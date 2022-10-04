Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Международной астрономической олимпиаде

Россию представляли: Екатерина Бобкова, Елисей Жданов, Илья Просяной, Кирилл Рощин из Москвы и Илья Беспятый, Максим Пермяков из Мордовии. Членов команды отобрали среди 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, выпускница Специализированного учебно-научного центра - школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ.



Олимпиада проходила в онлайн-формате. Соревнования состояли из 4 туров: теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур. Также за победу боролись команды из Бангладеш, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Киргизии и Сингапура.