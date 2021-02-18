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Умер любимый актер Андрей Мягков

Умер любимый актер Андрей Мягков (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 11:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Мягков   ирония судьбы   служебный роман   смерть   шоу бизнес   
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Народный артист скончался на 83-м году жизни. Вечная память.

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Метки: artist   Мягков   ирония судьбы   служебный роман   смерть   шоу бизнес   
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77  комментариев
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3k
Protivogaz 12 часов назад
Вас невозможно встретить ни на какой тусовке принципиально туда не ходите?
Тут никакого принципа нет, просто противно. Не люблю этого...
Ярмарка тщеславия?
Понимаете, когда кичатся украденными деньгами или когда в нищей стране хвастают, может быть, даже праведно заработанными по-моему, это неприлично, и зачем же я буду в этом участвовать?

Пояснение к цитате:
Интервью газете "Бульвар Гордона", 2012 г

Светлая память.
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12k
Yasen_Perec 41 минуту назад
Часто использую его выражение: " Да что, Вы меня всё поливаете... Я вам не клумба".
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1k
zenon Час назад
Фильмы с его участием помню. Не только всякие туда-сюда, но и фильмы где он играет следователей. Замечательный был актёр. Мир праху его и земля пухом.
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7k
Computermann 2 часа назад
Как будто родной человек умер...
Прям защемило... Царство тебе небесное.
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5
ilya packter 2 часа назад
Светлая память
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12k
Роман 2 часа назад
Светлая Память Замечательному АКТЁРУ!
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813
sergiocorleone 3 часа назад
Как же я обожаю ,,служебный роман,,! Спи спокойно актёрище! Мне сегодня 30лет, а ты умер! Буду вспоминать тебя всегда!

Набухался, решил подрифтить возле дома, теперь в кустах сижу в машине, жду спасателей....
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269
Дед Мазай sergiocorleone 2 часа назад
Аккуратнее там! С днюхой!
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123k
Leff 3 часа назад
Сегодня кто-то замрёт на вдохе,
а кто-то тихо собьёт слезу,
а кто-то скажет:- Ушла эпоха,
Романс жестокий доверив сну.

И горько… горько в Судьбе ироний,
что так недолог актёрский бег,
отдать софитам азарт погони
по вертикали гоняя век.

Толкались в душу подмостки сцены
и грим, расправив под складки век,
в Роман служебный вошел бесценно,
где в Мымру будет влюблён навек.

Он был отважным комедиантом,
с Москвой запутает Ленинград,
там веник радостным бриллиантом
оденет к счастью страны наряд.

Таланта почерк хранят архивы,
в них есть портрета своё лицо...
И то, что было в нем всё красиво
Судьба сказала в конце концов….

18 Февраля 2021г. Эми Шток
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9k
An4aR 3 часа назад
Есть занятный фильм с Андреем Мягковым. С интересно открытым финалом.
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18k
Шуруп 3 часа назад
Ушел ещё один......
Прирожденный АРТИСТ!
Эту эпоху великих артистов когда-нибудь будут изучать!...
Ну, если когда-то мир вернется к ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ.
... пока камдиклуп рулит...(((
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15k
Robin Hood 3 часа назад
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79
Юрий 4 часа назад
Как то, быстро все...



Анна Ахматова

* * *

Не мудрено, что не веселым звоном
Звучит порой мой непокорный стих
И что грущу. Уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих.

А вы, друзья! Осталось вас немного,
Мне оттого вы с каждым днем милей...
Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней.
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5k
SR 4 часа назад
Скорбим... Уходят люди, уходит эпоха... Остаются убогие посредственности.
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1k
Kozlodoev 4 часа назад
В "Бесприданнице" очень сложная роль была, помимо прочего...браво артисту! Уходит поколение...
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1k
Степан Алкоголик 4 часа назад
Кто эти три минусующих?!
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33
Ник Лу Степан Алкоголик 4 часа назад
У некоторых людей всё просто, минусы ставить не мешки ворочать)
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15k
Robin Hood Степан Алкоголик 3 часа назад
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940
Вероника Штейнман 4 часа назад
БЛИН, УХОДЯТ ЛУЧШИЕ. Кто остался? Моргенхренегошто?
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1k
YAKOV 5 часов назад
Великий артист уходящей эпохи...
Светлая память.
Земля пухом.
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3k
Кистень 5 часов назад
Полковник Турбин, из "Дни Турбиных"...
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1k
BAMBRA Кистень 5 часов назад
Да! Самая сильная роль, я считаю. Жаль что "Дни" показывают гораздо реже, чем комедии.
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20k
Mike Miller 5 часов назад
Положительный персонаж
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1k
Агафон 5 часов назад
Жалко, уйдут из жизни последние актëры той сильной и старой школы, а новые увы.....
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5k
Андрей Крылов 6 часов назад
Аплодисменты Великому Артисту! Помним, любим, скорбим.
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