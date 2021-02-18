Сокровищница летающих машин золотого века авиации

Одновременно летать, ездить и плавать - это ли не мечта? И к этой мечте шли долгие годы, изобретая всевозможные транспортные средства, которые в той или иной степени удовлетворяли эти требования. Какими они были - летающие машины?
Автомобиль с крыльями и пропеллером, торчащим из решетки радиатора, проезжает по Таймс-сквер, штат Нью-Джерси. Это изобретение А. Х. Рассела из Натли, штат Нью-Джерси.
Трехкрылое творение Гленна Кертисса было первой попыткой построить летающую машину.
Он был показан на Панамериканской выставке воздухоплавания в Нью-Йорке в феврале 1917 года. Летать не умел, но превосходно прыгал
ConvairAirCar имел двигатель мощностью 130 лошадиных сил. 1946 г.
После окончания войны в 1946 году Холл и Томми Томпсон из компании Consolidated Vultee Aircraft (позже переименованной в Convair) спроектировали и построили двухместный Convair Model 116.
Convair Model 118 ConvAirCar (также известный как Hall Flying Automobile) был прототипом летающего автомобиля, из которого были построены два.
Convair Model 116 и 118, или летающий автомобиль Hall. Модель 118 на Линдберг Филд (1947).
Два прототипа, предназначенные для массового потребителя, были построены и запущены в эксплуатацию. Первый прототип был потерян после инцидента с низким уровнем топлива. Впоследствии второй прототип был перестроен из поврежденного самолета и взлетел. К тому времени у проекта осталось мало энтузиазма, и вскоре программа закончилась.
The Waterman Arrowbile
После успеха предыдущей модели Arrowplane (W-4) инженер Уолдо Уотерман построил W-5 с легко снимаемыми крыльями и винтом. Он мог летать со скоростью 112 миль / ч (180 км / ч) и двигаться со скоростью 56 миль / ч (90 км / ч) благодаря своему 100-сильному двигателю «Студебеккер». Первый полет Arrowbile состоялся в феврале 1937 года.
Airphibian FA-2, переоборудованный из автомобиля в самолет. Автомобиль задним ходом задвинули в фюзеляж, а винт закрепили на носу. 1948 г.
Аэрокар Моултона Тейлора. Аэродинамические элементы имели удобные укладочные колеса, образующие собственный прицеп для передвижения по дороге. 1957 г.
Самолет Брайана, 1953 год
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Со складывающимися крыльями Aero-Car стал первым многообещающим автомобилем класса «дорога-небо». Прототипы могли развивать скорость 60 миль в час на земле и 110 миль в час в небе. 1966 г.
Ford Levаcar Mach I (Форд Левикар Мах I)
Первый полномасштабный беспилотный автомобиль с воздушной силовой установкой, 1959 год. Это был одноместный «летающий автомобиль», который «левитировал» на несколько дюймов над землей с тремя мощными воздушными двигателями в нижней части его шасси. Предполагалось, что Levacar будет оснащаться малогабаритным турбореактивным двигателем, а его максимальная скорость составляет почти 500 миль в час
Этот самолет вертикального взлета и посадки был разработан для армии США компанией Curtiss-Wright, 1958 год
И еще немного автомобилей с пропеллером, но не летающих. Schlörwagen (Пузырь) Германия, 1920-е годы
«По сути, Schlörwagen - это крыло на колесах», - говорит Андреас Диллманн, глава Института аэродинамики и технологии потока Немецкого аэрокосмического центра (DLR), преемника Aerodynamischen Versuchsanstalt.
Фотография взята из фотоархива Библиотеки Конгресса США, где она описана просто как «колесная машина с пропеллером» и датирована 11 октября 1922 года.
Helica был изобретен, разработан и изготовлен французом Марселем Лея между 1913 и 1926 годами
PAL-V Один является трехколесным дорожным транспортным средством , который превращается в вертолет нажатием кнопки. Действующая модель
На дороге PAL-V One может развивать максимальную скорость 180 км / ч при запасе хода до 1200 км. В воздухе летающая машина может развивать скорость до 93 узлов (170 км / ч) на расстоянии от 350 до 500 км.
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