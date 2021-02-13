Рыба-камень: Кошмар геолога или курортная мина. Вроде обычный булыжник лежит и вот, — ты уже в больнице

Но лучше всего пулей нестись в больницу — сила и скорость действия токсинов зависит от глубины проникновения в вас шипа с ядом. А ещё лучше, гоняйте по тропическим пляжам в тапочках на высокой подошве. Так вы станете не только самым модным парнем на побережье, но и гарантированно проведёте отпуск, загорая на шезлонге, а не на больничной койке.