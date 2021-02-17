Подборка интересных фактов о жизни в Германии (18 фото)

В этой подборке собрано много маленький фактов из жизни немцев, о которых не знают туристы. Чтобы подметить эти мелочи, нужно прожить в этой стране не пару дней. Эти фотографии были сделаны пользователями, которые переехали на в Германию. Они показали какие особенности немцев их удивили больше всего.
Если на дороге возникает пробка, машины прижимаются к обочинам, чтобы спецтранспорт, например скорая, мог спокойно проехать.
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За эту пиццу Германия могла бы получить официальную ноту протеста со стороны Италии и Испании. Пицца „Паэлья“.
В Германии на кладбищах можно увидеть специальные рейки, к которым пристегивают копеечные лейки. Когда посетители собираются полить цветы, они открывают замок и берут свою.
"Повреждение дорожного полотна. Повреждение велосипедной дорожки. Повреждение тротуара. Повреждение крыши".
Скамейка на все случаи жизни.
Скамейка на все случаи жизни.
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Метки: интересное люди страна туризм
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А я то думаю - что за мудаки у нас в пробках все обочины занимают?! Теперь всё понятно - это же этнические немцы. А я их питарасами называл, даже стыдно...
Это фотка-сарказм.
Три знака: Поврежденная дорога, Поврежденная велосипедная дорожка, Поврежденный тротуар.
И четвертый самопальный "знак": "Крыша повреждена?"
Не только лишь все , не каждый может так пИсать .
Это прусский прикол.
Он делается вообще-то из копчёного мяса.
Говорят. Я его не ем. Согласен - гадость редкостная, для меня.
Фарш реально сырой, только приправленный специями.
А коптят его, если долго хранить хотят. Но это уже колбаса тогда получается - совсем другой продукт, который откусить-то непросто, не то что по булочке размазать.
На севере делают не пиво, а пилс.
Он горький и невкусный.
В Германии запрещено мешать пиво в бутылке. Поэтому мешают при продаже.
Кстати микс с колой в Баварии называется "негр")))
А "белое пиво"(нефильтрованное) с лимонадом называется "Руссен"= русский.
Если так закажешь получишь литр.
Если хочешь стакан - заказывайте половину- "хойба руссн".
Полрусского))))
Про меттвурст Вы там выше тоже неправду написали, его можно купить по всей Германии, ну разве что на севере выбор брендов и сортов пошире. И большинство сортов делают из сырого мяса, а не из копчёного. Хотя есть сорта, иногда называемые Mettenden, которые немного коптят уже после формовки.
"Хойба" - это какой-то Ваш местный диалект, не путайте людей, не факт ведь, что они поедут пить пиво именно в Ваши края. На нормальном немецком "хальбе".
За прочее...
Я по-моему однозначно точно писал за личные предпочтения и в каком регионе.
За остальное тупо лень два раза пояснять. Читай ещё раз внимательно.
В таком тоне диалоги не веду.
И да ладно - любая страна изнутри всегда клоака. Это на буклетах всё розовой краской