Интересный факт: почему мы два раза платим за электроэнергию?

Чтобы зря не выбрасывать столько тепла в атмосферу, в СССР тепловые электростанции строили рядом с городами. Отходы производства электричества, в виде горячей воды шло на топление и горячее водоснабжение городов. Себестоимость этой системы равнялась расходам на обслуживание трубопроводов.

С наступлением капиталистических отношений в России, энергетики быстро смекнули, что на продаже горячей воды можно хорошо заработать. Благо расходы на получение горячей воды уже заложены в тарифы на электроэнергию, то для ТЭЦ это отходы производства, которые приходится утилизировать в градирне. Для акул капитализма это прекрасная возможность заработать продавая отходы! Причем цену продажи поднять максимально.

Вот и получается, что мы сначала оплачиваем расходы на производство электроэнергии, а потом еще раз оплачиваем эти же расходы получая отопление.

Дальнейший рост цен на отопление и горячее водоснабжение сдерживает лишь то, что жителям многоэтажек станет выгодно переходить на индивидуальные котельные.