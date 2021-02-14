Оказалось, что глобальное потепление то ли не такое уж потепление, то ли недостаточно глобальное. На фоне неожиданно холодной зимы немецкая энергетика балансирует на грани блэкаута.
Германия в последнее время претендовала на звание мировой столицы ветра и солнца. Но прямо сейчас купить продукцию «зелёной» энергетики невозможно, ни по какой цене.
Германия в последнее время претендовала на звание мировой столицы ветра и солнца. Но прямо сейчас купить продукцию «зелёной» энергетики невозможно, ни по какой цене.
https://www.zerohedge.com/technology/achtung-baby-its-cold-outside-germanys-green-energy-fail-rescued-coal-and-gas
Миллионы немецких солнечных панелей покрыты снегом и льдом, а безветренная, морозная погода приводит к тому, что 30000 немецких ветряных турбин ничего не делают, вообще. [Не забывайте также о постоянном потреблении ими электричества из общей сети для подогрева механизмов, чтобы они полностью не замёрзли!] <…>
Немецкие угольные электростанции, бывшие объектом запугивания и поношения в последние 20 лет, теперь заслуженно ценятся как серьёзные источники генерации, доступные вне зависимости от погоды. До общенационального блэкаута осталось всего ничего, так что одержимость немцев ненадёжной ветро- и солнечной энергетикой превратилась в бомбу, которая готова вот-вот взорваться. <…>
Этой зимой доля ветряной и солнечной энергии составляет “между 0 и 2-3 процентами – по факту это ноль,” – заявил немецкий профессор в области электроэнергетики.
В мире, который на 100% полагался бы на зелёную энергию, это означало бы 100%-е отсутствие света в домах.
В будущем такая ситуация приведёт к росту зависимости Германии от российского газа, польского угля и французской атомной энергетики.
Впрочем, всё это уже происходит вот прямо сейчас. Генерал Мороз помогает Газпрому зарабатывать деньги для России.
В первые десять дней февраля Германия на фоне холодной погоды увеличила закупку российского газа в полтора раза (на 47,8 процента), говорится в официальном Telegram-канале «Газпрома».
Ранее компания пересмотрела прогноз средней цены на газ по итогам года. На фоне рекордных январских продаж уровень подняли со 170 долларов за тысячу кубометров до 200 долларов.
При этом в компании ожидают, что в следующие месяцы, когда холода закончатся, поставки все равно окажутся выше среднего. Европе придется заполнять подземные хранилища, сырье из которых в настоящее время активно расходуется.
В прошлом году из-за экспансии на европейский рынок сжиженного природного газа (СПГ) и аномально теплой погоды поставки из России по трубопроводам сократились на 10 процентов, до 179,3 миллиарда кубометров.
Роснефть показала впечатляющий результат по итогам кризисного 2020 года, посрамив иностранных конкурентов.
Несмотря на беспрецедентное падение спроса на нефть, вызванное пандемией коронавируса, и волатильности цен, в четвертом квартале 2020 года «Роснефть» сумела получить рекордную в своей истории чистую прибыль, что обеспечило в целом положительный финансовый результат по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликовавшей данные финансовой отчетности за четвертый квартал и весь 2020 год.
По итогам четвертого квартала «Роснефть» получила рекордную в своей истории квартальную прибыль — 324 миллиарда рублей (4,3 миллиарда долларов), что в 2,4 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года. Подобный результат стал возможен благодаря положительному эффекту от сделок по проекту «Восток Ойл» в конце декабря 2020 года. <…>
В настоящее время «Роснефть» является единственной компанией, отчитавшейся о чистой прибыли по итогам 2020 года. Так, ВР получила убыток 20,3 млрд долларов, Chevron — 5,5 миллиарда долларов, ConocoPhillips — 2,7 миллиарда долларов, ExxonMobil — 22,4 миллиарда долларов, Royal Dutch Shell — 21,7 миллиарда долларов, Equinor — 5,5 миллиарда долларов.
Как видно, благодаря прогрессирующему на Западе зеленизму российская углеводородная отрасль чувствует себя отлично.
Немецкие угольные электростанции, бывшие объектом запугивания и поношения в последние 20 лет, теперь заслуженно ценятся как серьёзные источники генерации, доступные вне зависимости от погоды. До общенационального блэкаута осталось всего ничего, так что одержимость немцев ненадёжной ветро- и солнечной энергетикой превратилась в бомбу, которая готова вот-вот взорваться. <…>
Этой зимой доля ветряной и солнечной энергии составляет “между 0 и 2-3 процентами – по факту это ноль,” – заявил немецкий профессор в области электроэнергетики.
В мире, который на 100% полагался бы на зелёную энергию, это означало бы 100%-е отсутствие света в домах.
В будущем такая ситуация приведёт к росту зависимости Германии от российского газа, польского угля и французской атомной энергетики.
Впрочем, всё это уже происходит вот прямо сейчас. Генерал Мороз помогает Газпрому зарабатывать деньги для России.
В первые десять дней февраля Германия на фоне холодной погоды увеличила закупку российского газа в полтора раза (на 47,8 процента), говорится в официальном Telegram-канале «Газпрома».
Ранее компания пересмотрела прогноз средней цены на газ по итогам года. На фоне рекордных январских продаж уровень подняли со 170 долларов за тысячу кубометров до 200 долларов.
При этом в компании ожидают, что в следующие месяцы, когда холода закончатся, поставки все равно окажутся выше среднего. Европе придется заполнять подземные хранилища, сырье из которых в настоящее время активно расходуется.
В прошлом году из-за экспансии на европейский рынок сжиженного природного газа (СПГ) и аномально теплой погоды поставки из России по трубопроводам сократились на 10 процентов, до 179,3 миллиарда кубометров.
Роснефть показала впечатляющий результат по итогам кризисного 2020 года, посрамив иностранных конкурентов.
Несмотря на беспрецедентное падение спроса на нефть, вызванное пандемией коронавируса, и волатильности цен, в четвертом квартале 2020 года «Роснефть» сумела получить рекордную в своей истории чистую прибыль, что обеспечило в целом положительный финансовый результат по итогам 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликовавшей данные финансовой отчетности за четвертый квартал и весь 2020 год.
По итогам четвертого квартала «Роснефть» получила рекордную в своей истории квартальную прибыль — 324 миллиарда рублей (4,3 миллиарда долларов), что в 2,4 раза больше, чем в аналогичный период 2019 года. Подобный результат стал возможен благодаря положительному эффекту от сделок по проекту «Восток Ойл» в конце декабря 2020 года. <…>
В настоящее время «Роснефть» является единственной компанией, отчитавшейся о чистой прибыли по итогам 2020 года. Так, ВР получила убыток 20,3 млрд долларов, Chevron — 5,5 миллиарда долларов, ConocoPhillips — 2,7 миллиарда долларов, ExxonMobil — 22,4 миллиарда долларов, Royal Dutch Shell — 21,7 миллиарда долларов, Equinor — 5,5 миллиарда долларов.
Как видно, благодаря прогрессирующему на Западе зеленизму российская углеводородная отрасль чувствует себя отлично.
Источник:
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Как для меня, это зеленые нацисты. Они гробят экономику Германии. И хотят, чтобы машины перевели на электричество. А сколько тогда будет стоить электричество, если все немцы будут заправлять машины ночью?
Закрыли также большинство шахт. И это передовая страна Европы...
Не прожить на халяву долго, нужно иметь нечто фундаментальное.
Источник:
Германия в...
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Чистая прибыль «Роснефти» в 2020 году упала почти на 80%
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в четвертом квартале 2020 года составила 324 млрд руб., а по итогам 2020 года 181 млрд руб., свидетельствуют данные годового отчета (.pdf). Годовая прибыль снизилась на 77,4% по сравнению с показателем 2019 года. При этом «Роснефть» отмечает, что чистая прибыль за последние три месяца 2020 года стала рекордной для компании.
Выручка «Роснефти» в 2020 году составила 5,75 трлн руб., а в четвертом квартале 1,52 трлн руб. Годовая выручка в 2020 году упала на 42,6% по сравнению с показателем 2019 года: в компании связывают это с влиянием пандемии коронавируса и ограничениями на добычу, установленными соглашением стран ОПЕК+.
Рост чистой прибыли в четвертом квартале 2020 года был обусловлен «положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов», указано в сообщении «Роснефти». В частности, компания купила «Варьеганнефтегаз» и Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие у Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова. В свою очередь, та получила 9% в «дочке» «Роснефти» «РН-Сахалинморнефтегаз».
Так что пистеть не нужно.
Сотри с лица путинские кончалки.