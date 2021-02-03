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Педофил попытался сбежать из Великобритании через Евротоннель

Педофил попытался сбежать из Великобритании через Евротоннель (5 фото)

Автор:
03 февраля 2021 14:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Евротоннель   великобритания   европа   новости   новости европы   тоннель под ла-маншем   франция   
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Осужденный педофил начал отбывать шестимесячный тюремный срок во Франции за попытку сбежать из Великобритании через 50-километровый тоннель под Ла-Маншем.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Евротоннель   великобритания   европа   новости   новости европы   тоннель под ла-маншем   франция   
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