Голый россиянин разнес заправку в Керчи и попал на видео

Голый и неадекватный турист из Подмосковья разгромил одну из заправочных станций в Керчи.

Молодой человек бегал по территории заправки "Атан", разносил витрины, повредил припаркованную машину, выл, кричал и произносил какие-то заклинания пока не приехали росгвардейцы и не уложили того лицом в пол. Но и в этом положении мужчина продолжал кричать, петь и угрожать сотрудникам Росгвардии.