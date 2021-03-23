Кулинарный мастер-класс пошел не по плану

«Просить о помощи - не стыдно». Фишки жизни врача-хирурга из Москвы

Когда прокачал уровень домашнего самогоноварения до 80 lvl

Позитивные демотиваторы, от которых у вас улучшится настроение

Черный-черный юмор, который симпатичен многим

Коротко о Москве: обордюрилась и не собирается останавливаться

Шедевры гастрономических извращенцев, от которых дыбом встают волосы