски кристаллизованного сахара размером в полсантиметра посыпались с небес на землю, «очень необычным и любопытным явлением». Да ну?! Стоит отметить, что жители округа Лейк, совсем как гондурасцы с их рыбным дождем, очень обрадовались сладкому ненастью, и пустили леденцовый дождь на сладкий сироп.
В 1876 году на поле в округе Бат штата Кентукки выпал загадочный дождь из… мяса! «Мясной ливень в Кентукки», как его стали называть, продолжался всего несколько минут, и крепко всех озадачил — особенно двух мужчин, которые увидели его своими глазами. Эти двое никак не могли определить, что это было за мясо — баранина или оленина. Еще один человек предположил, что это мясо медведя… Никто не спросил того парня, откуда он знает, как выглядит мясо медведя. Уже потом ученые предположили, что это мог быть тип цианобактерий, которые превратились после дождя превратились в похожее на мясо желе. Другие думают, что это стая хищных птиц срыгнула пищу, когда их что-то напугало и заставило улететь. Точную причину так и не удалось установить, да и вряд ли уже удастся, но «Мясной ливень в Кентуки» точно никогда не забудется!
Это, пожалуй, самый страшный кошмар арахнофоба, а самое страшное то, что это явление — не такая уж и редкость. В 2015 году в Австралии с неба посыпались тысячи маленьких паучков, и один австралиец сказал, что на его дом упало так много пауков, что он выглядел «заброшенным и заселенным пауками». То же самое произошло в Бразилии в 2019 году. Как же это происходит? Ответ довольно интересный. Когда маленькие паучки хотят преодолеть большое расстояние, они забираются на дерево и плетут себе маленький парашют из паутины. И, поскольку они такие крохотные и практически ничего не весят, их моментально подхватывает ветерок, и они парят на своих парашютах к новому дому. Так что, когда в следующий раз увидите падающих с небес пауков, знайте — они просто переезжают.
1969 году в Пунта-Горде, штат Флорида, с неба посыпались десятки мячей для гольфа. И если это событие само по себе вам не кажется странным, то как насчет вот этой детали — в округе никто так и не сообщил о краже или пропаже мячиков для гольфа. Самая популярная версия? Да, снова они — водяные смерчи. Возможно, что все эти мячи на самом деле лежали давно позабытые на дне пруда на одном из местных полей для гольфа.
Определенно лучший тип дождя, особенно по сравнению с мясом неизвестного происхождения и пауками. И такие подарки судьбы случаются чаще, чем вы думаете! В 2015 году за несколько минут в Кувейте выпало 2-3 миллиона дирхам ОАЭ (примерно 34-51 000 000 рублей по курсу того года). Водители тормозили прямо посреди улицы, выходили из машин и пытались поймать их все, прямо как в финале какого-нибудь телешоу. До сих пор неизвестно, откуда взялись эти деньги и кому они принадлежали, но кого это волнует? Что упало, то пропало!
В январе 2018 года в Австралии пролился дождь из… вареных летучих мышей. Вот уж действительно, Австралия — ящик Пандоры на Земле. Жителям Кэмпбеллтауна пришлось столкнуться с этим ненастьем из-за сильной жары — температура резко подскочила до 44 градусов, а это аж на 14 градусов выше, чем местные летучие мыши могли выдержать. После этого «дождя» местные жители обнаружили более 200 летучих мышей, перегревшихся до смерти.
На самом деле на Землю из космоса падает довольно много различных фрагментов, которые вырываются из потока на орбите и притягиваются к нашей планете. Обычно такой мусор не представляет угрозы для людей, поскольку при входе в атмосферу он распадается на совсем мелкие кусочки. Однако в марте 2018 года китайская станция «Тянгун-1» не полностью распалась после входа в атмосферу Земли и упала в Тихий океан — бывает и такое. Но бояться нечего: шансов выиграть в лотерею у вас все равно больше, чем быть убитым обломком космического мусора.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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