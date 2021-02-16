«Сейчас нас засыплет нафиг»: туристы засняли принудительный сход лавины в Приэльбрусье

В ролике видно, как выстреливает пушка и через несколько секунд слышен грохот лавины, которая обрушивается с горы на долину. Снега так много, что его поток не останавливается у подножья горы, в лесу, а накрывает окраины поселка вместе с авторами видео, которые в последний момент решают отбежать подальше.





Как и предполагалось, в результате принудительного схода лавины никто не пострадал.