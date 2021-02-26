Клиенты магазина обиделись на название модели джинс

"Мы, матери более старшего возраста, тоже носим джинсы. Молодая девушка на фото могла попозировать в чем-то другом".

"Почему мешковатые бесформенные штаны - это обязательно джинсы для мам? Перестаньте использовать это слово для описания такого стиля, большинство матерей, которых я знаю, носят облегающие джинсы".

"Матери никогда не смогут в них ходить хотя бы потому, что они белые".