«Сейчас нас засыплет нафиг»: туристы засняли принудительный сход лавины в Приэльбрусье

Сотрудники МЧС обстреляли гору пушками и любопытным путешественникам пришлось удирать со всех ног.
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии продолжаются мощные снегопады, из-за которых закрыты все горнолыжные трассы и объявлена повышенная лавинная опасность. Сотрудники МЧС во избежание возможных несчастных случаев обстреливают горы пушками для принудительного схода лавины. Праздношатающиеся российские туристы застали момент работы спасателей и засняли на видео снежный "оползень", который их не на шутку напугал.
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В ролике видно, как выстреливает пушка и через несколько секунд слышен грохот лавины, которая обрушивается с горы на долину. Снега так много, что его поток не останавливается у подножья горы, в лесу, а накрывает окраины поселка вместе с авторами видео, которые в последний момент решают отбежать подальше.
Как и предполагалось, в результате принудительного схода лавины никто не пострадал.
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там от леса что-то осталось ?