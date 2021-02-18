Собака всю жизнь просидела в подвале и теперь радуется жизни

Знакомьтесь, это Биби, пудель из питомника. Всю свою жизнь собака провела в крошечной клетке в подвале. Но однажды в питомник в Северной Каролине пришли с обыском работники Общества защиты животных Соединенных Штатов. Животных забрали, но особое внимание спасателей привлекла Биби, которую держали взаперти в клетке и использовали только как производителя новых щенков.
Пуделя отвезли в ветеринарную клинику, где он завоевал сердце Бренды, работавшей на ресепшене.
«Она все время сидела в углу, была напугана до смерти. Я не могла не забрать ее домой».
«Она все время сидела в углу, была напугана до смерти. Я не могла не забрать ее домой».
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Однако, когда женщина принесла Биби домой, собака растерялась от огромного пространства, ведь она привыкла жить в крохотной клетке.
«Она никогда не видела солнца, не знала, как выглядит трава, сначала даже пугалась».
«Она никогда не видела солнца, не знала, как выглядит трава, сначала даже пугалась».
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Метки: интересное история собака спасение
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