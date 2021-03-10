Японка собрала самую большую в мире коллекцию искусственной еды

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Акико Обата пятнадцать лет коллекционирует еду из пластика. Результат впечатляет!
Акико Обата с детства обожала разглядывать пластиковую еду. 10 лет назад она стала коллекционировать продукты из пластика. Сейчас в ее коллекции насчитывается более 8000 различных искусственных "блюд".
"Сэмпуру", или искусственная еда, используется в японских ресторанах, чтобы подробно показать вид блюд потенциальным гостям. Рестораторы считают их еще более важными, чем меню, - ведь они далю клиентам более наглядное представление о блюдах, а рестораторам помогают выставить свои творения в выгодном свете. Поэтому "сэмпуру" стараются сделать как можно более реалистичными, и некоторые из них так и хочется съесть! Пластиковые продукты настолько популярны, что стали в стране предметом коллекционирования.
"Сэмпуру", или искусственная еда, используется в японских ресторанах, чтобы подробно показать вид блюд потенциальным гостям. Рестораторы считают их еще более важными, чем меню, - ведь они далю клиентам более наглядное представление о блюдах, а рестораторам помогают выставить свои творения в выгодном свете. Поэтому "сэмпуру" стараются сделать как можно более реалистичными, и некоторые из них так и хочется съесть! Пластиковые продукты настолько популярны, что стали в стране предметом коллекционирования.
Акико Обата, крупнейшая в японии - и в мире - коллекционер пластиковых продуктов, влюбилась в них более 30 лет назад, когда сестра принесла домой списанные искусственные блюда из ресторана,где работала. Ее просто поразила их реалистичность! Коллекционировать "сэмпура" Обата начала 15 лет назад, и уже в 2015 году была включена в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница крупнейшей в мире искусственной продуктовой коллекции.
В коллекции Обаты есть практически все виды еды - от яичнцы и хотдогов до супов и традиционных японских суши. Есть несколько видов бургеров и пиццы, сладости и десерты, и даже специальные приборы. "Конечно, это не еда, но я люблю их за то тщание, с которым они сделаны", - говорит Обата.
В доме Обаты под коллекцию отведена целая комната. По ее словам, у представителей Книги рекордов Гиннеса ушел целый день, чтобы пересчитать 8083 предмета, многие из которых очень миниатюрны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Акико Обата Япония еда из пластика история коллекционер коллекция пластиковые продукты удивительное рядом
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