Умер любимый актер Андрей Мягков

Театральные зрители знали Андрея Васильевича как яркого, характерного актера. Мягков по окончании школы-студии МХАТ в 1965 году поступил в "Современник", а после перешел в Художественный театр. После раскола в 1987 году он остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А. П. Чехова. За годы службы он играл во многих спектаклях. Зрители помнят Мягкова по ролям Треплева в "Чайке", Зилова в "Цтиной охоте", Войницкого в пьесе "Дядя Ваня". А за роль Кулыгина в спектакле "Три сестры" актер был удостоен

премии Станиславского. В 2004 году он получил другую премию "Чайка" за роль в "Мещанах".