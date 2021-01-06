Таким был прообраз современных роликов 250 лет назад

4 января 1863 года Джеймс Плимптон из Нью-Йорка запатентовал роликовые коньки, у которых четыре колеса - по два в ряд - были закреплены на специальной дощечке-подошве. Предыдущие эксперименты с ботинками на колесах оказывались крайне неудачными, и лишь изобретение Плимптона сделало ролики популярными на столетия вперед.
4 января 1863 года изобретатель Джеймс Леонард Плимптон из Нью-Йорка получил патент на роликовые коньки для катания, ставшие прообрпазом современных роликов. Они принципиально отличались от предшественников уппавляемостью - чтобы изменить направление движения, катающемуся нужно было лишь наклониться влево или вправо, а позднее Плимптон добавил к своему изобретению тормоза.
Изобретение Плимптона породило бум катания на роликах в США в 1860-х годах. Изобретатель открыл два роллердрома - в Нью-Йорке и Ньюпорте, Род-Айленд, где ролики можно было взять напрокат. Вскоре в США возникла Ассоциация любителей катания на роликах - первая из множества, возникших с течением лет.
Сам Плимптон никогда не был спортсменом. Его с юности интересовали производство и инженерное дело. В 16 лет он уже работал механиком на ферме, в 18 стал фабричным управляющим, а в 21 вместе с братом открыл собственную фирму, производившую технику. Вскоре он перебрался в Нью-Йорк, чтобы открыть магазин и нладить торговлю своей продукцией. Однако с возрастом у него начались неприятности со зоровьем, и врач посоветовал ему, чтобы вернуть тело в форму, регулярно кататься на коньках. Неугомонный инженер не только встал на коньки, но и усовершенствовал их, сделав более гибким и управляемым крепление лезвия к ботинку. А когда лед стал таять, Плимптон, увлекшись, решил придумать конструкцию, которая сможет ехать не по льду, а по сухой дороге. Так и появились современные ролики.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Загадочные вопросы древности: можно ли вручную выкопать озеро 8 на 2 километра?
- Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни
- Исторические снимки броненосцев времен гражданской войны США
- Новый год удался! Парня занесло в Химки
- Неочевидная очевидность: сон в шкафу
Метки: Джеймс Плимптон Исторические факты изобретатель изобретение история нью-йорк ролики роликовые коньки
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...