Добрые новости: 80-летнему почтальону подарили велосипед, чтобы он мог продолжать работать

Один из старейших доставщиков газет Великобритании Джордж Бейли решил, что ему пора на пенсию, из-за проблем со здоровьем, не позволяющим работать.
Бейли был опечален, ведь свою первую газету он доставил уже в 11 лет. Потом он повзрослел и стал биржевым маклером. Ближе к пенсии Бейли понял, что ему снова хочется заниматься любимым делом - разносить газеты. В последнее время Джордж стал подумывать об уходе, сказались проблемы со здоровьем и долгие прогулки уже не давались так легко, как раньше.
И случилось маленькое чудо - производитель велосипедов Raleigh and Evans Cycles случайно узнал о проблеме почтальона и подарил ему электровелосипед. Бейли был в полном восторге, как он говорит, у него началась "новая жизнь"!
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это британская новость. Её британцы разнесли по всему миру. :)
Или BBC это тоже длинная рука Путена и Кремля
https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-56068052https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-56068052
Не знаю, как лично у него на самом деле, но вот точно в таком стиле информацию осветили бы местные либерахи, если бы статья была о дедушке из России)
Ему подарили электровелик. :)
Обычный велик у него был и он на нём гонял как оглашенный.
Так что это не Печкин, это электроПечкин :)
-и тут,с"ка, 2018...)))