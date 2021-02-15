Чем отличаются титулы эмира, халифа, султана, шаха и хана

В переводе с арабского - "наместник". Подразумевается наместник пророка Мухаммеда. Халифаты были мусульманскими государствами, которые создали его последователи. Титул трактовался по-разному, но в целом, смысл заключался в том, что первые халифы избирались мусульманским собранием и были наместниками пророка Мухаммеда.

Позже халифами стали называть самых значимых правителей мусульманского мира. Вот например, османский султан Селим I, который уничтожил мамлюкский халифат и принял титул халифата, стал одновременно и султаном, и халифом. После этого все султаны Османской империи назывались халифами прямо до ее финала в начале XX века.