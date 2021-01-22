Фотожаба: Берни Сандерс в варежках

Героем дня негласно признан сенатор Берни Сандерс, одиноко сидящий на раскладном стуле с совершенно будничным видом.
20 января в Вашингтоне прошла церемония инаугурации нового президента США Джо Байдена. Сразу после мероприятия в соцсетях появились фото с торжества, которые показали, кто на самом деле был главной звездой вечера. И это был вовсе не сам Байден или приглашенные поп-звезды, а 79-летний американский политик и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
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Он не стал следовать дресс-коду и пришел на инаугурацию в маске, обычной теплой куртке и в забавных варежках с узорами. Фото политика, в одиночестве сидящего на стуле в таком простом наряде, моментально покорило сердца пользователей соцсетей по всему миру и быстро превратилось в мем.
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