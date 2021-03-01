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Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу

Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу (2 фото)

Автор:
01 марта 2021 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: англия   жульничество   истории   новости   обман   парикмахер   события   
1267
2
Ушлая дома из Англии записалась на окрашивание волос, которое стоит 70 фунтов стерлингов (7200 рублей).

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Метки: англия   жульничество   истории   новости   обман   парикмахер   события   
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9  комментариев
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5k
Leo Sun 3 часа назад
Учи язык, невежда! В каждом посте одну и ту же ошибку делаешь.

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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Какая драматическая история,автор ,жги,в след раз давай историю,когда клиентка примерила трусы и попросилась в туалет,а сама сбежала
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−4
vova old 2 часа назад
кто-то кого-то надул на 70 фунтов. совсем что ли новостей нету что это новость?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−10
86
bobobo 2 часа назад
"Ушлая дома" это типа "глокая куздра" ?
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16k
nobody® 3 часа назад
Так уютно стало в этой фольге, никакие 5 и прочие G не страшны. Забылась и ушла.
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9k
Алексей 3 часа назад
Она до сих пор в туалете страдает с этой фольгой
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