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«Сейчас нас засыплет нафиг»: туристы засняли принудительный сход лавины в Приэльбрусье

«Сейчас нас засыплет нафиг»: туристы засняли принудительный сход лавины в Приэльбрусье (1 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2021 17:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Кабардино-Балкария   видео   лавина   мчс   пушка   туристы   
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Сотрудники МЧС обстреляли гору пушками и любопытным путешественникам пришлось удирать со всех ног.

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Метки: Кабардино-Балкария   видео   лавина   мчс   пушка   туристы   
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6  комментариев
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8k
ГородДомов 2 часа назад
мощь .
там от леса что-то осталось ?
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48
Юрий 16 минут назад
Походу действительно не успевают. Великовата лавина. Пораньше бы спустить. Сойди чуток побольше, мог и лес не спасти.
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91
dim Полчаса назад
руки оторвать за вертикальную съёмку
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1k
zenon Час назад
Где никого не нужно, даже Йети там не шатаются, там всегда есть россияне.
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6k
klop Час назад
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