Сокровищница летающих машин золотого века авиации

Два прототипа, предназначенные для массового потребителя, были построены и запущены в эксплуатацию. Первый прототип был потерян после инцидента с низким уровнем топлива. Впоследствии второй прототип был перестроен из поврежденного самолета и взлетел. К тому времени у проекта осталось мало энтузиазма, и вскоре программа закончилась.