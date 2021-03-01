Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу

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Ушлая дома из Англии записалась на окрашивание волос, которое стоит 70 фунтов стерлингов (7200 рублей).
Владелец салона красоты No23 Hair and Beauty Studio рассказал, что после того, как он нанес на волосы клиентки краску и зафиксировал их фольгой, женщина сказала, что еще не обедала. Она попросила отлучиться в ближайший магазин за едой, пока цвет проявляется.
Однако, в салон дама не вернулась и упорно игнорировала звонки мастера-парикмахера.
Однако, в салон дама не вернулась и упорно игнорировала звонки мастера-парикмахера.
Джеймс Кларк, хозяин салона был, мягко скажем, расстроен таким поведением: "Поскольку мы привыкли к честным клиентам, мы не придали значения ее просьбе. К сожалению, она не вернулась и перестала выходить на связь. Наши стилисты работают на себя, и каждый из них заслуживает, чтобы его труд был оплачен. Подобные инциденты не только расстраивают, но и оказывают большое влияние на малый бизнес вроде нашего".
Всегда было интересно, как вообще эти люди потом живут? Ведь ее знают в лицо, знают ее телефон, ну неужели 7000 дороже, чем репутация?
Всегда было интересно, как вообще эти люди потом живут? Ведь ее знают в лицо, знают ее телефон, ну неужели 7000 дороже, чем репутация?
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