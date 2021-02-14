Архивные кадры: какой видели Паттайю туристы 70-80-х

Итак, если отмотать лет сорок назад: что там было на улицах Паттайи и в ее окрестностях? А можно взглянуть на это глазами немецких туристов (явно из ФРГ), отдохнуших на том самом курорте в далеком 1979 году, когда советские люди еще сидели за железным занавесом.