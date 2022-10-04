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Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Международной астрономической олимпиаде

Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Международной астрономической олимпиаде

Автор:
04 октября 2022 17:43
Метки: Мордовия   астрономия   г. Москва   золотая медаль   новости   олимпиада   хорошие новости   школьники   
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Награды получили все члены сборной команды России. Ребята из Москвы забрали 4 золота, школьники из Мордовии - 2 золотых медали.

Россию представляли: Екатерина Бобкова, Елисей Жданов, Илья Просяной, Кирилл Рощин из Москвы и Илья Беспятый, Максим Пермяков из Мордовии. Членов команды отобрали среди 120 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.


Абсолютным победителем стала Екатерина Бобкова, выпускница Специализированного учебно-научного центра - школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ.

Олимпиада проходила в онлайн-формате. Соревнования состояли из 4 туров: теоретический, практический, наблюдательный и экспресс-тур. Также за победу боролись команды из Бангладеш, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Киргизии и Сингапура.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мордовия   астрономия   г. Москва   золотая медаль   новости   олимпиада   хорошие новости   школьники   
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8  комментариев
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25k
Юрий 2 часа назад
Что сказать - молодцы!
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157
Денис Медведев 24 минуты назад
Конечно... если у них в команде Гарри Поттер (второй слева), то можно всех и победить...
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−8
Oleg 47 минут назад
А астрономов из эфиопии забыли пригласить..
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30
Мaximus Oleg Полчаса назад
Это которых? Которые пятаком в навозе ковыряют из 404 ?
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3k
Трям 2 часа назад
Главное не астрологической ))
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49k
dima423 2 часа назад
Красучики
) А тем кто говорит что у нас образование развалили я всегда указываю, что практически на всех международных олимпиадах, по всем дисциплинам, наши школьники и студенты всегда в числе первых или абсолютные победители)
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Алексей
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