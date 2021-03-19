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Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские

Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские (16 фото)

Автор:
19 марта 2021 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   женское   забавно   мужское   подборка   прикол   фото   
401
16
Вот 15 случаев, когда деление вещей по полу заходило слишком далеко.
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Метки: Юмор   женское   забавно   мужское   подборка   прикол   фото   
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1  комментарий
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pynh 56 минут назад
Ясен пень абсурд!

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