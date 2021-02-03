Педофил попытался сбежать из Великобритании через Евротоннель

Выступая в суде в Булонь-сюр-Мер в понедельник, мужчина заявил, что ничего не помнит и не признает свою вину. Однако на изображениях с камер видеонаблюдения ясно видно, как французская полиция задерживает Мюрриленда в тоннеле под Ла-Маншем.

«Это не я на фото, — сказал Мюррейленд в суде. — Полиция арестовала меня на улице после того, как я приехал на машине». Но судьи не поверили его заявлениям, поскольку зарегистрированным сексуальным преступникам не разрешается покидать Великобританию без разрешения полиции.