20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки

Да, есть в мире моменты, которые требуют обязательного пояснения. И мы вам поясним и расскажем множество любопытных и занимательных фактов. Теперь ы знаешь больше!
1907 год - арест Аннет Келлерман в Бостоне за ношение своего купальника. Аннет из-за слабых ног в детстве была вынуждена носить стальные скобы, укрепляя их она занялась плаванием и стала профессиональным пловцом. Она же произвела революцию в женской моде, одевшись в обтягивающий купальник
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Негр Джесси Оуэнс выигрывает олимпийское золото в нацистской Германии, 1936 (слева японец, справа немец)
99-летняя британка Джой Эндрю, которая пережила нацистов (воевала), авиакатастрофу, рак груди и коронавирус
Это набор монахов Тибета из золота и горного хрусталя для особого захоронения. "небесные похороны" это разрезание трупа на мелкие кусочки и скармливание его грифам
1964 год, Олимпиада в Токи и тяжелоатлет из СССР Алексей Вахонин, разозлившись на венгров уже праздновавших победу, сказал "Хрен вы шахтеров знаете", поднял вес, удержал его, а потом, крикнув "Хопа" поднял одну ногу
Это Френк Хейс, первый и единственный в мире жокей, выигравший скачки мертвым. Примерно в середине заезда в 1923 году Френку стало плохо и он умер. Его лошадь пришла первой и ему присудили победу, т.к. наездник остался в седле
Mиxаил Горбaчев готoвится к прямомy эфиpy, в кoтоpом oн соoбщит о cложeнии c cебя полнoмoчий пpезидeнтa ССCP. Москва. 25 дeкабря 1991 год
Фермер/лавочник Джим Гернхерт в 75 лет решил готовиться к похоронам и начал проводить репетицию момента прощания с собой, а также подборку гроба. И проводил он ее еще 30 лет, ежегодно, вплоть до своей смерти в 103 года
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