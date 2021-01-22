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Фотожаба: Берни Сандерс в варежках

Фотожаба: Берни Сандерс в варежках (19 фото)

Автор:
22 января 2021 07:55
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Берни Сандерс   Фотожаба   Юмор   забавно   подборка   политика   прикол   фотошоп   
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Героем дня негласно признан сенатор Берни Сандерс, одиноко сидящий на раскладном стуле с совершенно будничным видом.
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Метки: Берни Сандерс   Фотожаба   Юмор   забавно   подборка   политика   прикол   фотошоп   
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KOSTELLO Час назад
Судя по возрастным критериям, там политбюро собирают
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Yuri 36 минут назад
варежки бабушка связала?
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