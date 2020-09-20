Туристки в Адлере подрались из-за замечания о целлюлите

Потасовку двух девиц в бикини сняли отдыхающие на черноморском пляже. Неизвестно, чем могла бы закончиться драка, если бы не спасатели.
Одна неосторожная фраза может привести к конфликту. И ладно бы к словесному - разъяренные критикой девушки способны на многое!
На берегу Адлера отдыхающие сняли эпичную потасовку двух девушек, которые таскали друг друга за волосы и явно не собирались останавливаться. "Ты кто такая?!" "Еще раз я услышу..." - эти и другие фразы свидетельствовали о том, что представительницы прекрасного пола что-то не поделили.
Присутствовавшие свидетели конфликта пояснили, что одна из туристок отпустила колкое замечание по поводу целлюлита другой. И понеслось... Разняли девиц подоспевшие спасатели и охрана пляжа.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце
- Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины
- Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе
- Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину
- Курьер Delivery Club прицепился к внешнему виду подростка и избил его из-за цвета волос
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
Удар с пятки был весьма неплох. Бабы блин...
Женщины себе такого не позволят.