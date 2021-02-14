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Архивные кадры: какой видели Паттайю туристы 70-80-х

Архивные кадры: какой видели Паттайю туристы 70-80-х (2 фото + 4 видео)

Автор:
14 февраля 2021 23:04
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   коронавирус   ностальгия   паттайя   пляж   таиланд   туристы   
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Какими запомнились многим курорты Таиланда в последние годы перед коронавирусом? Море туристов, тук-туки, леди-бои, экзотика и развлечения на любой вкус... Но если основной поток отдыхающих из России поехал в Тай с начала 2000-х годов, то европейцы знали толк в местных красотах и красотках несколькими десятилетиями ранее. Хотите взглянуть на знакомые места их глазами?

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Метки: видео   коронавирус   ностальгия   паттайя   пляж   таиланд   туристы   
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7  комментариев
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25k
Aqueronte 2 часа назад
О, за 40 лет из захудалого курорта развить такой сектор экономики, не то чтобы я хотел провести параллель с Крымом или Сочи, но как-то само напрашивается. Как минимум, иностранных туристов гораздо меньше чем в Патайе.
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25k
Aqueronte MarkovAlexandr Час назад
Ну да, Турция, Египет и ОАЭ как то смогли без этого всего курорты развить. Достаточно хотеть зарабатывать всегда и много а не схапать и зиму переживать.
А что до Таиланда то это их проблемы что они такими стали, но это не единственный способ стать курортом мирового уровня. С моей логикой все в порядке а вот вы путаете тёплое и мягкое.
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967
patrik1313 3 часа назад
Какой млять массовый туризм?
Секс туризм да. Попробуй жене предложи с детьми в Патайю слетать. Узнаешь, что такое массовый туризм.
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25k
Aqueronte patrik1313 2 часа назад
Каждый ищет то что хочет, для кого это пляж, для кого-то это история а для кого-то возможность присунуть задешево и мальчику и девочке и малолетке.
Подобное к подобному
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