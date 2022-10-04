Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Международной астрономической олимпиаде

Награды получили все члены сборной команды России. Ребята из Москвы забрали 4 золота, школьники из Мордовии - 2 золотых медали.
Россию представляли: Екатерина Бобкова, Елисей Жданов, Илья Просяной, Кирилл Рощин из Москвы и Илья Беспятый, Максим Пермяков из Мордовии. Членов команды отобрали среди 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, выпускница Специализированного учебно-научного центра - школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ.
Олимпиада проходила в онлайн-формате. Соревнования состояли из 4 туров: теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур. Также за победу боролись команды из Бангладеш, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Киргизии и Сингапура.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Проиграть таким странам было бы уж точно западло
Разве где то было написано про «весь мир»?