Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана

В истории Востока есть очень много интересных фактов, и особенно интересно читать про должности и титулы правящих.
Их значения не всегда понятны и сложно отличить друг от друга того или иного, но надо разобраться кто из них важнее и какие функции выполняет.
Султан
Дословно слово переводится как "власть". Этим словом принято обозначать правителя крупного государственного образование, в котором объединены несколько государств. Султанат - это как европейское слово "империя" и, соответственно, султан - это, по факту, император. Они были светской властью, в противовес верхушке религиозной власти - имамам.
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Халиф
В переводе с арабского - "наместник". Подразумевается наместник пророка Мухаммеда. Халифаты были мусульманскими государствами, которые создали его последователи. Титул трактовался по-разному, но в целом, смысл заключался в том, что первые халифы избирались мусульманским собранием и были наместниками пророка Мухаммеда.
Позже халифами стали называть самых значимых правителей мусульманского мира. Вот например, османский султан Селим I, который уничтожил мамлюкский халифат и принял титул халифата, стал одновременно и султаном, и халифом. После этого все султаны Османской империи назывались халифами прямо до ее финала в начале XX века.
Позже халифами стали называть самых значимых правителей мусульманского мира. Вот например, османский султан Селим I, который уничтожил мамлюкский халифат и принял титул халифата, стал одновременно и султаном, и халифом. После этого все султаны Османской империи назывались халифами прямо до ее финала в начале XX века.
Хан
Этот термин скорее дальневосточный, чем ближневосточный. Он пришел к нам от тюрков и монголов, где изначально ханами были вожди племени. А потом так стали называть императоров. Самым известным ханом был Чингиз, основатель самой большой за всю историю человечества, империи.
Эмир
Это слово арабского происхождения и обозначает "повелитель". Оно проникло из тюркской среды и постепенно вытеснило аналогичный тюркский титул "эльтебер". Эмир - это князь, правитель государства, находящегося в составе империи. В Средней Азии титул хана мог иметь только потомок Чингисхана (чингизид), поэтому Тамерлан, великий завоеватель, имел статус эмира, несмотря на то, что основал собственную империю.
Шах
С персидского можно перевести как "правитель". Оно пришло из индоевропейских языков. Кстати, индийская варна властителей "кшатрии" происходит из одного корня со словом "шах". Слово это можно встретить в составе слов "шахиншах" и "падишах". От "падишаха" является производным турецкий титул "паша".
Интересно, что титул "шах" является самым древним, он предшествовал титулу "султан". Вот например основатель Османской империи Осман Гази был падишах, а в государстве его потомков сокращенная форма "падишаха" - "паша" использовалась для обозначения военачальников и губернаторов, а глава государства стал называться султаном.
Интересно, что титул "шах" является самым древним, он предшествовал титулу "султан". Вот например основатель Османской империи Осман Гази был падишах, а в государстве его потомков сокращенная форма "падишаха" - "паша" использовалась для обозначения военачальников и губернаторов, а глава государства стал называться султаном.
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Метки: азия восток древняя история интересное история факты
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Каган - есть версия, что это иное прочтение тюркского "хан", но это не точно. Хотя Каганом в летописях именовали нашего Великого князя Владимира (который Святославич aka Красно Солнышко).
Кстати, о князьях: чем отличается просто "князь" от "Великого князя" - знают, думаю, все. Но вот чем отличаются титулы "царь" и "служилый царь", который упоминается в летописях - вопрос...
Да и сам титул "царь" в прошлом считался "татарским" титулом, хотя к национальности это имеет слабое отношение: "татарами" раньше называли то ли все тюркские народности, типа "сибирские татары", "касимовские татары", то ли вообще - военно-политическое обозначение, войско определённого строя...
И ещё есть много чего...
Затем герцог - правитель некой обширной территории (вероятно, когда-то бывшей независимым государством, а теперь входящий в состав более крупного объединения), связанный непосредственной вассальной клятвой с королём/императором. Титул заёмный: так в раннем Средневековье назывались военные вожди. По сути, в связи с упразднением княжеств - герцог приравнивается к князю.
Это, конечно, не относится к великим князьям - родственникам и наследникам императорского престола в РИ. Эти - выше всех.
Граф - по иерархии следует за герцогом. Граф - это правитель графства - меньшей территориальной единицы, чем герцогство. В основном - назначался непосредственно королём/императором.
Мог как входить в подчинение герцогу, на чьих землях располагалось графство, либо, опять же, подчиняться непосредственно королю/императору и обладать полной верховной властью на своих территориях.
Но - впоследствии, должность стала наследуемой.
В зависимости от того владения, коим владел граф, к этому титулу присоединялись разные приставки. Например: маркграф - правитель марки - пограничного округа. Бургграф - правитель замка.
Титул графа могли носить также высшие сановники, которым просто нужен был титул.
Заместитель графа назывался виконт.
Барон - титул ниже графского и даже виконтского. Также присваивался феодалу вместе с владением, либо самим императором/королём, либо, например, герцогом. И подчинялся тому, кто этот титул ему присвоил.
Также титул барона мог присваиваться чиновникам, находящимся на королевской/герцогской службе.
Но - все эти титулы (кроме, наверное, княжеского) к славянам в принципе никакого отношения не имеют. Это всё завозное.
Тем более, что с течением времени и реформами государственного управления значения данных титулов видоизменялось.