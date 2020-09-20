Туристки в Адлере подрались из-за замечания о целлюлите

На берегу Адлера отдыхающие сняли эпичную потасовку двух девушек, которые таскали друг друга за волосы и явно не собирались останавливаться. "Ты кто такая?!" "Еще раз я услышу..." - эти и другие фразы свидетельствовали о том, что представительницы прекрасного пола что-то не поделили.