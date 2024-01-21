Зимние бедствия в США: из-за непогоды погибло несколько десятков человек

Холод, снегопад и гололед превратили жизнь миллионов простых американцев в ад. Были закрыты многие школы, оборванные провода отставили тысячи домов без электричества.



В Орегоне губернатор объявил чрезвычайное положение, а сайт Poweroutage.us, отслеживающий отключения по всей территории страны, на вечер пятницы зарегистрировал 75 тыс пользователей, без доступа к электричеству.