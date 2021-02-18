Умер любимый актер Андрей Мягков

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Народный артист скончался на 83-м году жизни. Вечная память.
Сегодня, 18 февраля, скончался любимый миллионами зрителей артист театра и кино Андрей Мягков. Последние десять лет он не появлялся на экранах. Образы лирических героев Жени Лукашина в "Иронии судьбы" и Новосельцева в "Служебном романе" знакомы и любимы миллионами российских и зарубежных зрителей.
Тысячи одиноких женщин мечтали о том, что похожий на Лукашина мужчина случайно ошибется адресом и встретит свою любовь. А цитаты из комедий Эльдара Рязанова в исполнении Андрея Мягкова давно являются своеобразным культурным кодом россиянина.
Театральные зрители знали Андрея Васильевича как яркого, характерного актера. Мягков по окончании школы-студии МХАТ в 1965 году поступил в "Современник", а после перешел в Художественный театр. После раскола в 1987 году он остался с Олегом Ефремовым — в МХТ им. А. П. Чехова. За годы службы он играл во многих спектаклях. Зрители помнят Мягкова по ролям Треплева в "Чайке", Зилова в "Цтиной охоте", Войницкого в пьесе "Дядя Ваня". А за роль Кулыгина в спектакле "Три сестры" актер был удостоен
премии Станиславского. В 2004 году он получил другую премию "Чайка" за роль в "Мещанах".
премии Станиславского. В 2004 году он получил другую премию "Чайка" за роль в "Мещанах".
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Тут никакого принципа нет, просто противно. Не люблю этого...
Ярмарка тщеславия?
Понимаете, когда кичатся украденными деньгами или когда в нищей стране хвастают, может быть, даже праведно заработанными по-моему, это неприлично, и зачем же я буду в этом участвовать?
Пояснение к цитате:
Интервью газете "Бульвар Гордона", 2012 г
Светлая память.
Набухался, решил подрифтить возле дома, теперь в кустах сижу в машине, жду спасателей....
а кто-то тихо собьёт слезу,
а кто-то скажет:- Ушла эпоха,
Романс жестокий доверив сну.
И горько… горько в Судьбе ироний,
что так недолог актёрский бег,
отдать софитам азарт погони
по вертикали гоняя век.
Толкались в душу подмостки сцены
и грим, расправив под складки век,
в Роман служебный вошел бесценно,
где в Мымру будет влюблён навек.
Он был отважным комедиантом,
с Москвой запутает Ленинград,
там веник радостным бриллиантом
оденет к счастью страны наряд.
Таланта почерк хранят архивы,
в них есть портрета своё лицо...
И то, что было в нем всё красиво
Судьба сказала в конце концов….
18 Февраля 2021г. Эми Шток
Прирожденный АРТИСТ!
Эту эпоху великих артистов когда-нибудь будут изучать!...
Ну, если когда-то мир вернется к ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ.
... пока камдиклуп рулит...(((
Анна Ахматова
* * *
Не мудрено, что не веселым звоном
Звучит порой мой непокорный стих
И что грущу. Уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих.
А вы, друзья! Осталось вас немного,
Мне оттого вы с каждым днем милей...
Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней.
Светлая память.
Земля пухом.