10 самых странных штук, упавших с неба

Это, пожалуй, самый страшный кошмар арахнофоба, а самое страшное то, что это явление — не такая уж и редкость. В 2015 году в Австралии с неба посыпались тысячи маленьких паучков, и один австралиец сказал, что на его дом упало так много пауков, что он выглядел «заброшенным и заселенным пауками». То же самое произошло в Бразилии в 2019 году. Как же это происходит? Ответ довольно интересный. Когда маленькие паучки хотят преодолеть большое расстояние, они забираются на дерево и плетут себе маленький парашют из паутины. И, поскольку они такие крохотные и практически ничего не весят, их моментально подхватывает ветерок, и они парят на своих парашютах к новому дому. Так что, когда в следующий раз увидите падающих с небес пауков, знайте — они просто переезжают.