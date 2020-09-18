Голый россиянин разнес заправку в Керчи и попал на видео

Находясь под действием забористых веществ, турист из Подмосковья бегал, выл, кричал и разносил витрины. К счастью, недолго - росгвардейцы подоспели на самое начало "концерта" и уложили дебошира на пол.
Голый и неадекватный турист из Подмосковья разгромил одну из заправочных станций в Керчи.
Молодой человек бегал по территории заправки "Атан", разносил витрины, повредил припаркованную машину, выл, кричал и произносил какие-то заклинания пока не приехали росгвардейцы и не уложили того лицом в пол. Но и в этом положении мужчина продолжал кричать, петь и угрожать сотрудникам Росгвардии.
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С молодым человеком была его девушка, которую тот называл "богиней". Именно "богиня" и надела не неадекватного бойфренда штаны. После чего дебошира усадили в полицейский автомобиль.
Турист, судя по всему, находился под действием чрезвычайно забористых веществ, и росгвардейцы решили отвезли того прямиком психоневрологический диспансер.
"По данному факту проводится проверка. По ее итогам будет принято решение в соответствии с законодательством. На данный момент мужчина помещен в психоневрологический диспансер", - сообщили пресс-службе МВД по Крыму.
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Если ума хватит, то уйдет от него..
Кстати, бутират не имеет ни вкуса, ни запаха. Вполне могли и подлить в питьё.
И менты вполне адекватно себя повели. Наши бы минские уже прошлись бы по нему дубинами и ногами.
Вот любят же некоторые сущности упарываться и идти в общество...
Ну закайфожорил, сиди там со своей богиней где-нить подальше от людей.