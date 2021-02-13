Рыба-камень: Кошмар геолога или курортная мина. Вроде обычный булыжник лежит и вот, — ты уже в больнице

Если предмет на морском дне лежит как камень, выглядит как камень, плавает как камень — ещё не факт, что это камень. Вполне возможно, что это хищная тварь, что жаждет всосать вас в свою бездонную пасть живьём. Или отравить без шанса на спасение. У нас в гостях кошмар геолога — рыба-камень, или бородавчатка.
Эта замечательная рыбина является воплощением тролля из интернетов: не любит двигаться, покрыта прыщами, обладает бесформенным телом и очень токсична. Причём обитают они повсеместно: от Красного моря до... Австралии, ну конечно, будто бы там мало ядовитой дряни обитает! Тусуются рыбы-камни, преимущественно, со своими неодушевлёнными сородичами, в зарослях водорослей, у коралловых рифов — в общем, на мелководье.
Бородавчатка сделала всё возможное, чтобы походить на своих неодушевлённых тёзок, и старания её не прошли даром. Заметить животину среди пёстрой растительности рифов невозможно, потому и охотиться рыбине не приходится.
Ей остаётся лишь лежать и ждать, пока креветка, рыбка или кальмарчик какой приблизятся максимально близко. Дальше всё происходит с молниеносной для камня скоростью: одним большим «АМ» рыб засасывает несчастную жертву в свои бездонные утробы.
При это саму рыбу сожрать невозможно. Во-первых — поди её найди. А во-вторых, всех неприятелей чешуйчатый валун насаживает на пики точёные, да не простые, а с ядом. Их у неё 12 шипов и все располагаются на спинном плавнике. Даже человек может стать жертвой невидимого ассасина — бородавчатка часто встречается на тропических курортах.
Что же будет, если вы наступите на бородавчатку? А будет очень больно, потому что яд у неё комплексный и бьет как по сердечной мышце, так и по нервной системе. Без своевременной помощи сапиенс довольно быстро откинет ласты.
Что же делать, чтобы ваши родственники не получили наследство раньше срока? Передавить пострадавшую часть тела жгутом и приложить к месту укола что-нибудь офигенно горячее. Яд у бородавчатки белковый, оттого, как любой белок, он разрушается при нагреве. Поверьте, лучше лечить ожог на пятой точке, чем украсить кладбище своей эпитафией: «Он присел не на тот камень».
Но лучше всего пулей нестись в больницу — сила и скорость действия токсинов зависит от глубины проникновения в вас шипа с ядом. А ещё лучше, гоняйте по тропическим пляжам в тапочках на высокой подошве. Так вы станете не только самым модным парнем на побережье, но и гарантированно проведёте отпуск, загорая на шезлонге, а не на больничной койке.
Но самое интересное здесь то, что люди умудряются смертельно ядовитую рыбёху ещё и жрать! Более того, рыбу-камень разводят на мясо в некоторых аквахозяйствах. Для работников таких производств есть особые требования вроде оформленного завещания и стальных яиц.
Как будто этого всего мало, бородавчатка способна прожить 20 часов без воды! Зачем, а главное, нахрена — пока что непонятно, но этот скилл очень помогает разводчикам рыбы. Так рыба-камень доставляется в рестораны живой и свеженькой, где она готова выжимать холодный пот и кирпичи из поваров рыбного цеха.
Источник:
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