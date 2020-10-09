Как обманывают доверчивых туристов в Турции

С продавцами в Турции в принципе нужно быть постоянно начеку. Еще одна распространенная схема: навязывание своей продукции и произвольные ценники на товаре. Чаще всего к таким уловкам прибегают продавцы чего-то съестного, где можно поставить абстрактный ценник, без указания за килограмм указана цена, или за 100 граммов.



Неприятнее всего будет повстречать «охотника за бесплатным», это больше распространено в крупных городах. Схема проста: мимо туриста идет чистильщик обуви, одна из его щеток падает, а он ее как будто не замечает. Естественная реакция туриста — помочь человеку, в этом и кроется уловка.