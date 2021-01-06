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Таким был прообраз современных роликов 250 лет назад

Таким был прообраз современных роликов 250 лет назад (4 фото)

Автор:
06 января 2021 16:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: Джеймс Плимптон   Исторические факты   изобретатель   изобретение   история   нью-йорк   ролики   роликовые коньки   
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4 января 1863 года Джеймс Плимптон из Нью-Йорка запатентовал роликовые коньки, у которых четыре колеса - по два в ряд - были закреплены на специальной дощечке-подошве. Предыдущие эксперименты с ботинками на колесах оказывались крайне неудачными, и лишь изобретение Плимптона сделало ролики популярными на столетия вперед.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джеймс Плимптон   Исторические факты   изобретатель   изобретение   история   нью-йорк   ролики   роликовые коньки   
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Александр 47 минут назад
Именно 250 лет???
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