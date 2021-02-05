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Житель Гонконга сделал предложение резиновой подрружке

Житель Гонконга сделал предложение резиновой подрружке (17 фото)

Автор:
05 февраля 2021 11:03
Сообщество : Истории
Метки: брак   гонконг   история   муж и жена   помолвка   силиконовая кукла   странные люди   удивительное рядом   
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Це Тин Винг из Гонконга сделал предложение своей силиконовой кукле, с которой живет уже около года, и она, как ни странно, его приняла. Не за горами свадьба!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   гонконг   история   муж и жена   помолвка   силиконовая кукла   странные люди   удивительное рядом   
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11k
InfoVoin Полчаса назад
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22k
Андрей 16 минут назад
Фигня, вот если бы она ему отказала...
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14k
Юрий 16 минут назад
Осталось удочерить "родившуюся" куколку...
Радует одно, что Це размножаться не может.
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Болонка королевы

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