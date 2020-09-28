Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей

Да, смерть страшная штука и, величайшему сожалению, никуда от нее не деться. А когда умирает человек известный миллионам - это значимое событие для всех его поклонников. И даже фото в гробу - последняя дань ушедшему кумиру. Еще раз предупреждаем - только для людей с крепкой психикой
Григорий Иванович Котовский — российский революционер, советский военный и политический деятель, участник Гражданской войны.
Егор Летов — советский и российский поэт, музыкант, а также звукорежиссёр, художник-оформитель и коллажист; основатель, лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона»
Авторский пост
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А в жизни их немало,
Один конец,
Хоть разные начала...
И жаль, что среди фото отсутствует фото Горбачева в гробу...
Хоть бы здесь без ошибок обошлись...
© В. Цой
Автор, друзья, перестаньте постоянно коверкать фамилию Николая Петровича. Она пишется через "о" - КараченцОв.
Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.
Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.
И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все - как будто бы под небом
И не было меня!
Изменчивой, как дети, в каждой мине,
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой.
Виолончель, и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...
- Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!
К вам всем - что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?!-
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.
И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне так часто - слишком грустно
И только двадцать лет,
За то, что мне прямая неизбежность -
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,
За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
- Послушайте!- Еще меня любите
За то, что я умру.