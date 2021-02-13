Неизвестный парень сфотографировался с десятками голливудских звезд

Дэн Барри, художник, антиквар и коллекционер старых фотографий из Лос-Анджелеса, приобрел по случаю коллекцию снимков голливудских знаменитостей 1990-х годов - и был шокировал, обнаружив на всех фотографиях одного и того же неизвестного юношу. За несколько лет он снялся с десятками звезд, однако его имени никто не знает, исовершенно неясно, зачем он это делал. Только посмотрите на коллекцию, которую собрал таинственный любитель селфи со звездами!

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