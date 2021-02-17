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Подборка интересных фактов о жизни в Германии (18 фото)

Подборка интересных фактов о жизни в Германии (18 фото)

Автор:
17 февраля 2021 16:07
Метки: интересное   люди   страна   туризм   
4048
18
В этой подборке собрано много маленький фактов из жизни немцев, о которых не знают туристы. Чтобы подметить эти мелочи, нужно прожить в этой стране не пару дней. Эти фотографии были сделаны пользователями, которые переехали на в Германию. Они показали какие особенности немцев их удивили больше всего.
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Метки: интересное   люди   страна   туризм   
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21k
Владимир 3 часа назад
В Германии есть президент, но уже фиг знает сколько лет там правит Баба-Яга.

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Сергей 21 минуту назад
А ещё они на всём экономят. Жлобство сплошное, жить скучно...
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3k
Честер Полчаса назад
Бездумный копипаст. По мне так 80% информации 3,14здёж.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Загнивают, сволочи. Вот посмотришь на все это, и думаешь: ну и кто выиграл во ВМВ, а кто проиграл?
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26k
Игорь 40 минут назад
Если на дороге возникает пробка, машины прижимаются к обочинам, чтобы спецтранспорт, например скорая, мог спокойно проехать.
=======
А я то думаю - что за мудаки у нас в пробках все обочины занимают?! Теперь всё понятно - это же этнические немцы. А я их питарасами называл, даже стыдно...
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1
Кукулькан 2 часа назад
Ну где же перфекционизм? Минимум три несовпадения цветовой градации. А вообще, современные немцы большие лодыри.
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17k
kamanch 2 часа назад
Эта фотка вообще не о том, что они там серьезно относятся.
Это фотка-сарказм.
Три знака: Поврежденная дорога, Поврежденная велосипедная дорожка, Поврежденный тротуар.
И четвертый самопальный "знак": "Крыша повреждена?"
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5k
инопланетный гость kamanch 7 минут назад
...в переводе означает что-то вроде: "ипанулись?"
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89
Пельменин kamanch 2 минуты назад
Четвертый знак - это немцы сами стебутся над таким кличеством знаков. Dach Schaden можно перевести по смыслу как "крыша поехала"
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718
Viktor 2 часа назад
НИКТО И НЕ ПОДУМАТЬ НЕ МОГ !!!
Не только лишь все , не каждый может так пИсать .
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773
Лучший Друг 2 часа назад
Ну кроме "автомата для мойки собак" ничего удивительного. А какие нибудь креативные лавочки сейчас можно найти в любом городе, шрифт брайля и разметка для слепых у нас уже везде. В общем - пост ни о чём
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492
Serg Dex 2 часа назад
Макарошки из букв и цифр и у нас есть, фарш этот ихний гадость редкая, ко всему подходят практично и везде по максимуму информативно, ничего тут удивительного нет кроме автомата для мытья собак, любопытно а для котов есть?
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45k
Albert GER Serg Dex Час назад
Фарш только на севере.
Это прусский прикол.
Он делается вообще-то из копчёного мяса.
Говорят. Я его не ем. Согласен - гадость редкостная, для меня.
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574
Атомный Крот Albert GER Час назад
Ни фига. Северная и Центральная Германия.
Фарш реально сырой, только приправленный специями.

А коптят его, если долго хранить хотят. Но это уже колбаса тогда получается - совсем другой продукт, который откусить-то непросто, не то что по булочке размазать.
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70k
Смешная собачка. 2 часа назад
Глазам не верю..Кто то хвалит заграницy..
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Кодовый замок с тросиком стоит наверное в разы дороже этих леек.
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718
Viktor Юрьевич 2 часа назад
Не думаю , в Японии и лейки и замки есть в стоеннике , магазине где любой товар стоит 100 иен - грубо 70 рублей .
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23k
фрол фомич Юрьевич Полчаса назад
У нас просто почти на каждой могиле небольшое ведро вырезанное из пластиковой бутыли,банка с засохшей краской и кисточкой внутри( а вдруг пригодится в след раз) аккуратно убрано в дальний угол могилы. И когда пришел человек ни с чем кроме цветов он всегда может воспользоваться данной утварью и не надо рвать цепь если забыл ключ дома.
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5k
инопланетный гость Юрьевич 5 минут назад
За 1€ по любому можно где нибудь купить
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6k
Lev Asriev 3 часа назад
Много разных странностей наблюдал у немцев. Довелось и работать с ними, и отдыхать и посещать Германию несколько раз. До сих пор в голове не укладывается, как они пиво пьют разбавленное колой. Такое пиво портить...
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45k
Albert GER Lev Asriev 2 часа назад
И лимонадом и минеральной водой.
На севере делают не пиво, а пилс.
Он горький и невкусный.
В Германии запрещено мешать пиво в бутылке. Поэтому мешают при продаже.
Кстати микс с колой в Баварии называется "негр")))
А "белое пиво"(нефильтрованное) с лимонадом называется "Руссен"= русский.

Если так закажешь получишь литр.
Если хочешь стакан - заказывайте половину- "хойба руссн".
Полрусского))))
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1k
Traquenardo Albert GER Полчаса назад
Альберт, Вы что-то много ерунды пишете. Пилс, он же пилснер - это пльзеньское пиво, вид пива низового брожения, когда-то придуманное в Чехии, сейчас это примерно 60% всего немецкого пива (пруф: https://www.bayerisches-bier.de/bier-wissen/bayerisches-pils/)https://www.bayerisches-bier.de/bier-wissen/bayerisches-pils/), и его варят повсюду, не только на севере. "Горький и невкусный" - это на Ваш личный вкус, не надо преподносить его как факт. "Запрещено мешать пиво в бутылке" - это что ещё за бред? То есть радлер, по-Вашему, в бутылках не продаётся?

Про меттвурст Вы там выше тоже неправду написали, его можно купить по всей Германии, ну разве что на севере выбор брендов и сортов пошире. И большинство сортов делают из сырого мяса, а не из копчёного. Хотя есть сорта, иногда называемые Mettenden, которые немного коптят уже после формовки.

"Хойба" - это какой-то Ваш местный диалект, не путайте людей, не факт ведь, что они поедут пить пиво именно в Ваши края. На нормальном немецком "хальбе".
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45k
Albert GER Traquenardo 2 минуты назад
Пилс - это сорт пива с севера. Там даже на этикетках написано.
За прочее...
Я по-моему однозначно точно писал за личные предпочтения и в каком регионе.
За остальное тупо лень два раза пояснять. Читай ещё раз внимательно.
В таком тоне диалоги не веду.
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45k
noName 3 часа назад
"Скамейка на все случаи жизни"-судя по логотипам и логике,это скамейка для того что б можно было сидеть рядом с человеком в инвалидной коляске...
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7k
Саша Смирнов noName 2 часа назад
У инвалидной коляски своя спинка. И коляска спокойно встанет в торце скамейки без помехи в виде скамеечной спинки без сидения.
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45k
noName Саша Смирнов 2 часа назад
Тут психологический смысл:сидишь со всеми вместе,а не как "тумбочка приставленная к столу"
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45k
Albert GER noName 2 часа назад
Там не по немецки написано.
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1
Кукулькан Albert GER Час назад
По итальянски вроде
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10k
[email protected] 3 часа назад
Эти добрые бургеры половину Союза уничтожили, суки...
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15k
Flying Dutchmen. [email protected] 2 часа назад
От Бургеров можно только потолстеть...
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2k
Агасфер 3 часа назад
Интересно когда человек, не выезжавший далее Воронежа, начинает рассказывать о других странах
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6k
klop Агасфер 3 часа назад
Это ты про себя?
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2k
Агасфер klop 2 часа назад
О, канделябр в сортире подал голос. А другие команды ты выполняешь? Ну, скажем, Сидеть или Принеси. Служить ты выполняешь верно - это уже оценили
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1
Кукулькан Агасфер Час назад
Если что то интересно, спрашивайте у меня. Германия, чтоб она сгорела, у меня в печенках сидит.
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2k
Агасфер Кукулькан Час назад
Спасибо, но я немного знаком ;-)
И да ладно - любая страна изнутри всегда клоака. Это на буклетах всё розовой краской
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6k
klop Агасфер Час назад
Как ты быстро переобулся
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9k
Александр 3 часа назад
Тут кое кто смеялся что дешёвые тапки на замок закрывают, копеечные лейки пожалуй не вызовут вопросов.
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1k
winiGreta Седой 45 минут назад
Наверное в том районе где рядом много беженцев, цыган и россиян живёт, замками пристёгивают.
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1k
Сергей Зайцев Albert GER 38 минут назад
Гад назад был В районе Эссена, там каждый год бываю, посещали кладбище, были пару леек, но не пристёгнуты, я ещё спросил у родственников для чего? Обьяснили.
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9k
Александр Albert GER Полчаса назад
Ну, невозможно всё увидеть что происходит в стране, хоть 100 лет живи.
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9k
Александр Седой Полчаса назад
Если не видел, это еще не значит, что их нет.
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9k
Александр winiGreta Полчаса назад
По себе судишь?
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