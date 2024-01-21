Зимние бедствия в США: из-за непогоды погибло несколько десятков человек

Суровая зимняя непогода обрушилась на Соединенные Штаты на этой неделе, не обошлось без жертв.
Холод, снегопад и гололед превратили жизнь миллионов простых американцев в ад. Были закрыты многие школы, оборванные провода отставили тысячи домов без электричества.
В Орегоне губернатор объявил чрезвычайное положение, а сайт Poweroutage.us, отслеживающий отключения по всей территории страны, на вечер пятницы зарегистрировал 75 тыс пользователей, без доступа к электричеству.
В штате Теннесси департамент здравоохранения сообщил о 14 смертельных случаях, вызванных переохлаждением.
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По данным полиции, в Пенсильвании пять женщин погибли во вторник в результате автокатастрофы.
Также в Кентукки, по словам губернатора Энди Бешира, пять человек погибли из-за неблагоприятных погодных условий. В Орегоне, согласно информации Портлендской пожарной службы, три человека погибли от удара электрическим током в результате обрывов проводов.
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Зафиксированы смерти из-за плохой погоды в Иллинойсе, Канзасе, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке, Висконсине и Вашингтоне.
Согласно сайту Flightaware.com, было отменено 1100 рейсов, а еще восемь тысяч задержаны. В некоторых регионах страны ожидается сохранение холодной погоды и в выходные дни.
А так все начиналось. Видео от 13 января.
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Учитывая, что русские ни на кого нападать не собираются, генерал Дед Мороз атакует сам, без объявления войны...
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