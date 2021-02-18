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Собака всю жизнь просидела в подвале и теперь радуется жизни

Собака всю жизнь просидела в подвале и теперь радуется жизни (13 фото)

Автор:
18 февраля 2021 06:02
Метки: интересное   история   собака   спасение   
483
13
Знакомьтесь, это Биби, пудель из питомника. Всю свою жизнь собака провела в крошечной клетке в подвале. Но однажды в питомник в Северной Каролине пришли с обыском работники Общества защиты животных Соединенных Штатов. Животных забрали, но особое внимание спасателей привлекла Биби, которую держали взаперти в клетке и использовали только как производителя новых щенков.
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Метки: интересное   история   собака   спасение   
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12k
Колька Валеркин сын 3 часа назад
барашка))))
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9k
quam mordet 3 минуты назад
Что за порода?
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60
Юрий 14 минут назад
Милота, похожа на ягненка, за это и попала в собачий концлагерь как производитель щенков. Хорошо, что нашлись добрые люди.
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