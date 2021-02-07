Неожиданная встреча: со склона заснеженной горы на туристов в Испании скатился кабан

Вот так приехал полюбоваться красивым пейзажем, а тут начинается кабанопад!
Забавный и одновременно опасный для жизни эпизод удалось снять туристам в горах Испании. Путешественники увидели, как выше по склону пробираются кабаны. Один из них, поскользнувшись на снегу, стал пикировать вниз, и ситуация мгновенно из интересной превратилась в пугающую.
Кабан и сам, видимо, испугался произошедшего (а может, туристка была страшненькой), но обошлось без жертв.
Между тем, столкновения с кабанами в Испании происходят все чаще и чаще. В время пандемии дикие животные здорово расплодились и даже стали посещать городскую территорию, а уж в горах их встретить может практически любой.
В Испании стадо кабанов спрыгнуло с крыши фабрики
Установленная на территории фабрики в испанском городе Виладрау камера наблюдения засняла кабанов, прыгающих с крыши. Дикие свиньи проникли на территорию здания из находящегося по соседству леса и поднялись на крышу по ступенькам. Убегая от людей, животные не нашли выхода и спрыгнули.
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