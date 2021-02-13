Неизвестный парень сфотографировался с десятками голливудских звезд

Дэн Барри, художник, антиквар и коллекционер старых фотографий из Лос-Анджелеса, приобрел по случаю коллекцию снимков голливудских знаменитостей 1990-х годов - и был шокировал, обнаружив на всех фотографиях одного и того же неизвестного юношу. За несколько лет он снялся с десятками звезд, однако его имени никто не знает, исовершенно неясно, зачем он это делал. Только посмотрите на коллекцию, которую собрал таинственный любитель селфи со звездами!
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за антисанитарию
- Угадай знаменитость по фотке
- Битломанку шокировала фотобомба от Маккартни
- Дуэйн "Скала" Джонсон оказался человеком с большим сердцем
- Стивена Спилберга оградили от назойливой преследовательницы
Метки: голливуд звезды история коллекция неизвестный селфи со звездой таинственный незнакомец удивительное рядом
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...