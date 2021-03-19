Шедевры гастрономических извращенцев, от которых дыбом встают волосы

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У авторов данных кулинарных шедевров все замечательно с фантазией, но плохо со вкусом. Хотя... судя по фото, их все устраивает. Вы бы осмелились попробовать одно из этих блюд?
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