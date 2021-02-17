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Первая русская подводная лодка

Первая русская подводная лодка (4 фото)

Автор:
17 февраля 2021 09:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: Подводная лодка   интересно   лодка   русская подводная лодка   факты   
249
4
Она должна была стать чудо-оружием Российской империи и обеспечить ей господство на Балтийском море в XVIII веке.
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Метки: Подводная лодка   интересно   лодка   русская подводная лодка   факты   
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Енот Полиграфович 16 минут назад
"Подводная лодка Ефима Прокопьевича Никонова (10 фото)", "Потаенное судно" и это далеко не единственные посты на фишках...изменения не большие, так в чем разница? Хоть бы поинтересовался о подобных постах на сайте))).
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10k
Андрей Ватрушкин 7 минут назад
Она должна была стать чудо-оружием Российской империи и обеспечить ей господство на Балтийском море в XVIII веке. (ц.)

Если бы, да кабы!
А если бы всего два "Калибра", то и Англия попросилась бы к нам колонией.
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