Подборка интересных фактов о жизни в Германии (18 фото)

В этой подборке собрано много маленький фактов из жизни немцев, о которых не знают туристы. Чтобы подметить эти мелочи, нужно прожить в этой стране не пару дней. Эти фотографии были сделаны пользователями, которые переехали на в Германию. Они показали какие особенности немцев их удивили больше всего.

0 На автобусах в Германии появляется изображение кофейной чашки, когда у водителя небольшой перерыв.

0 Если на дороге возникает пробка, машины прижимаются к обочинам, чтобы спецтранспорт, например скорая, мог спокойно проехать.

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0 На крупнейших железнодорожных вокзалах информация выбита шрифтом Брайля на перилах.

0 Обычная инструкция на антисептике. Она занимает 8 страниц.

0 Специальная машина для мытья продуктовых тележек.

0 Популярный завтрак у немцев - чашка кофе и булочка с меттом (сырой свиной фарш с пряностями).

0 В Германии продается «алфавитный суп». В наборе можно найти даже значок @.

0 За эту пиццу Германия могла бы получить официальную ноту протеста со стороны Италии и Испании. Пицца „Паэлья“.

0 В целях экономии пространства деревья высаживают прямо на стенах домов.

0 И даже на крышах.

0 В Германии на кладбищах можно увидеть специальные рейки, к которым пристегивают копеечные лейки. Когда посетители собираются полить цветы, они открывают замок и берут свою.

0 В Германии очень серьезно подходят к дорожным знакам и предупреждениям.

0 "Повреждение дорожного полотна. Повреждение велосипедной дорожки. Повреждение тротуара. Повреждение крыши".

Скамейка на все случаи жизни.

0 Немцы очень креативно подходят к созданию светофоров.

0 Ох, уж этот немецкий аккуратизм и перфекционизм.

0 Волна для серфинга в немецком торговом центре.

0 Фешенебельный отель в Германии для насекомых.

0 Автомат для мытья собак.