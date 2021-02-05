Житель Гонконга сделал предложение резиновой подрружке

Це Тин Винг из Гонконга сделал предложение своей силиконовой кукле, с которой живет уже около года, и она, как ни странно, его приняла. Не за горами свадьба!
Це Тин Винг из Гонконга заключил помолвку со своей силиконовой куклой. По его мнению, иметь дело с куклой гораздо проще, чем с живой женщиной. На помолвку он подарил своей любимой множество дорогих подарков, включая iPhone 12.
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На помолвку с куклой по имени Мочи, которую Це Тинг купил на распродаже, были приглашены родные и друзья жениха. При этом, объявил он, их отношения с Мочи, как и раньше, останутся платоническими. Це Тинг утверждает, что ни разу не вступал с куклой в интимную связь и даже не рискует ее целовать из опасения повредить ее нежную кожу.
Це Тинг купил Мочи в Китае в конце 2019 года и с тех пор, как утверждает, посвящает любимой все свое время и силы. Це Тинг признается, что свое влечение к силиконовым куклам он осознал еще 10 лет назад, но не смог тогда позволить себе такую роскошь. "Я впервые увидел силиконовую куклу на витрине в торговом квартале Гонконга, - рассказывает он. - Но она стоила 80 000 юаней (800 000 рублей), и мне пришлось подавить свои желания. Но в 2019 году я нашел Мочи в интернет-магазине, она была в распродаже и продавалась всего за 10 000 юаней (100 000 рублей), и я тут же заказал ее".
По словам Це, по ночам Мочи сидит в кресле рядом с его постелью. Он каждый день обтирает куклу влажной тканью и присыпает кожу тальком. "Мочи нужна мне только как компаньонка, - рассказывает он. - Раньше у меня были подружки, но сейчас мне нравятся только куклы. Я никогда не занимался с ней сексом".
Как говорит Це, его настоящие подружки вечно чего-то от него требовали, а Мочи не требует ничего, так что "с ней проще иметь дело". "Когда я встречался со своей предыдущей подругой, она вечно торчала в телефоне, - рассказывает он. - Мочи не такая, она сконцентрирована на мне и дарит мне все свое внимание". Це тоже не оставляет подругу вниманием, дарит ей технику и красивые наряды, постоянно примеряя на нее новые платья для совместных фотографий.
Один из любимых киноперсонажец Це - Асука Лэнгли Сорью из мультфильма "Евангелион". Ее костюм тоже есть у Мочи.
"Если бы я мог поставить Мочи не 100, а 1000 баллов, я бы так и сделал, - написал Це в отзыве производителю. - Уже больше года она со мной, и с тех пор я никогда не чувствовал стресса, я всегда счастлив".
Любовь Це к своей кукле поразила даже производителя, который пригласил гонкогнца на фабрику и подарил ему дополнительную голову для куклы.
Недавно у Це и Мочи случилось прибавление в семье. О появлении маленькой куколки Це с восторгом рассказал в своем фейсбуке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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