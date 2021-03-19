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Шедевры гастрономических извращенцев, от которых дыбом встают волосы

Шедевры гастрономических извращенцев, от которых дыбом встают волосы (15 фото)

Автор:
19 марта 2021 17:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   блюдо   еда   завтрак   кулинария   прикол   ужин   
1933
15
У авторов данных кулинарных шедевров все замечательно с фантазией, но плохо со вкусом. Хотя... судя по фото, их все устраивает. Вы бы осмелились попробовать одно из этих блюд?
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Метки: Юмор   блюдо   еда   завтрак   кулинария   прикол   ужин   
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4k
ваня панкин 2 часа назад
без шедевров, по нашему...

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9k
Бендер Родригес Минуту назад
Я чет не понял, ну кроме яиц с нуттелой и нуттела с луком - остальное вмë очень даже ничего. Даже мишка из курицы, в духовку и до золотистой корочки. В чем ссуть поста?
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22k
Владимир Полчаса назад
Комментарий к фото
Есть хочется..
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73
DoctorBetruger Час назад
От картинки номер 7 чуть не потерял сознание.
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10k
Агент Безопасной Национальности DoctorBetruger Полчаса назад
Терпи! Уже скоро!
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