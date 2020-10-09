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Как обманывают доверчивых туристов в Турции

Как обманывают доверчивых туристов в Турции (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 08:58
Сообщество : Путешествия
Метки: видео   обман   путешествие   туристы   турция   фото   
543
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В погоне за быстрыми деньгами туристов в Турции разработали целый ряд проверенных опытом схем — на доверчивых, прилетевших отдохнуть людей они обычно работают безотказно.

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Метки: видео   обман   путешествие   туристы   турция   фото   
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8  комментариев
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35k
doker 42 минуты назад
Вы не поверите - во всех странах обманывают туристов. И в Сочи тоже.
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1k
Скальпы Гуронов 6 минут назад
Думается нужно ожидать ответочку про армянских жуликов...
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18k
Владимир 18 минут назад
Туриста развести на бабло - это прям святое. Благо они и сами не против.
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19k
Батончик с маком 21 минуту назад
короче, надо с собой таскать полные карманы мелочи, меню фотать или не отдавать до расчёта, если чистильщик уронил щётку, то надо её пнуть подальше
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1k
Том Сойер 22 минуты назад
Гы-гы-гы, это автор ещё в Италии не был - вот где непалово, так наепалово....
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837
Горец U Полчаса назад
Страна это территория, народ и правительство.
Территория прекрасная.
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91
Monher Полчаса назад
Не нужен нам берег турецкий и Франция нам не нужна...
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