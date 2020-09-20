FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3425 постов • 630 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Туристки в Адлере подрались из-за замечания о целлюлите

Туристки в Адлере подрались из-за замечания о целлюлите (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2020 09:26
Сообщество : Жить в России
Метки: адлер   видео   девушки   конфликт   слабый пол   туристы   целлюлит   
1759
4
1
Потасовку двух девиц в бикини сняли отдыхающие на черноморском пляже. Неизвестно, чем могла бы закончиться драка, если бы не спасатели.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: адлер   видео   девушки   конфликт   слабый пол   туристы   целлюлит   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
137
freepoint 2 часа назад
Это не женщины, это хабалки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия 21 минуту назад
Сучки недотраханные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Руссо туристо, облико морале!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
konon_1983 Час назад
Что с людьми? Это же девушки, они уже могли бы с детками плескаться, а какой-то ерундой занимаются. Отдых, море, а они не смотрю ни на что выясняют что-то... Не хватает казака с плёткой, чтоб такого не было. Распустились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ konon_1983 Час назад
И не только с детками, а и с дядьками, да и с казаками и с плётками

И не только с детками, а и с дядьками, да и с казаками и с плётками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум Час назад
биомусор на выезде... рукалицо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Андрей 2 часа назад
Видать синька причина.

Удар с пятки был весьма неплох. Бабы блин...

Женщины себе такого не позволят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
889
Radugananebe 2 часа назад
Бабы дуры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Radugananebe Час назад
Ну да, мужики махались бы по умному
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby 2 часа назад
Оказывается, тонуть можно и на пляже....правда, в мате.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины Дорожный конфликт в Воронеже обернулся резней водителей и расстрелом машины "Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце "Мы таких новостей не готовили!": телеведущей в прямом эфире предложили руку и сердце Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину Не поделили должность в администрации: две семьи в Ингушетии устроили перестрелку и поножовщину Курьер Delivery Club прицепился к внешнему виду подростка и избил его из-за цвета волос Курьер Delivery Club прицепился к внешнему виду подростка и избил его из-за цвета волос Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе Взбесившийся из-за постоянного шума и детского плача дед расстрелял семью соседей в Кузбассе
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

573856



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей
1
154
Санкции за ржач над выводами об отравлении Навального: реакция соцсетей
Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом
1
51
Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом
Набирающие популярность в сообществах
Как выглядел лагерь для военнопленных в 1917 году
0
8
Как выглядел лагерь для военнопленных в 1917 году
Экоактивисты негодуют: «МПБО-2» начал свозить накопленные отходы на полигон в Левашово
0
5
Экоактивисты негодуют: «МПБО-2» начал свозить накопленные отходы на полигон в Левашово
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#россия#актеры#коронавирус#дети#разное#авария#настроение#навальный
#интересно#история#СССР#животные#природа#картинки#фотографии#коты#позитив#Польша
#прикол#факты#интересное#кино#сша#комментарии#прикольные#медицина#техника#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться