Первая русская подводная лодка

В 1719 году монарх наконец-то обратил на проект свое внимание и пригласил Никонова для личной беседы. Несмотря на то что эта идея была отнюдь не нова (голландский инженер Корнелиус Дреббель испытал первую в мире подводную лодку в Темзе еще в 1620 году), Петра она всецело поразила и захватила. Он назначил Ефима «мастером потаенных судов», предоставил ему мастерскую в Санкт-Петербурге и право выбирать помощников.



Небольшой прототип испытали через тринадцать месяцев на Неве. Судно ушло под воду с середины реки и всплыло у другого берега. Второе погружение прошло уже не так гладко — всплыть не удавалось. Царь лично поучаствовал в поднятии корабля на поверхность с помощью тросов и повелел, несмотря на неудачу, создать полноценную модель.