В 1946 году Эрл Моран нанял молодую модель по имени Норма Джин Догерти через агентство Blue Book в Лос-Анджелесе. Эта работа стала для Мэрилин одной из первых в качестве модели: заработок позволял ей платить за жилье, пока она пыталась пробиться в кинобизнес. Мэрилин время от времени позировала Морану на протяжении четырех лет, с 1946 по 1949 год. Обычно художник фотографировал ее в различных костюмах и позах, а потом по этим снимкам рисовал пинапы. В те годы он платил Мэрилин по 10 долларов в час.