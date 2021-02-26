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Клиенты магазина обиделись на название модели джинс

Клиенты магазина обиделись на название модели джинс (4 фото)

Автор:
26 февраля 2021 17:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: джинсы   комментарии   мода   новости   события   соцсети   
1989
4
Люди старательно ищут на что бы оскорбиться и настала очередь штанов британского бренда Marks&Spencer.

Источник:

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Метки: джинсы   комментарии   мода   новости   события   соцсети   
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38k
Нанук Паналык 3 часа назад
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14k
vikklu 11 минут назад
У Есенина есть чудесные строчки:
Только знаешь, пошли их на ...
Не умру я, мой друг, никогда.
Я бы на месте производителя именно этой цитатой и ответил бы. И по-моему глупо обращать внимание на идиотов из соцсетей. Они дорвались до бесплатного, но толку дать не могут. В.Высоцкий правильно заметил:
Мне вчера дали свободу,
Что я с ней делать буду?
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199
Youtube's Best Channel 57 минут назад
Бороться, искать, нагуглить и дое*аться.
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581
zu4ara Час назад
бабы ошиблись сайтом
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1k
Sam 2 часа назад
пара носков и чулок, это понятно
модель джинс, а не джинсов, вот это непонятно
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2k
Генрих 2 часа назад
на очереди
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10k
[email protected] Генрих Час назад
Там и красный есть....
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388
Alexei Fil [email protected] Полчаса назад
И голубой тоже.
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14k
vikklu [email protected] 8 минут назад
Красный- говно.
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65
scorp 2 часа назад
А может жто просто бизнес ? Некие ушлые объединяются в группы , находят любой повод ... Ну и побольше визгу ! Репосты , подписчики и прочая прочая . В итоге нехилый зароботок .
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71
Племянник Путина 2 часа назад
да в рот им ноги.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
Странно что не цепляются к протёртым джинсам.
Мы что, мол, нищенки?
Хотя "Ещё не вечер".
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29
Liberman 2 часа назад
так марк спенсер - всегда трусы и носки мужские... - с этого начинала контора, че они обижаются? а то что в фирме мужских труселей ходят - это не обижает?
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12k
KOSTELLO 3 часа назад
Дебилы БЛДЬ!
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26k
АнтонПолднев 3 часа назад
Остановите землю, я сойду
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