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Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана

Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана (6 фото)

Автор:
15 февраля 2021 18:29
Сообщество : Факты
Метки: азия   восток   древняя история   интересное   история   факты   
2446
6
В истории Востока есть очень много интересных фактов, и особенно интересно читать про должности и титулы правящих.
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Метки: азия   восток   древняя история   интересное   история   факты   
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29  комментариев
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10k
[email protected] 2 часа назад
Нихрена не понял. Восток - дело тонкое...
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8k
harlamov Полчаса назад
А про падишаха не написали... Обидно, да
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712
thor2006 Полчаса назад
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−40
МИХАН 36 минут назад
Как говорил товарищ Сухов ,восток дело тонкое ! А все эти звания у нас одним словом называли -басмачи ! (без обиды )
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52k
Андрей 42 минуты назад
Халиф (калиф) совмещал в одном лице духовную и светскую власть, так что Иван IV Грозный, за жестокость прозванный "Васильевич", был как раз халифом.
Каган - есть версия, что это иное прочтение тюркского "хан", но это не точно. Хотя Каганом в летописях именовали нашего Великого князя Владимира (который Святославич aka Красно Солнышко).
Кстати, о князьях: чем отличается просто "князь" от "Великого князя" - знают, думаю, все. Но вот чем отличаются титулы "царь" и "служилый царь", который упоминается в летописях - вопрос...
Да и сам титул "царь" в прошлом считался "татарским" титулом, хотя к национальности это имеет слабое отношение: "татарами" раньше называли то ли все тюркские народности, типа "сибирские татары", "касимовские татары", то ли вообще - военно-политическое обозначение, войско определённого строя...
И ещё есть много чего...
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3k
Руслан Андрей 8 минут назад
С касимовскими татарами ты пролетел. Почитай, кто это такие были...
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1k
DrKlizmi Час назад
Ссылка youtu.be
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497
Alex Час назад
Них..я не понял. Но очень интересно.
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2k
KL11 Час назад
чет приуныл
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18k
minimalism Автор поста KL11 59 минут назад
ага) твое лицо, когда хотел быть султаном))
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52k
Андрей KL11 Полчаса назад
А вот если снять с него чалму, то под ней может обнаружиться... оселедець, Вот чем отличается сей румяный круглолицый хлопець от казака? Чалмой! Убери чалму - казак, вылитый!
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5k
Андрей Крылов Час назад
очень "по верхам" но всё равно спасибо.
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18k
minimalism Автор поста Андрей Крылов 57 минут назад
пожалуйста) да, "по верхам", но тезисно, чтоб не грузить информацией и не увязать в массе правителей и сопутствующих исторических личностей)
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129
Сплетник Час назад
Вот бы ещё кто-нибудь объяснил происхождение и разницу славянской "элиты": князь, граф, барон, герцог и т.п.
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5k
Echo Сплетник Час назад
я бы расставил так в порядке уменьшения : князь,герцог,граф, барон
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18k
minimalism Автор поста Сплетник 55 минут назад
ок, сделаю на днях - это тоже интересно, кстати. Еще в табелях о рангах в царской России покопаться можно.
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30k
Минчанин Сплетник 17 минут назад
Князь - первоначально - правитель княжества, с упразднением княжеств - просто второй после императора по значимости титул.

Затем герцог - правитель некой обширной территории (вероятно, когда-то бывшей независимым государством, а теперь входящий в состав более крупного объединения), связанный непосредственной вассальной клятвой с королём/императором. Титул заёмный: так в раннем Средневековье назывались военные вожди. По сути, в связи с упразднением княжеств - герцог приравнивается к князю.

Это, конечно, не относится к великим князьям - родственникам и наследникам императорского престола в РИ. Эти - выше всех.

Граф - по иерархии следует за герцогом. Граф - это правитель графства - меньшей территориальной единицы, чем герцогство. В основном - назначался непосредственно королём/императором.

Мог как входить в подчинение герцогу, на чьих землях располагалось графство, либо, опять же, подчиняться непосредственно королю/императору и обладать полной верховной властью на своих территориях.

Но - впоследствии, должность стала наследуемой.

В зависимости от того владения, коим владел граф, к этому титулу присоединялись разные приставки. Например: маркграф - правитель марки - пограничного округа. Бургграф - правитель замка.

Титул графа могли носить также высшие сановники, которым просто нужен был титул.
Заместитель графа назывался виконт.

Барон - титул ниже графского и даже виконтского. Также присваивался феодалу вместе с владением, либо самим императором/королём, либо, например, герцогом. И подчинялся тому, кто этот титул ему присвоил.

Также титул барона мог присваиваться чиновникам, находящимся на королевской/герцогской службе.

Но - все эти титулы (кроме, наверное, княжеского) к славянам в принципе никакого отношения не имеют. Это всё завозное.
Тем более, что с течением времени и реформами государственного управления значения данных титулов видоизменялось.
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1k
Kozlodoev Час назад
Ещё больше запутал, шайтан!
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125
Роман Свиридов Час назад
Чем, чем...размером шапочек - вот чем!
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4k
hairov 2 часа назад
Еще церковную иерархию интересно расшифровать.
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5k
Андрей Крылов hairov Час назад
Христианскую? Православную? Там всё куда проще. И всё давно расшифровано. Было бы желание понять. а вот в других религия всё может быть куда сложнее и запутаннее.
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5k
Андрей Крылов hairov Час назад
Кстати. что вам не понятно если воспользовались гуглом? Может чего и подскажу, если вопросы будут не дурные. ну правда, там всё очень просто.
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