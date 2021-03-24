Мужчина оригинально подшутил над своими впечатлительными друзьями

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Мужчина по имени Джастин решил разыграть своих друзей самым коварным образом. Он взял стул, в конструкции которого есть газлифт и изобразил, что получает жуткую и постыдную травму.
Шалость удалась. Однако шутнику стоит помнить, что и незаряженное ружье раз в год стреляет
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