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Кулинарный мастер-класс пошел не по плану

Кулинарный мастер-класс пошел не по плану (1 фото + 2 видео)

Автор:
23 марта 2021 08:40
Сообщество : Еда
Метки: Рецепт   Юмор   видео   еда   прикол   
880
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Во время съемки кулинарного видео девушка решила показать, как процедить бульон. Однако из-за своей невнимательности юная хозяйка допустила курьезную ошибку.

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Метки: Рецепт   Юмор   видео   еда   прикол   
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9  комментариев
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171
1izbrain Час назад
Это старый прикол с Башорга:
"ххх: воскресенье, будучи слегка на веселе, нашел дома кулек сухофруктов. Дай думаю компот сварю. Сварил, фрукты все равно никто не будет есть, решил отцедить. Поставил дуршлаг в раковину и слил жидкость. Долго стоял над раковиной в ступоре, много думал..."
А она- плохая актриса. Не верю.
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4k
Mike Snow 15 минут назад
мало того что боянистая история специально сыгранная плохой актрисой так еще больше раздражает когда рукожопы проводят "мастер классы" нихрена при этом не соображая.
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3k
VL Полчаса назад
лайффакерши ... лайфакер = [мат] лан
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917
Виктор VL 21 секунду назад
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12k
Роман Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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20
Павел Ромашов 56 минут назад
На мою бывшую похожа. Такая же ипанутая.
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9k
myymoo Час назад
Ну задача то выполнена, бульон процедила так то......
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Хочу лицо ее свекрови увидеть )))
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VL Димка Смола/67 Полчаса назад
ничего вы не увидите. это дешОФка-лайкодрочер
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