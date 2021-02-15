Чтобы добиться авторитета, во Владивостоке подростки поджигали автомобили

На сайте УМВД России по Приморскому краю сообщили о череде поджогов на платных автостоянках. Первый инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда двое молодых людей проникли в сторожку к охраннику и ударили его по лицу. Проезжавший мимо сотрудник ГАИ услышал звук битого стекла и обнаружил на заднем сидении парня, пытавшегося поджечь сидение иномарки Subaru Forester. Сотрудник ГАИ тут же кинулся тушить автомобиль, а поджигатель скрылся.

Второй случай произошел в декабре. Тогда пара молодых людей проникли на охраняемую автостоянку и подожгли BMW X6. Огонь перекинулся на Toyota Land Cruiser и Subaru Forester. Машины полностью выгорели. Сумма ущерба составила около 9 миллионов рублей.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих жителей Приморья 1999 и 2001 годов рождения. Подозреваемые в совершении преступлений против собственности признались в содеянном, пояснив, что этими действиями хотели добиться авторитета в своем кругу общения", - сообщили следователи.

Сейчас молодые люди заключены под стражу, расследование продолжается.