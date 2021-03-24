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Мужчина оригинально подшутил над своими впечатлительными друзьями

Мужчина оригинально подшутил над своими впечатлительными друзьями (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 14:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   видео   газлифт   прикол   розыгрыш   стул   
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Мужчина по имени Джастин решил разыграть своих друзей самым коварным образом. Он взял стул, в конструкции которого есть газлифт и изобразил, что получает жуткую и постыдную травму.

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Метки: Юмор   в мире   видео   газлифт   прикол   розыгрыш   стул   
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10  комментариев
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23k
Vazari 2 часа назад
Оставьте "тик-ток" в тик-токе, не таскайте это постановочное говно, рассчитаное на олигофренов повсюду.
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6k
DenOFF 20 минут назад
Прикольно пошутил, у тётки такой взгляд - Почему не я , почему не я!
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2k
Daimos 37 минут назад
Теперь его зовут Дырявый Джастин.
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60k
Viktor 55 минут назад
А бывает по-настоящему!
А бывает по-настоящему!Посмотреть
А бывает по-настоящему!
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8k
harlamov Час назад
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15k
Егор Час назад
Друзья, которые мужики, что-то как-то не впечатлились... Это, похоже, была педопроверка - старая школа.
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21k
Сибиряк Час назад
Дурак ты Джастин и шутки у тебя дурацкие.
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12k
Serg2001 2 часа назад
А потом как в том анекдоте - "вилки нашлись, но осадок остался". Он конечно всем объяснит, что это был прикол. Но люди всё равно будут смотреть на него уже как-то иначе... )
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46k
Albert GER Serg2001 Час назад
У пендосов то?
Ты подразумеваешь с гордостью?)))
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