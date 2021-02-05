Житель Гонконга сделал предложение резиновой подрружке

Це Тинг купил Мочи в Китае в конце 2019 года и с тех пор, как утверждает, посвящает любимой все свое время и силы. Це Тинг признается, что свое влечение к силиконовым куклам он осознал еще 10 лет назад, но не смог тогда позволить себе такую роскошь. "Я впервые увидел силиконовую куклу на витрине в торговом квартале Гонконга, - рассказывает он. - Но она стоила 80 000 юаней (800 000 рублей), и мне пришлось подавить свои желания. Но в 2019 году я нашел Мочи в интернет-магазине, она была в распродаже и продавалась всего за 10 000 юаней (100 000 рублей), и я тут же заказал ее".