Кулинарный мастер-класс пошел не по плану

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Во время съемки кулинарного видео девушка решила показать, как процедить бульон. Однако из-за своей невнимательности юная хозяйка допустила курьезную ошибку.
Присутствует ненормативная лексика
Еще один "кухонный лайфхак"
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"ххх: воскресенье, будучи слегка на веселе, нашел дома кулек сухофруктов. Дай думаю компот сварю. Сварил, фрукты все равно никто не будет есть, решил отцедить. Поставил дуршлаг в раковину и слил жидкость. Долго стоял над раковиной в ступоре, много думал..."
А она- плохая актриса. Не верю.