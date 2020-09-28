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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4215 постов • 601 подписчик подписаться
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Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей

Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей (25 фото)

Автор:
28 сентября 2020 11:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   звезды   знаменитости   политики   посмертные   похороны   смерть   шоу бизнес   
4987
25

Да, смерть страшная штука и, величайшему сожалению, никуда от нее не деться. А когда умирает человек известный миллионам - это значимое событие для всех его поклонников. И даже фото в гробу - последняя дань ушедшему кумиру. Еще раз предупреждаем - только для людей с крепкой психикой

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Метки: актеры   звезды   знаменитости   политики   посмертные   похороны   смерть   шоу бизнес   
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24  комментария
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13k
Юрий 2 часа назад
У всех дорог.
А в жизни их немало,
Один конец,
Хоть разные начала...
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2k
Frank Borman 7 минут назад
Все мы там будем. Кто то раньше, кто то позже. Memento mori.
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13k
ВОВЧЕГ 9 минут назад
Сайт хорошего настроения с запахом нафталина.
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4k
Olga Raudis 17 минут назад
А что тут жуткого? Смерть - неотъемлимая часть жизненного цикла. Все уйдем. Жаль только что лучшие часто уходят преждевременно.
И жаль, что среди фото отсутствует фото Горбачева в гробу...
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5k
Apok Полчаса назад
КараченцОв. Не Караченцев.
Хоть бы здесь без ошибок обошлись...
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4k
sivanov1079 40 минут назад
Фото с запахом...
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1k
OLDer sivanov1079 Полминуты назад
"Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей" - тебя же предупредили,чё теперь жалуешься на кислый кефир?
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134
Василий Теркин 44 минуты назад
Всё суета
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10k
Пумба 46 минут назад
Смерть стоит того, чтобы жить
© В. Цой
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7k
Cornho 48 минут назад
"Николай Караченцев известнейший и всеми любимый актер СССР и России"

Автор, друзья, перестаньте постоянно коверкать фамилию Николая Петровича. Она пишется через "о" - КараченцОв.
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7k
Cornho 51 минуту назад
Там Панин к Панину тянется или показалось?
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2k
RoseM Cornho Полчаса назад
Покрестись
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25k
Aleks 54 минуты назад
Я один вижу Безрукова в гробу?
Я один вижу Безрукова в гробу?
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2k
RoseM Aleks Полчаса назад
Где ты видишь Безрукова в гробу? В будущем?
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2k
Fatima Habiba Час назад
"Реквием" Марины Цветаевой:
Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет все, что пело и боролось,
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет все - как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине,
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой.

Виолончель, и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...
- Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!

К вам всем - что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?!-
Я обращаюсь с требованьем веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне так часто - слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне прямая неизбежность -
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
- Послушайте!- Еще меня любите
За то, что я умру.
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134
776166 Час назад
В ЧС за хорошее настроение на лучшем юмористическом сайте!
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2k
RoseM 776166 Полчаса назад
Иди паплач
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134
776166 RoseM Полчаса назад
Иду палачь
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3k
livaneth Час назад
Это не совсем похороны, но снимок посмертный
Это не совсем похороны, но снимок посмертный
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25k
Aleks livaneth 52 минуты назад
Ленин. 80 лет спустя...
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4k
Олег Данилов livaneth 45 минут назад
Ильич жив
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4k
Иван livaneth 57 секунд назад
Такие живые по красной площади ходят.
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
давным-давно это встречалось часто. у меня до сих пор есть фотки родственников. и смотреть их больно и не выкинешь. просто фотались не так часто как нынче
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