Как обманывают доверчивых туристов в Турции

В погоне за быстрыми деньгами туристов в Турции разработали целый ряд проверенных опытом схем — на доверчивых, прилетевших отдохнуть людей они обычно работают безотказно.
Турция прекрасная страна, но лучше быть готовым к неожиданностям заранее и не удивляться, встретившись с фальшивым продавцом, или заметив на столе в ресторане двойное меню.
Впрочем, второе меню турист скорее всего даже не увидит. Вернее, не поймет подмены: в небольших заведениях на столы кладут меню со стандартными ценами, уже при расчете приносят совсем другие ценники. На вопрос удивленного посетителя хозяин пожав плечами показывает ему то самое «двойное меню», где цены уже выше. Большинство туристов считают, что просто ошиблись и беспрекословно платят.
Впрочем, второе меню турист скорее всего даже не увидит. Вернее, не поймет подмены: в небольших заведениях на столы кладут меню со стандартными ценами, уже при расчете приносят совсем другие ценники. На вопрос удивленного посетителя хозяин пожав плечами показывает ему то самое «двойное меню», где цены уже выше. Большинство туристов считают, что просто ошиблись и беспрекословно платят.
Схема с продавцами еще забавнее. У стойки с товаром стоит человек, турист выбирает покупку, отдает наличные и тут продавец под благовидным предлогом уходит из поля зрения, например на склад. Через две минуты к прилавку подходит совсем другой человек и тоже представляется продавцом — он уверяет, что вообще не знаком с первым и понятия не имеет, кому турист отдал деньги. Доказать что-то в этом случае практически невозможно.
С продавцами в Турции в принципе нужно быть постоянно начеку. Еще одна распространенная схема: навязывание своей продукции и произвольные ценники на товаре. Чаще всего к таким уловкам прибегают продавцы чего-то съестного, где можно поставить абстрактный ценник, без указания за килограмм указана цена, или за 100 граммов.
Неприятнее всего будет повстречать «охотника за бесплатным», это больше распространено в крупных городах. Схема проста: мимо туриста идет чистильщик обуви, одна из его щеток падает, а он ее как будто не замечает. Естественная реакция туриста — помочь человеку, в этом и кроется уловка.
Неприятнее всего будет повстречать «охотника за бесплатным», это больше распространено в крупных городах. Схема проста: мимо туриста идет чистильщик обуви, одна из его щеток падает, а он ее как будто не замечает. Естественная реакция туриста — помочь человеку, в этом и кроется уловка.
Помощнику благодушный продавец предлагает бесплатно почистить обувь. А потом предъявляет крупный счет, совершенно забывая о том, что услуга бесплатна.
А самый простой способ получить от туриста «лишние» деньги — сказать, что просто нет размена. На удивление, способ отлично работает, многие путешественники берут с собой крупные купюры в магазин или на рынок.
А самый простой способ получить от туриста «лишние» деньги — сказать, что просто нет размена. На удивление, способ отлично работает, многие путешественники берут с собой крупные купюры в магазин или на рынок.
И подобных схем еще много. В этом видео описаны несколько менее известных:
В целом, Турция прекрасная страна и большинство ее жителей отнесутся к туристу достаточно благодушно. Просто стоит на всякий случай знать, чего можно ожидать в поездке.
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