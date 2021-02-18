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Сокровищница летающих машин золотого века авиации

Сокровищница летающих машин золотого века авиации (29 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 13:38
Сообщество : Автомир
Метки: Исторические факты   автомир   гибрид   изобретения   летают   машины   самолеты   
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Одновременно летать, ездить и плавать - это ли не мечта? И к этой мечте шли долгие годы, изобретая всевозможные транспортные средства, которые в той или иной степени удовлетворяли эти требования. Какими они были - летающие машины?

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Метки: Исторические факты   автомир   гибрид   изобретения   летают   машины   самолеты   
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