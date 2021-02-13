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Неизвестный парень сфотографировался с десятками голливудских звезд

Неизвестный парень сфотографировался с десятками голливудских звезд (28 фото)

Автор:
13 февраля 2021 18:40
Сообщество : Истории
Метки: голливуд   звезды   история   коллекция   неизвестный   селфи со звездой   таинственный незнакомец   удивительное рядом   
1957
28
Дэн Барри, художник, антиквар и коллекционер старых фотографий из Лос-Анджелеса, приобрел по случаю коллекцию снимков голливудских знаменитостей 1990-х годов - и был шокировал, обнаружив на всех фотографиях одного и того же неизвестного юношу. За несколько лет он снялся с десятками звезд, однако его имени никто не знает, исовершенно неясно, зачем он это делал. Только посмотрите на коллекцию, которую собрал таинственный любитель селфи со звездами!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   история   коллекция   неизвестный   селфи со звездой   таинственный незнакомец   удивительное рядом   
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11  комментариев
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67
робт 2 часа назад
"За несколько лет" мля на всех снимках всего три тусы, две из которых 14 и 21 марта 1994г, наверняка из одного места где он тупо работал обслугой
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36
Племянник Путина Полминуты назад
парня узнаю, а кто все эти люди рядом с ним?
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933
сергей ремизов 2 минуты назад
Где этот чувак трениках и куртке? Он по любому раньше этого чела со всеми уже сфоткался.
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90
Кузьмичев Дмитрий Константинович 6 минут назад
И что?
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2k
Генрих 48 минут назад
без фото с Петровым коллекция ценности не представляет
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30k
Korolev Час назад
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9k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Я в Фотошопе не силен, так не смогу
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1k
Domax3000 Час назад
Интересная коллекция, но жаль, что у автора недостаточно ресурсов на подписи с описанием ко всем фото...
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10k
Джон Уик Час назад
Ничего особенного. На одном фестивале пацан получил не плохой доступ вот и решил совсеми под шумок сфоткаться.
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
Какая замечательная фотожопа с одной бабочкой и галстуком)) Но если не фотожопа, то- обслуга полюбасу!!!
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
видел я этот баян лет 10 назад! Автор- в топку!!!!
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