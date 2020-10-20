15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся

Эти девочки, девушки и женщины, благодаря своей волшебной красоте, взлетели на вершины конкурсов красоты, но судьба распорядилась иначе - все они закончили свою жизнь трагически. Как жаль, что мир лишается таких прелестных и юных...
ДжонБенет Рэмси — королева красоты, завоевавшая к 6 годам множество титулов, среди которых: «Маленькая Мисс Шарлевуа», «Маленькая Мисс Колорадо», «Девочка с обложки из Колорадо», «Крошечная Красавица Нации».
Девочку в возрасте 6 лет убил неизвестный прямо в ее доме. До сих пор загадка ее убийства остаётся нераскрытой
×
Моника Спир, «Мисс Венесуэла — 2004»
В 2014 году она со своим бывшим мужем и дочерью приехала на Рождественские каникулы в Венесуэлу. По дороге их автомобиль наехал на что-то острое и семья остановилась. Этим, увидев дорогой автомобиль, воспользовались грабители, убив Монику и ее мужа на месте.
"Мисс Багдад — 2015" Тару Фарес убили на религиозной почве в собственной машине: две пули в голову, одна — в грудь. Девушка вела себя слишком вольно, по мнению общественности - делал фото в коротких юбках, выставляла тело в Инстаграм.
Генезис Кармона, «Мисс Туризм — 2013», Венесуэла 18 февраля 2014-го, во время участия в одной из демонстраций, Кармона пала жертвой выстрела, сделанного с близкого расстояния ей в затылок. Кто сделал этой выстрел так и не выяснили
Микаэла МакАриви, королева красоты Ирландии . Была задушена на острове Маврикий - понявшись в номер отеля, она обнаружила там двух сотрудники, которые скорее всего и расправились с ней. Однако следствие этого не доказало...
29-летняя Ксения Мецгер, финалистка конкурса красоты для замужних женщин Missis World Russia, была убита покупателем ее машины - она поехала ему показать авто, где и была убита
Светлана Котова, мисс краса России -1996 год, была убита вместе со своим сожителем-киллером
Победительница конкурса для подростков «Юная мисс Вселенная» Лотте Ван Дер Зи из Голландии умерла от острой сердечной недостаточности
Агнешка Котлярская, польская красавица, которую зарезал постоянно ее преследовавший поклонник
Модель и победительница конкурса красоты департамента Санта-Барбара в Гондурасе Карина Андино пропала без вести после того, как вышла из собственного дома 29 июля 2016 года. Не найдена до сих пор
Мария Хосе Альварадо, «Мисс Гондурас — 2014», была убита бойфрендом сестры. Сначала он расправился с сестрой Марии, но заметив, что Мария все видела, убил и ее
Королевы красоты штата Синалоа 2012 года Марии Сюзанны Флорес Гамес была обнаружена мертвой при перестрелке между войсками и наркоторговцами. Оказалась ли она там случайно, или была в банде так и не выяснено
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Жизнь после сериала: как сложилась судьба актера, сыгравшего роль Бори Левина в "Интернах"
- Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е
- Шинед О'Коннор голодает из-за агорафобии
- Питер О'Тул - неотразимый неудачник "Оскара"
- Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
А так - либо грим с фотошопом, либо даже с ними стрёмные до беспредела.
Собственно, Карина Андино это и подтверждает, на ней грима нет или его минимум. И где там красавица?
Первое же фото - вообще п-ц...