Клиентка сбежала из салона с фольгой на голове, не заплатив за услугу

Джеймс Кларк, хозяин салона был, мягко скажем, расстроен таким поведением: "Поскольку мы привыкли к честным клиентам, мы не придали значения ее просьбе. К сожалению, она не вернулась и перестала выходить на связь. Наши стилисты работают на себя, и каждый из них заслуживает, чтобы его труд был оплачен. Подобные инциденты не только расстраивают, но и оказывают большое влияние на малый бизнес вроде нашего".



Всегда было интересно, как вообще эти люди потом живут? Ведь ее знают в лицо, знают ее телефон, ну неужели 7000 дороже, чем репутация?