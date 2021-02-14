Провал немецкой зелёной энергетики, рост цен на газ и рекордная прибыль РоснефтиОказалось, что глобальное потепление то ли не такое уж потепление, то ли недостаточно глобальное. На фоне неожиданно холодной зимы немецкая энергетика балансирует на грани блэкаута.

Германия в...