Добрые новости: 80-летнему почтальону подарили велосипед, чтобы он мог продолжать работать

Бейли был опечален, ведь свою первую газету он доставил уже в 11 лет. Потом он повзрослел и стал биржевым маклером. Ближе к пенсии Бейли понял, что ему снова хочется заниматься любимым делом - разносить газеты. В последнее время Джордж стал подумывать об уходе, сказались проблемы со здоровьем и долгие прогулки уже не давались так легко, как раньше.