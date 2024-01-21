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Зимние бедствия в США: из-за непогоды погибло несколько десятков человек

Зимние бедствия в США: из-за непогоды погибло несколько десятков человек

Автор:
21 января 2024 08:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   зима   морозы   погода   снегопад   
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Суровая зимняя непогода обрушилась на Соединенные Штаты на этой неделе, не обошлось без жертв.

Холод, снегопад и гололед превратили жизнь миллионов простых американцев в ад. Были закрыты многие школы, оборванные провода отставили тысячи домов без электричества.

В Орегоне губернатор объявил чрезвычайное положение, а сайт Poweroutage.us, отслеживающий отключения по всей территории страны, на вечер пятницы зарегистрировал 75 тыс пользователей, без доступа к электричеству.


В штате Теннесси департамент здравоохранения сообщил о 14 смертельных случаях, вызванных переохлаждением.

По данным полиции, в Пенсильвании пять женщин погибли во вторник в результате автокатастрофы.

Также в Кентукки, по словам губернатора Энди Бешира, пять человек погибли из-за неблагоприятных погодных условий. В Орегоне, согласно информации Портлендской пожарной службы, три человека погибли от удара электрическим током в результате обрывов проводов.


Зафиксированы смерти из-за плохой погоды в Иллинойсе, Канзасе, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке, Висконсине и Вашингтоне.

Согласно сайту Flightaware.com, было отменено 1100 рейсов, а еще восемь тысяч задержаны. В некоторых регионах страны ожидается сохранение холодной погоды и в выходные дни.


А так все начиналось. Видео от 13 января.


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Метки: Видео   США   зима   морозы   погода   снегопад   
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14  комментариев
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11k
jnkbxybr 46 минут назад
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8k
perekrestok 9 минут назад
Везде глобальное потепление а у пиндосов локальное похолодание.
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9k
Лаврентий 10 минут назад
Если верить истории, во всех войнах русским помогала Зима.
Учитывая, что русские ни на кого нападать не собираются, генерал Дед Мороз атакует сам, без объявления войны...
;-)
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2k
Alexander Gorn 12 минут назад
Ну тут генерал Мороз, конечно, неплохо сработал, но в этом году он что-то неизбирательно лупит по всем подряд - и по чужим, и по своим.
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4k
vfrcbvec 15 минут назад
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5k
Горожанин 2 часа назад
Ну вот, двадцать пять - к зиме не подготовились опять.
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Человек Шурман Полчаса назад
Вы соврамши. Вы живёте в России.
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