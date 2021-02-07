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Неожиданная встреча: со склона заснеженной горы на туристов в Испании скатился кабан

Неожиданная встреча: со склона заснеженной горы на туристов в Испании скатился кабан (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2021 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Пиренеи   видео   встреча   горы   кабаны   скатился   туристы   
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Вот так приехал полюбоваться красивым пейзажем, а тут начинается кабанопад!

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Метки: Пиренеи   видео   встреча   горы   кабаны   скатился   туристы   
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Serg Dex Минуту назад
Лыжники покатили к психотерапевту а Хрюну вызвали свинячего психолога а то как-то не по европейски все закончилось.
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