Клиенты магазина обиделись на название модели джинс

1989
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Люди старательно ищут на что бы оскорбиться и настала очередь штанов британского бренда Marks&Spencer.
У бренда вышла новая модель джинс с высокой посадкой, широкого кроя, в описании которых, на сайте, было указано слово "mom".
Покупательницы обрушили критику на фирму за отсылку к материнству в названии модели.
Покупательницы обрушили критику на фирму за отсылку к материнству в названии модели.
"Мы, матери более старшего возраста, тоже носим джинсы. Молодая девушка на фото могла попозировать в чем-то другом".
"Почему мешковатые бесформенные штаны - это обязательно джинсы для мам? Перестаньте использовать это слово для описания такого стиля, большинство матерей, которых я знаю, носят облегающие джинсы".
"Матери никогда не смогут в них ходить хотя бы потому, что они белые".
"Почему мешковатые бесформенные штаны - это обязательно джинсы для мам? Перестаньте использовать это слово для описания такого стиля, большинство матерей, которых я знаю, носят облегающие джинсы".
"Матери никогда не смогут в них ходить хотя бы потому, что они белые".
Ах да, стоит отметить, что джинсы модели "mom" уже достаточно давно на рынке и это название используется ровно с момента выхода первой такой модели. Но уровень обидчивости к 2021 году наконец-то дорос до ненависти к штанам и бедный Marks&Spencer первым попал под раздачу.
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Только знаешь, пошли их на ...
Не умру я, мой друг, никогда.
Я бы на месте производителя именно этой цитатой и ответил бы. И по-моему глупо обращать внимание на идиотов из соцсетей. Они дорвались до бесплатного, но толку дать не могут. В.Высоцкий правильно заметил:
Мне вчера дали свободу,
Что я с ней делать буду?
модель джинс, а не джинсов, вот это непонятно
Мы что, мол, нищенки?
Хотя "Ещё не вечер".