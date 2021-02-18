Интересный факт: почему мы два раза платим за электроэнергию?

Практически получается, что нам продают один и тот же товар два раза. Продавец(энергетики) прекрасно знает, что деваться нам некуда, заплатим как миленькие.
Спасибо советской власти за электрификацию страны. Вот что имеем мы на сегодняшний день: доля атомных и гидроэлектростанций не большая-по 16 процентов всего, а остальные 68% приходится на тепловые электростанции.
Чтобы понять суть фокуса с двойной продажей давайте разберем как работает тепловая электростанция - ТЭЦ
Топливо (газ, уголь, мазут) сгорая в топке ТЭЦ нагревает воду до состояния пара и под высоким давлением подается на турбину. Турбина, вращаясь под действием пара, крутит генераторы, которые вырабатывают электричество. Вот мы и получили конечный продукт.
А куда же девать пар, прошедший через турбину? Чтобы снова его использовать, нужно превратить пар в воду, а для этого необходимо отнять у пара тепло и причем очень много тепла. Чтобы избавится от этого тепла построили огромные штуки называемые ГРАДИРНИ
Градирня отбирает тепло и выбрасывает его в атмосферу. Поэтому над градирней образуется "шапка" из пара. Устройство градирни простое:
Чтобы зря не выбрасывать столько тепла в атмосферу, в СССР тепловые электростанции строили рядом с городами. Отходы производства электричества, в виде горячей воды шло на топление и горячее водоснабжение городов. Себестоимость этой системы равнялась расходам на обслуживание трубопроводов.
С наступлением капиталистических отношений в России, энергетики быстро смекнули, что на продаже горячей воды можно хорошо заработать. Благо расходы на получение горячей воды уже заложены в тарифы на электроэнергию, то для ТЭЦ это отходы производства, которые приходится утилизировать в градирне. Для акул капитализма это прекрасная возможность заработать продавая отходы! Причем цену продажи поднять максимально.
Вот и получается, что мы сначала оплачиваем расходы на производство электроэнергии, а потом еще раз оплачиваем эти же расходы получая отопление.
Дальнейший рост цен на отопление и горячее водоснабжение сдерживает лишь то, что жителям многоэтажек станет выгодно переходить на индивидуальные котельные.
Еще один поучительный пример алчности энергетиков из истории нашего города. В давние советские времена, чтобы зря не выбрасывать горячий пар в атмосферу, рядом с ТЭЦ построили домостроительный комбинат. Технология производства готовых железобетонных конструкций требует много пара, который по трубам и забирался с соседней ТЭЦ.
С наступлением рыночных отношений, энергетики потребовали с домостроительного комбината заключить договор на покупку пара. Деваться некуда, договорились по цене и заключили договор. Периодически энергетики поднимали цену на отпускаемый пар, обосновывая инфляцией и ростом цен на топливо. В один прекрасный день цена "дармового" пара стала настолько высокой, что стало выгодно получать пар, установив у себя котлы парогенераторов.
Домостроительный комбинат показал свои расчеты энергетикам, мол вот до чего вы "кушали рыбный суп" с повышением тарифов. Энергетики развели руками-тарифы утверждает "высокое руководство" и цену снизить не реально. В итоге домостроительных комбинат купил парогенераторы и разорвал договор с энергетиками. Теперь этот пар выбрасывается в атмосферу через градирни. Так что и при капитализме можно быть расточительным разгильдяем, если ты монополист.
Источник:
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В связи с утратой суверенитета над РусАлом(Сечин заявил), теперича эти две цены мы(Иркутская область и Красноярский край) платим ненавистным и самым заклятым врагам - америкосам.