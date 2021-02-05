В доме бывшей учительницы музыки антиквар нашел настоящий клад

"Мы познакомились с мадам Рак пару лет назад, она продавала мне свой "кадиллак" 1964 года, который простоял у нее в гараже не один десяток лет, - рассказывает Арчболд. - Кней в дом я не заход: она сказала, что у нее не прибрано, так что все бумаги мы подписали во дворе. Тем не менее, мы расстались друзьями и с тех пор всегда здоровались, встречаясь в магазине или кафе. Она была яркой женщиной, любила броско одеваться, много путешествовала, каждый год летала на Гавайи. Правда, мне говорили, что денег у нее немного, и я надеялся, что продажа "кадиллака" поддержит ее".