Когда 19-летняя Мэрилин Монро начала позировать для Эрла Морана в 1946 году, она пока еще только мечтала стать актрисой. Моран же уже зарекомендовал себя как ведущий художник в стиле пинап: его работы для журналов и календарей поставили его в один ряд с такими знаменитыми художниками, как Альберто Варгас и Джордж Петти.
В 1946 году Эрл Моран нанял молодую модель по имени Норма Джин Догерти через агентство Blue Book в Лос-Анджелесе. Эта работа стала для Мэрилин одной из первых в качестве модели: заработок позволял ей платить за жилье, пока она пыталась пробиться в кинобизнес. Мэрилин время от времени позировала Морану на протяжении четырех лет, с 1946 по 1949 год. Обычно художник фотографировал ее в различных костюмах и позах, а потом по этим снимкам рисовал пинапы. В те годы он платил Мэрилин по 10 долларов в час.
Работы Морана с изображением Мэрилин использовала, помимо прочих, крупная компания по производству календарей Brown & Bigelow. Сорок лет спустя, в январе 1987 года, журнал Playboy опубликовал несколько откровенных фотографий Мэрилин, сделанных Мораном в 1946 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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