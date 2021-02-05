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В доме бывшей учительницы музыки антиквар нашел настоящий клад

В доме бывшей учительницы музыки антиквар нашел настоящий клад (19 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 10:21
Сообщество : Истории
Метки: богатство   история   накопления   нечаянный клад   подпольные миллионеры   сокровище   сюрприз   удивительное рядом   
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Торговец старыми и антикварными вещами Алекс Арчболд, скупив имущество умершей учительницы музыки, и подумать не мог, что старый, ничем не примечательный дом окажется настоящим сокровищем!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: богатство   история   накопления   нечаянный клад   подпольные миллионеры   сокровище   сюрприз   удивительное рядом   
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11k
Юрий Николаевич 41 минуту назад
1996 год. У кумы умерла свекровь. Пошли разгребать её "авгиевы конюшни",бабка постоянно шарилась по помойкам и тащила хлам в дом. В результате разбора были найдены:
-серебряные полтинники раннего СССР - больше десятка
-советские рубли в банковской упаковке - что то около 15 тысяч. (машина "Волга" до 90-го)
-несколько кляссеров с марками - были проданы за солидную сумму в $, а 2 марки "ушли" отдельно за $1200 и $1500.
-ручка паркер
-несколько обручальных колец, куча крестиков и цепочек (золотых и серебряных)
-несметное количество значков
-собрание сочинений Пушкина, дореволюционного тиража
-итальянская мозаичная миниатюра 17 века (автора не помню)
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14k
Killgrave Полчаса назад
В США постоянно проводят аукционы, где лотами является содержимое арендованных складов и контейнеров, за которые перестали платить аренду.
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13k
Ligov Killgrave 16 минут назад
Похоже тоже смотрите "Битва за контейнеры" и др. программы...)
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2k
Mellivora Полчаса назад
Вообще, очень интересная ситуация, когда человек умирает, а похоронить его некому и вступить в наследство тоже.... Одиночка без завещания.
А после него остается его имущество и порой они вот как здесь, дом и в нем много чего, того что тот человек нажил. Все это описывается и пускается с молотка с помощью соотв гос.агентов.
Так в СЩА как я читал. Но,черт возьми, какая коррупционная должность, кто знает что там ты опишешь, а что нет. Что ты продашь через аукцион, а что сам продашь? Что учтешь,а что нет?
Вот в США такой похоронный агент Мэлвин Шпильман наработал себе на автопарк Феррари жульничая. А вот у нас в РФ как поступают с подобными безродниками?
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8k
Sasa 58 минут назад
Я конечно рад за Арчболда! Но как бы что пришло легко, не ушло бы легко!
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