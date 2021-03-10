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Японка собрала самую большую в мире коллекцию искусственной еды

Японка собрала самую большую в мире коллекцию искусственной еды (4 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 17:30
Сообщество : Истории
Метки: Акико Обата   Япония   еда из пластика   история   коллекционер   коллекция   пластиковые продукты   удивительное рядом   
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Акико Обата пятнадцать лет коллекционирует еду из пластика. Результат впечатляет!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Акико Обата   Япония   еда из пластика   история   коллекционер   коллекция   пластиковые продукты   удивительное рядом   
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