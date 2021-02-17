Снимки, которые имеют определённую историческую ценность

Эти фото как-будто сделаны для того, чтобы удивлять жителей 21 века.
Думали ли авторы этих снимков, что спустя некоторое количество десятилетий их работы станут тем самым настоящим порталом в прошлое? Конечно, можно подумать, что каждое фото, которому 50 и более лет, будет способно создать такой эффект, но это не совсем так. На тех снимках, что мы вам покажем запечатлены действительно неординарные объекты, ситуации или явления, которые имеют определённую историческую ценность. Все они скрывают в себе некую магию именно с точки зрения сегодняшнего дня.
До появления автоматических устройств установки кеглей для боулинга, их вручную выстраивали «бои», то есть нанятые мальчики
Фото начала 20-го века.
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Последняя дуэль на шпагах в истории. Франция, 1967 год
Дуэль прошла между двумя французскими политиками Гастоном Деффером и Рене Рибьером. Причиной дуэли стало оскорбление, а результатом — двойное ранение Рибьера. Оба оказались несерьёзными.
Британские солдаты, чья репетиция дрэг-шоу была прервана из-за воздушного налёта, готовят зенитные орудия
Форт Шорнемид, Англия, 1940 год.
Джордж Оруэлл на своей ферме с козой Мюриэль, которую он позже сделает персонажем повести «Скотный двор»
Англия, 1939 год.
Snecma C-450 или «Жук» — французский экспериментальный самолёт вертикального взлёта и посадки, 1958 год
Проект закрыт спустя год после неудачного запуска.
Огромное колесо обозрения с Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году
Колесо состояло из 36 балконов, каждый из которых вмещал 60 человек. Всего одновременно на колесе обозрения могло прокатиться 2160 пассажиров.
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They were captured during a visit to the base of the Royal Artillery Coastal Defence Battery at Shornemead Fort, near Gravesend, in Kent.
Это батарея береговой артиллерии. Зенитками их видимо журалисты окрестили.