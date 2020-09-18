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Голый россиянин разнес заправку в Керчи и попал на видео

Голый россиянин разнес заправку в Керчи и попал на видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 14:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Керчь   видео   дебош   заправка   наркотики   турист   
899
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Находясь под действием забористых веществ, турист из Подмосковья бегал, выл, кричал и разносил витрины. К счастью, недолго - росгвардейцы подоспели на самое начало "концерта" и уложили дебошира на пол.

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Метки: Керчь   видео   дебош   заправка   наркотики   турист   
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14  комментариев
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2k
Борис Карабанов Час назад
Россиянин он и в Турции россиянин, и в Керчи россиянин, и в Урюпинске россиянин. Одно слово - романтик!
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208
Lao Mao 5 минут назад
Возможно, не всё так просто...


Возможно, не всё так просто...
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4k
Дмитрий Горчилин 11 минут назад
Еще одна жертва "новичка". Хорошо хоть никто ни пострадал, кроме его репутации.
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322
ВазгенСемёнович 17 минут назад
Кровь великих воинов завоевателей дала о себе знать.
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2k
Сергей Полчаса назад
Хорошая девушка. Жалко что с таким мудаком связалась...
Если ума хватит, то уйдет от него..
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1k
zenon Полчаса назад
Может его сова клюнула?
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1k
Chris Taylor 53 минуты назад
росгвардеец физнормативы сдавал?
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2
Андрей 53 минуты назад
А Маринка-то заботливая и вполне приличная девочка на вид.

Кстати, бутират не имеет ни вкуса, ни запаха. Вполне могли и подлить в питьё.

И менты вполне адекватно себя повели. Наши бы минские уже прошлись бы по нему дубинами и ногами.
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2
Андрей 58 минут назад
Бутират явно.

Вот любят же некоторые сущности упарываться и идти в общество...

Ну закайфожорил, сиди там со своей богиней где-нить подальше от людей.
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3k
Александр Андрей 10 минут назад
Я такое наблюдал после соли.В Крыму это не проблема,как и везде.Человек после хорошей дозы,родных не узнает.Обычно высыхает на глазах.В Москве знакомого чурки указывали бесплатно (подсадить).У него крыша конкретно сьезжала.У себя дома держал пока он не пришёл в себя.Почти неделю его ломало ...
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835
мега гон Час назад
Богиня в шоке! жалко её немного!
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3k
кот базилий Час назад
Срок и учет в наркодиспансере - уверенно шагнул в свое светлое будущее.
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10k
_delphin_ Час назад
Надеюсь, в дурке его занесут в картотеку. А там - прощай права, разрешения и нормальная работа.
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