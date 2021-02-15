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Добрые новости: 80-летнему почтальону подарили велосипед, чтобы он мог продолжать работать

Добрые новости: 80-летнему почтальону подарили велосипед, чтобы он мог продолжать работать (3 фото)

Автор:
15 февраля 2021 19:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   добро   новости   почта   события   хорошие новости   
1099
3
Один из старейших доставщиков газет Великобритании Джордж Бейли решил, что ему пора на пенсию, из-за проблем со здоровьем, не позволяющим работать.

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Метки: великобритания   добро   новости   почта   события   хорошие новости   
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10k
Денис Трубочкин 2 часа назад
Чо уж он за всю жизнь на велик не заработал? Очередная агитка ПФ РФ?
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14k
Денис Денис Трубочкин 2 часа назад
ёппп... да откуда вы такие берётесь??? Где тут агитка и всё прочее?
это британская новость. Её британцы разнесли по всему миру. :)
Или BBC это тоже длинная рука Путена и Кремля
https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-56068052https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-56068052
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47
юрий 6 минут назад
Монитор замироточил. Как это мило.
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251
Алексей Попов 23 минуты назад
еЩЕ фонарик подарить - круглосуточная доставка.
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5k
Дельфин Красивый 51 минуту назад
если бы я дарил велосипед пожилому человеку, то я бы выбрал низкую раму, или трёх колёсный, тоже с низкой рамой.думаю электоначинку можно в любой воткнуть, а рама удобнее
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14k
vikklu Час назад
Непонятно как-то, он что, на велик себе не заработал, работая биржевым маклером? Или не догадался купить велосипед, чтобы заниматься любимым делом, или пенсия такая, что работать надо? Что-то непонятно всё в этой новости. И да, думал, что в Англии почту на специальных автомобилях развозят, как в США.
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4k
RomaXz vikklu 20 минут назад
Зависит от района. Если улицы рядом с почтовым офисом, то разносят пешком или на велосипедах. Если подальше - то на машине.
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4k
RomaXz Час назад
Почтальону, обслуживающему нашу улицу, 75 вроде бы. Говорит, что на пенсию не хочет, потому что работа нравится :) но он без велика или тележки. Развозит почту на машине.
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39k
Александр Час назад
Там же все богатые и дворники тысячи евро получают, неужели он не мог нанять себе водителя чтобы развозить письма на пенсии? Ну или велик себе купить?
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63k
Максим Час назад
Переведя на русский язык.. начал работать в 11 лет.. не потому что захотел.. а потом что жрать надо. Хоть и проработал всю жизнь но выйдя на пенсию понял.. денег нет, а держаться надо (в Британии, кто в не в курсе, зимой пенсы гибнут десятками тупо замерзая в своих домах).. Пришлось снова идти на работу не требующую квалификации.. И вот уже когда совсем на ладан дышит, здоровье не то, посидеть бы с внуками, отдохнуть на громадную европенсию, поездить по заграницам
.. ему дарят велосипед.. давай папаша арбайтен, чтоб до 90 лет.
Не знаю, как лично у него на самом деле, но вот точно в таком стиле информацию осветили бы местные либерахи, если бы статья была о дедушке из России)
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4k
КремлеКот Максим 53 минуты назад
Точно !
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2k
Manul 2 часа назад
мило.. Ну любит человек газеты разносить. Почему нет. главное счастлив. А пожилым для счастья много и не нужно. Нужно быть нужным. Хоть чуть чуть.
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14k
Денис 2 часа назад
по сабжу, читайте внимательнее, господа.
Ему подарили электровелик. :)
Обычный велик у него был и он на нём гонял как оглашенный.
Так что это не Печкин, это электроПечкин :)
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4k
Vadim Денис 2 часа назад
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14k
Денис Vadim Час назад
Реальность почты России: https://www.gazeta.ru/tech/2018/04/02_a_11703560.shtmlhttps://www.gazeta.ru/tech/2018/04/02_a_11703560.shtml
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13k
homerchik 2 часа назад
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58k
Viktor 2 часа назад
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57k
Опиум для народа Viktor Час назад
-"Я,может,только жить начинаю. На пенсию перехожу!"-
-и тут,с"ка, 2018...)))
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−9
Popson 2 часа назад
Это почему он раньше грустным был - просто у него лисапета не было...
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