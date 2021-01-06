Таким был прообраз современных роликов 250 лет назад

Сам Плимптон никогда не был спортсменом. Его с юности интересовали производство и инженерное дело. В 16 лет он уже работал механиком на ферме, в 18 стал фабричным управляющим, а в 21 вместе с братом открыл собственную фирму, производившую технику. Вскоре он перебрался в Нью-Йорк, чтобы открыть магазин и нладить торговлю своей продукцией. Однако с возрастом у него начались неприятности со зоровьем, и врач посоветовал ему, чтобы вернуть тело в форму, регулярно кататься на коньках. Неугомонный инженер не только встал на коньки, но и усовершенствовал их, сделав более гибким и управляемым крепление лезвия к ботинку. А когда лед стал таять, Плимптон, увлекшись, решил придумать конструкцию, которая сможет ехать не по льду, а по сухой дороге. Так и появились современные ролики.