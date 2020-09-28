Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей

Да, смерть страшная штука и, величайшему сожалению, никуда от нее не деться. А когда умирает человек известный миллионам - это значимое событие для всех его поклонников. И даже фото в гробу - последняя дань ушедшему кумиру. Еще раз предупреждаем - только для людей с крепкой психикой