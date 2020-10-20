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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4267 постов • 607 подписчиков подписаться
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15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся

15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся (15 фото)

Автор:
20 октября 2020 12:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: гибель   звезды   красавицы   мисс   смерть   судьба   трагически   шоу бизнес   
1028
15

Эти девочки, девушки и женщины, благодаря своей волшебной красоте, взлетели на вершины конкурсов красоты, но судьба распорядилась иначе - все они закончили свою жизнь трагически. Как жаль, что мир лишается таких прелестных и юных...

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Метки: гибель   звезды   красавицы   мисс   смерть   судьба   трагически   шоу бизнес   
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6  комментариев
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19k
hebpat 43 минуты назад
не родись красивой, а родись счастливой
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14k
dimitr 17 минут назад
Из всех - Генезис Кармона, и то только потому, что фото чёрно-белое.
А так - либо грим с фотошопом, либо даже с ними стрёмные до беспредела.
Собственно, Карина Андино это и подтверждает, на ней грима нет или его минимум. И где там красавица?

Первое же фото - вообще п-ц...
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36k
Нанук Паналык Полчаса назад
Создается впечатление что в Венесуэле специально проводят очень много конкурсов красоты,что бы потом убить победительниц!
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8k
Андрей Иванов Нанук Паналык 16 секунд назад
Все они подружки мафиозо... ну и соответственно ходят по краю.
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8k
Sasa 45 минут назад
Яркая жизнь, быстрая смерть... Все закономерно.
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2k
Варяг 47 минут назад
позитивненько...
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