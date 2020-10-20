15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся

В 2014 году она со своим бывшим мужем и дочерью приехала на Рождественские каникулы в Венесуэлу. По дороге их автомобиль наехал на что-то острое и семья остановилась. Этим, увидев дорогой автомобиль, воспользовались грабители, убив Монику и ее мужа на месте.