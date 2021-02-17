FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 610 постов • 162 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Снимки, которые имеют определённую историческую ценность

Снимки, которые имеют определённую историческую ценность (16 фото)

Автор:
17 февраля 2021 08:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   интересно   исторические фото   подборка   факты   фото   
2341
16
Эти фото как-будто сделаны для того, чтобы удивлять жителей 21 века.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   интересно   исторические фото   подборка   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
130
Роман Свиридов 43 минуты назад
Надстроили? Нет. Откопали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Седой Бегемот 52 минуты назад
Вот это зенитка? Если правда в подписи к этой фотографии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
186
Hexo4uha Седой Бегемот Полчаса назад
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/world-war-2-soldiers-manned-13048757https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/world-war-2-soldiers-manned-13048757

They were captured during a visit to the base of the Royal Artillery Coastal Defence Battery at Shornemead Fort, near Gravesend, in Kent.

Это батарея береговой артиллерии. Зенитками их видимо журалисты окрестили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
raael13 Седой Бегемот 5 минут назад
Крупнокалиберная зенитная артиллерия второй мировой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Parshuto Час назад
Рим 1871 год... Так бы и написали деревня Рим в 1871 году - вокруг Колизея сады и распаханные поля...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото) 36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами 36 женщин из мировой истории, которые стали первопроходцами Как шапка богатырей стала буденовкой Как шапка богатырей стала буденовкой Кем были карьеристки Возрождения Кем были карьеристки Возрождения История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов История и цели масонства, отличия масонов от иллюминатов Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

400000



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за травли коллег
3
89
Самая стильная кондуктор-стюардесса вынуждена уволиться из-за травли коллег
Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества
4
156
Как Михаил Галустян относится к представителям ЛГБТ-сообщества
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Без яиц и без выпечки! // Десерт тирамису без яиц в виде рулета просто и быстро
1
6
Без яиц и без выпечки! // Десерт тирамису без яиц в виде рулета просто и быстро
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото)
Как устроена насущная бытовая жизнь на МКС (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#животные#кино#автомобили#авто аварии#позитив#прикольные#новости
#фото#интересное#Россия#природа#автомир#люди#истории#приколы#Разное#девушки
#факты#прикол#подборка#дтп#аварии#знаменитости#картинки#навальный#еда#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться