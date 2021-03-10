Японка собрала самую большую в мире коллекцию искусственной еды

Акико Обата с детства обожала разглядывать пластиковую еду. 10 лет назад она стала коллекционировать продукты из пластика. Сейчас в ее коллекции насчитывается более 8000 различных искусственных "блюд".

"Сэмпуру", или искусственная еда, используется в японских ресторанах, чтобы подробно показать вид блюд потенциальным гостям. Рестораторы считают их еще более важными, чем меню, - ведь они далю клиентам более наглядное представление о блюдах, а рестораторам помогают выставить свои творения в выгодном свете. Поэтому "сэмпуру" стараются сделать как можно более реалистичными, и некоторые из них так и хочется съесть! Пластиковые продукты настолько популярны, что стали в стране предметом коллекционирования.