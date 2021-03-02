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Будущая суперзвезда Мэрилин Монро позирует для пинап художника Эрла Морана в подборке фото конца 40-х годов

Будущая суперзвезда Мэрилин Монро позирует для пинап художника Эрла Морана в подборке фото конца 40-х годов (36 фото)

Автор:
02 марта 2021 15:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   мэрилин монро   пинап   старые фотографии   
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Когда 19-летняя Мэрилин Монро начала позировать для Эрла Морана в 1946 году, она пока еще только мечтала стать актрисой. Моран же уже зарекомендовал себя как ведущий художник в стиле пинап: его работы для журналов и календарей поставили его в один ряд с такими знаменитыми художниками, как Альберто Варгас и Джордж Петти.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   мэрилин монро   пинап   старые фотографии   
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20k
Юрьевич Полчаса назад
Чуть-чуть раскрою тему.

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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Меж тем сегодня Горбачеву 90 лет, но на Фишках до сих пор почему-то нет поста с поздравлениями.
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