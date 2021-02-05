В доме бывшей учительницы музыки антиквар нашел настоящий клад

Торговец старыми и антикварными вещами Алекс Арчболд, скупив имущество умершей учительницы музыки, и подумать не мог, что старый, ничем не примечательный дом окажется настоящим сокровищем!
Алекс Арчболд из Канады - торговец старыми вещицами и антиквариатом. Пять лет назад они с женой открыли небольшой антикварный магазинчик Curiosity Inc. в канадской провинции Альберта. "Мы торгуем самыми разными вещами, - рассказывает он. - Мы всегда ищем что-нибудь удивительное, необычное, то, что больше нигде не увидишь".
Недавно Арчболд оптом скупил все имущество, оставшееся в доме учительницы игры на пианино Бетт-Джоан Рак, которая умерла в ноябре 2020 года в возрасте 76 лет.
"Мы познакомились с мадам Рак пару лет назад, она продавала мне свой "кадиллак" 1964 года, который простоял у нее в гараже не один десяток лет, - рассказывает Арчболд. - Кней в дом я не заход: она сказала, что у нее не прибрано, так что все бумаги мы подписали во дворе. Тем не менее, мы расстались друзьями и с тех пор всегда здоровались, встречаясь в магазине или кафе. Она была яркой женщиной, любила броско одеваться, много путешествовала, каждый год летала на Гавайи. Правда, мне говорили, что денег у нее немного, и я надеялся, что продажа "кадиллака" поддержит ее".
За имущество Рак антиквар заплатил $10000 и надеялся хотя бы оправдать вложения. "Я слышал, что живет она скромно, и не ждал многого, - признается Арчболд. - Максимум, чего я ожидал, - это снять хороший ролик для своего канала на youtube и получить приличный рояль".
В доме учительницы музыки царил страшный беспорядок. "Я поразился, как в таком доме могла жить всегда такая опрятная женщина, - вспоминает антиквар. - Горы вещей и мусора кое-где высились до потолка".
В первый день Арчболд с помощниками сортировали бумаги в передней комнате, как вдруг из стопки выпали несколько брусков серебра. Пораженные антиквары начали тщательный обыск помещения.
Чтобы распродать имущество из дома Рак, антиквару понадобилось целых три аукциона. Полученный доход превысил 400 000 долларов. "Я вложил 10 тысяч, а получил 400! - радуется Арчболд. - Лучшее вложение, которое я когда-либо делал!"
А рояль из дома учительницы музыки теперь стоит в кафе, которое Арчболд открыл рядом со своей антикварной лавкой на деньги, вырученные от аукционов.
А вот как проходили поиски сокровищ:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-серебряные полтинники раннего СССР - больше десятка
-советские рубли в банковской упаковке - что то около 15 тысяч. (машина "Волга" до 90-го)
-несколько кляссеров с марками - были проданы за солидную сумму в $, а 2 марки "ушли" отдельно за $1200 и $1500.
-ручка паркер
-несколько обручальных колец, куча крестиков и цепочек (золотых и серебряных)
-несметное количество значков
-собрание сочинений Пушкина, дореволюционного тиража
-итальянская мозаичная миниатюра 17 века (автора не помню)
А после него остается его имущество и порой они вот как здесь, дом и в нем много чего, того что тот человек нажил. Все это описывается и пускается с молотка с помощью соотв гос.агентов.
Так в СЩА как я читал. Но,черт возьми, какая коррупционная должность, кто знает что там ты опишешь, а что нет. Что ты продашь через аукцион, а что сам продашь? Что учтешь,а что нет?
Вот в США такой похоронный агент Мэлвин Шпильман наработал себе на автопарк Феррари жульничая. А вот у нас в РФ как поступают с подобными безродниками?