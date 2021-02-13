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Рыба-камень: Кошмар геолога или курортная мина. Вроде обычный булыжник лежит и вот, — ты уже в больнице

Рыба-камень: Кошмар геолога или курортная мина. Вроде обычный булыжник лежит и вот, — ты уже в больнице (8 фото + 1 гиф)

Автор:
13 февраля 2021 13:05
Метки: интересно   рыбы   факты   
428
9

Если предмет на морском дне лежит как камень, выглядит как камень, плавает как камень — ещё не факт, что это камень. Вполне возможно, что это хищная тварь, что жаждет всосать вас в свою бездонную пасть живьём. Или отравить без шанса на спасение. У нас в гостях кошмар геолога — рыба-камень, или бородавчатка.

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Метки: интересно   рыбы   факты   
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4  комментария
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3k
Seastar 2 часа назад
Замечательная подача информации!Хороший,остроумный текст.
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Влад 11 минут назад
Все доступно разъяснил.
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2k
Слава Кокаинум Полчаса назад
смертельно опасна для врагов, всегда на дне, галушки сами запрыгивают в рот
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15k
Ego sum qui sum Час назад
хороша
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