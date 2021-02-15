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Чтобы добиться авторитета, во Владивостоке подростки поджигали автомобили

Чтобы добиться авторитета, во Владивостоке подростки поджигали автомобили (1 фото)

Автор:
15 февраля 2021 09:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Поджог   Россия   авторитет   владивосток   интересное   подростки   фото   
958
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Во Владивостоке двое подростков поджигали автомобили на платных автостоянках, чтобы показаться крутыми среди сверстников и заработать авторитет. Поджигатели были пойманы и арестованы.

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Метки: Поджог   Россия   авторитет   владивосток   интересное   подростки   фото   
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8  комментариев
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26k
Snork Snorkoff Час назад
20 и 21 год, подростки, авторитет???

Че там у вас происходит на ДВ?
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21k
Мойша 45 минут назад
Почему у нас нет для подобных долбо йобов долговой тюрьмы, где сидят, пока не отработают. Это может быть и неделя, и 20 - 30 лет. Отработал, денюшки с процентами потерпевшим отдал, - и на свободу, с пустым карманом.
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2k
foggen2 53 минуты назад
Какие нафиг подростки,им за 20 уже.Половозрелые великовозрастные дебилы.
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7k
Alex Djeff Час назад
Простой путь, как из морального пи*араса превратиться в физического. Лайфхак для идиотов.
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10k
Великий Кормчий Час назад
Ну 9 лямов не так много.
Отдадут.
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317
EM Час назад
Это что за круг общения такой? Хотя, теперь он у них поменяется.
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746
pitsilver Час назад
Поджигать машины чтобы добиться авторитет, среди кого? Дебилы с низкой самооценкой!
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30k
Alex Час назад
Ну и сжечь их на хрен
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