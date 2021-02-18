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Интересный факт: почему мы два раза платим за электроэнергию?

Интересный факт: почему мы два раза платим за электроэнергию? (6 фото)

Автор:
18 февраля 2021 08:55
Метки: интересно   факты   электроэнергия   
768
6

Практически получается, что нам продают один и тот же товар два раза. Продавец(энергетики) прекрасно знает, что деваться нам некуда, заплатим как миленькие.

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Метки: интересно   факты   электроэнергия   
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5  комментариев
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4k
Михаил 2 часа назад
в 91 году, граждане, по сути и уму напоминающие современных навальнят, хотели перемен! Хотели джинсы и жвачку, хотели прогнать прочь кпсс, получили то, что имеем сейчас! Капитализм и все его вытекающие. Так что платите и не плачьте! Или обратно в социалистическое государство возвращаться, но кто нам позволит вернуть социализм? Благодаря реформам Гайдара и Чубайса, вся энергетика приватизирована и обратно отобрать её можно только если придет лидер вроде Сталина, но его эти капиталюги не пустят даже близко к выборам
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DVPET 37 минут назад
Учитывая 50 герц в розетке, мы платим за один и тот же эл. ток 50 раз, ведь они один и тот же ток туда сюда гоняют! Везде обман!
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30k
Азат Баширов Час назад
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902
Пока живу 2 часа назад
Доброго дня
В связи с утратой суверенитета над РусАлом(Сечин заявил), теперича эти две цены мы(Иркутская область и Красноярский край) платим ненавистным и самым заклятым врагам - америкосам.
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