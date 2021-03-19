Полный абсурд: разделение вещей на мужские и женские

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Вот 15 случаев, когда деление вещей по полу заходило слишком далеко.
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5. В спешке схватила туалетную бумагу, пришла домой и поняла, что мой парень не сможет ей пользоваться
10. А какой бинокль выберете вы?
Надписи: «Девочковый бинокль и североамериканский бинокль».
14. Большие карманы на штанах — это только для мужчин
"Я просто хочу себе большие карман, пожалуйста, я что, многого прошу?"
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