FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3803 поста • 931 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Факты 
10 самых странных штук, упавших с неба

10 самых странных штук, упавших с неба (11 фото)

Автор:
24 марта 2021 19:29
Сообщество : Факты
Метки: вокруг света   интересное   необычные явления   природа   факты   
762
11

Попасть под ливень само по себе неприятно, а теперь представьте, каково попасть под дождь из тысяч рыб! Что, не впечатляет? А как насчет целой армии пауков-парашютистов? Начинайте искать укрытие, потому что это еще не самое страшное, что есть в этом списке.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: вокруг света   интересное   необычные явления   природа   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ловите наркомана! Час назад
Вареные мыши это опасно. Сами знаете о чем я
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Дарья Ловите наркомана! Час назад
бро, вареные не опасны. недоваренные - да
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете Чернота-то какая: 25 черных-черных растений в черном-черном лесу Чернота-то какая: 25 черных-черных растений в черном-черном лесу 7 самых древних деревьев в мире 7 самых древних деревьев в мире Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Вместе до конца: 7 животных, которые выбирают одного партнера на всю жизнь Жизнь в капле воды: красивые фото и факты Жизнь в капле воды: красивые фото и факты
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258153



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами
2
170
В Ленинградской области начались разборки между местными жителями и цыганами
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
3
25
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
0
7
Женщина показала, как быстро развесить вещи на вешалку
Самодельный 4х осевой ЧПУ "SAMOPAL 1204" Часть 6
0
8
Самодельный 4х осевой ЧПУ "SAMOPAL 1204" Часть 6
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#интересное#животные#автомир#автомобили#дети#прикольные#индия#комментарии
#фото#прикол#аварии#люди#позитив#Россия#картинки#красота#искусство#настроение
#история#подборка#дтп#факты#авто аварии#природа#СССР#авария дня#кино#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться