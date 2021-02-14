Архивные кадры: какой видели Паттайю туристы 70-80-х

Какими запомнились многим курорты Таиланда в последние годы перед коронавирусом? Море туристов, тук-туки, леди-бои, экзотика и развлечения на любой вкус... Но если основной поток отдыхающих из России поехал в Тай с начала 2000-х годов, то европейцы знали толк в местных красотах и красотках несколькими десятилетиями ранее. Хотите взглянуть на знакомые места их глазами?
Итак, если отмотать лет сорок назад: что там было на улицах Паттайи и в ее окрестностях? А можно взглянуть на это глазами немецких туристов (явно из ФРГ), отдохнуших на том самом курорте в далеком 1979 году, когда советские люди еще сидели за железным занавесом.
Впечатлило? Наверняка любители Таиланда узнали в этом видео какие-то знакомые места?
А вот еще небольшой фильм от тех же авторов...
А вот еще небольшой фильм от тех же авторов...
Похоже, всё идет к тому, что затянись пандемия еще на пару лет - не только Паттайя, но и Пхукет, и другие милые сердцу нашего туриста уголки Сиама вернутся в то же полупустынное состояние...
Чуть более свежие видео: 1987 год
Природа та же, а вот обстановочка отличалась...
А какие у вас впечатления? Хотели бы побывать в тех краях до прихода массового туризма?
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Метки: видео коронавирус ностальгия паттайя пляж таиланд туристы
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А что до Таиланда то это их проблемы что они такими стали, но это не единственный способ стать курортом мирового уровня. С моей логикой все в порядке а вот вы путаете тёплое и мягкое.
Секс туризм да. Попробуй жене предложи с детьми в Патайю слетать. Узнаешь, что такое массовый туризм.
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